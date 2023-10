So reagierten die Rapid-Fans auf den 5:0-Sieg in Lustenau

Dem SK Rapid gelang gestern mit einem 5:0 bei Austria Lustenau ein wichtiger Befreiungsschlag. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board,...

Fox Mulder: „Pflichtsieg eingefahren, Torausbeute hat heute gepasst. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte Grgic wird uns noch weiterbringen. Freut mich sehr, dass er getroffen hat. Gale braucht jedoch noch, bis er sich an das Liganiveau gewöhnt hat.“

Lichtgestalt: „In dieser Höhe verdient. Hatte was von einer Trainingspartie gegen ein Regionalliga-Team, sorry. Lustenau in dieser Verfassung nicht bundesligareif.“

baeckerbua: „Ich widme mich nach einem Rapid Match ziemlich zufrieden meinem Wochenende. Najo, auch keine alltägliche Erfahrung.“

Phil96: „Gute Leistung gegen einen sehr schwachen Gegner! Haben mir eigentlich fast alle heute gut gefallen, nur Strunz weiterhin sehr schwach und Gale braucht noch ein paar Wochen – man sieht, dass er Talent hat, aber er bringt’s noch nicht aufs Feld.“

Adversus: „Natürlich war Lustenau nicht wirklich ein Gradmesser, aber alles in allem dennoch ein verdienter und souveräner Auswärtssieg!“

TheMichii: „Hat sich mehr wie die 1. oder 2. Cuprunde angefühlt. Bitte den Sieg richtig einordnen und das Selbstvertrauen mitnehmen. Brav gemacht. Strunz macht leider kaum Werbung für sich, selbst bei 4-0…“

hyks: „Die Pflicht erfüllt. Ein Sieg der nie in Gefahr war. Das Spiel bereits in der ersten Hälfte entschieden gewesen. Man of the Match ganz klar für mich Marco Grüll. Lustenau wird es unglaublich schwierig haben, das war nicht bundesligatauglich. Für uns aber ein dankbarer Gegner nach den letzten Wochen.“

Zidane85: „Es ist nicht alles in Ordnung, nur weil man gegen den Tabellenletzten gewinnt. Das war heute eine gute Leistung, nicht mehr und nicht weniger. Man braucht jetzt Punkte, Punkte und nochmals Punkte. Gute Spiele haben wir immer wieder einmal dazwischen gehabt. Das gilt es jetzt einmal zu bestätigen sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch!“

Indyinho: „Will nach einem 5:0 auswärts wirklich nicht sudern. Kompliment an die Mannschaft. Verdienter Sieg. Aber mit etwas mehr Konsequenz beim Ausspielen gewinnst du heute zweistellig. Das was Lustenau heute gezeigt hat war heute mit eine der schlechtesten Leistungen die ich je von einer Mannschaft in der Bundesliga gesehen habe.“

schimli: „Nach den letzten Wochen mal schön eine Partie ruhig runterzuspielen und klar zu gewinnen. 1. Halbzeit gut, in der 2. Halbzeit dann etwas runtergeschalten und trotzdem noch zwei Tore gemacht. Grgic hat mir schon gut gefallen, Gale braucht wohl noch etwas. Grüll in der 1. HZ sehr gut, war mir in der 2. Halbzeit dann aber doch irgendwie zu lasch. Oswald hat zwar viel den Ball gehabt, aber rausgekommen ist leider wenig. Der letzte Pass bei Oswald ist oft zu ungenau.“

Silva: „Sieg ist natürlich sehr schön, aber die sportliche Leistung ist kaum zu beurteilen gegen so einen inferioren Gegner und einer relativ frühen Führung. Es war aber kein spielerisches Feuerwerk.“

schleicha: „Pflichtsieg eingefahren. Das war mal wichtig. Es gibt jetzt noch 6 Spiele wo man zeigen kann, dass man es ernst meint. Eine Siegesserie ist absolut drinnen.“

Birdy90: „Ich finde da war viel Positives drin, obwohl der Gegner schwach war. Das Pressing war von Anfang an gut, wir haben unsere Angriffe fortgesetzt und uns nicht ausgeruht, die Körpersprache war von Anfang an giftig, man hat den Willen zur Wiedergutmachung richtig gespürt, die Chancenauswertung war endlich etwas besser und ich fand uns auch zu Beginn schon etwas intelligenter (gute Tempowechsel/Pässe zurück zu Hedl, bei denen man Lustenau aufrücken bzw. laufen lassen hat). Bitte weiter so.“

Schwemmlandla3: „Bravo Mannschaft, bravo Trainerteam zu diesem Pflichtsieg. Die Reaktion war gut und richtig. Nächste Partie bitte den nächsten 3er.“

flonaldinho10: „Guten Spielverlauf ausgenutzt, defensiv souverän gearbeitet (mit ein paar Ausnahmen gegen Ende), viele Chancen erarbeitet. Lustenau kann eigentlich froh sein, dass wir da heute mit angeknackstem Selbstvertrauen angekommen sind, sonst wäre das zweistellig geworden. Pflichtsieg geholt, sogar lockerer als erwartet. In den nächsten zwei Heimspielen gegen Klagenfurt und LASK sollten jetzt mindestens vier Punkte her, dann ist man wieder ganz gut auf Kurs.“

derfalke35: „Wichtiger Sieg und die sogenannte Pflichtaufgabe souverän erledigt, freue mich sehr für Grüll, dass er den Doppelpack erzielt hat, Grgic auch mit seinem ersten Bundesligator für uns. Obwohl wir viele Großchancen in dieser Saison nicht in Tore ummünzen konnten, haben wir bereits 20 Tore erzielt, zweitbester Wert in der Liga.“

flonaldinho10: „Nicht wegen eines 5:0 beim Tabellenletzen schon wieder übermütig werden. Klagenfurt hat bisher erst ein Spiel verloren und gegen den LASK ist es immer knapp. Für das Mindestziel Top6 brauchen wir aus den restlichen 12 Runden ~16 Punkte, wenn wir 4 schon davon gegen zwei Mannschaften aus der bessern Hälfte der Liga holen wäre das absolut OK und sogar ein Zeichen, dass man sich eventuell etwas höher als nur zu diesem Mindestziel orientieren kann.“

P200E: „Die Pflicht, sowohl vom Auftritt als auch Ergebnis her erledigt, vielleicht sogar mit einem Tupferl Kür als Sahnehäubchen. Aber nicht mehr. Diesen Auftritt und dieses Ergebnis haben sich die Fans nach den Multiorganversagen der letzten beiden Spiele verdient.“

Homegrower: „Wie Grüll nach dem Match sagte, das muss jetzt konstant kommen. Ahja, Kühn Viech, rackert immer, heute massiv umgeholzt, zieht die Stutzen runter schaut sich das Ganze an und spielt weiter, ohne Behandlung. Als ich das Schienbein gesehen habe, hatte ich wahrscheinlich größere Schmerzen als er selber. Gefällt mir die letzten Matches schon einfach wegen dem Kampfgeist, auch wenn nicht alles gelingt.“

Longitudinal: „Erwarteter Sieg gegen den Tabellenletzten; teilweise schön anzuschauen; freu mich nach der Länderspielpause auf Burgstaller.“

ContractChiller: „Verdienter Sieg, lieber wäre es mir gegen die andere Austria gewesen, aber auch dafür hätte es nur drei Punkte gegeben. Halt so ein Spiel, wo es schwer ist, die eigene Leistung richtig einzustufen, weil der Gegner wirklich schwach war. Aber 5 Tore musst du trotzdem mal erst machen hust*Derby*hust. Daher durchaus zufrieden. Möchte hier kurz mal eine Lanze für Strunz brechen. Bei der Bewertung von Spielern sollten doch auch immer die Umstände und die Gesamtsituation miteinbezogen werden. Wenn man sich ansieht, dass er hauptsächlich Kurzeinsätze hatte und das auch noch auf einer Position die eindeutig nicht seine ist, dann finde ich die teils herablassende Kritik die seit Wochen ausgeübt wird, überzogen. Der Junge hat schon letzte Saison gezeigt, dass er definitiv was drauf hat. Und letzte Saison hat die Mannschaft weit weniger funktioniert, als sie das diese Saison tut. Seine Leistungen waren in den letzten Spielen nicht gut, absolut richtig. Ich bin jedoch überzeugt, dass das in erster Linie an den genannten Gründen liegt und nicht an fehlender fußballerischer Klasse. Dass der Trainerstab und die sportliche Führung offensichtlich von Strunz überzeugt sind, während andere Spieler auf seiner Position abgegeben wurden, wird wohl auch nicht grundlos passiert sein. Und Geld war hier ganz sicher nicht der entscheidende Faktor. Warum Barisic jedoch stur daran festhält, ihn am Flügel spielen zu lassen, versteh ich einfach nicht. Ich glaube er hatte auch ein paar wenige Kurzeinsätze wo er als hängende Spitze agiert hat, aber hauptsächlich ist er als Flügel gekommen, obwohl wir kadertechnisch für diese Postion eigentlich genügend andere Optionen hatten. Hingegen spielt auf seiner (meiner Meinung nach) besten Position ein schwacher Mayulu. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt: Mayulu. Vorab, ich möchte nicht absichtlich einzelne Spieler zur Kritik herauspicken. Mayulu ist nicht nur ein sehr junger, sondern natürlich auch ein neuer Spieler, der sich nun einige Spiele von Beginn an präsentieren konnte. Daher denke ich das ein kurzes Fazit da durchaus drinnen ist. Bitte daher die Kritik auch dahingehend zu verstehen. Leider haben mir seine Auftritte bisher gar nicht gefallen. Was mich ein wenig besorgt an Mayulu ist, dass ich einfach keine einzige echte Stärke in seinem Spiel erkennen kann. Er ist nicht sehr schnell, kein Kopfballungeheuer, kein dribbelstarker Spieler, kein Kämpfer, keiner der den Ball gut halten, abdecken oder weiterleiten kann. Mir fehlt bei ihm einfach die Fantasie was für eine Art Spieler er überhaupt ist. Ja er ist noch jung und neu beim Verein und keinesfalls will ich ihn abschreiben oder ähnliches. Wünsch mir natürlich das er mal richtig einschlägt, aber bisher war das meiner Meinung nach einfach viel zu wenig. Ehrlich, und dafür werden mich sicher einige steinigen wollen, aber lieber hätte ich Strunz oder Bajic auf der Position gesehen, zumindest eine Halbzeit lang.“

P200E: „Strunz kam für Mayulu und durfte heute „seine“ Position spielen, dass er überall herumläuft und kaum einen Ball verarbeiten kann, kann die Position nichts. Er hatte letztes Jahr ein gutes Spiel mit 2 Toren, sonst wär mir subjektiv nicht viel in Erinnerung geblieben. Mayulu verbessert sich stetig, auch das Anlaufen ist wesentlich besser geworden. Im Gegensatz zu Strunz hat er heuer auch schon drei Tore in der Liga geschossen, und auch im Cup mehrfach getroffen.“

Hollywood: „Ein schwacher Gegner aber auch eine gute Mannschaftsleistung von uns. Sehr erfreulich, dass Grüll wieder zu treffen beginnt. Kühn heute immerhin mit zwei Assists – vielleicht der Start für noch viel mehr Scorer für ihn. Wenn Mayulu sich weiter steigert und trifft wird es für ihn schade, wenn er dann statt Burgi wieder viel auf der Bank sitzen muss, aber mal sehen. Grgic wird hoffentlich nach der Länderspielpause dann die volle Fitness haben, um neben Sattlberger die Stamm-Mittelfeldzentrale zu bilden.“

Schwemmlandla3: „Das Anlaufen von Mayulu war heute nicht mehr wiederzuerkennen. Da hat man offenbar richtig angesetzt und ihn damit auch erreicht.“

Da Oide Bimbo: „Richtig gutes und abgebrühtes Match unserer Mannschaft. Die perfekte Antwort auf das Derby und auf die Fanhäme, die erst nach Schlusspfiff folgen sollte. So ein Spruchband ist bei einem 5:0 dann doch irgendwie deplaziert. In Hälfte zwei allerdings, als wir längst in Trainingsspielmodus waren, wären noch ein paar Tore möglich gewesen. Da waren unsere Stürmer das ein oder andere Mal sichtbar perplex, warum kein Lustenauer mehr verteidigen möchte und niemand mehr attackieren kommt. Fazit: wir waren gut, aber Lustenauer, was soll das bitte sein?“

Stanley-Stiff: „Ordentlich heute. Wir können immerhin performen, wenn der Spielverlauf auf unserer Seite ist. Es geht jetzt darum, das auch zu schaffen, wenn dem nicht so ist – es also quasi zu erzwingen, wenn man die bessere Mannschaft ist. Mit Kopf, Plan und Willen.“

dooku: „Es ist ja schön und gut wenn du fünf Tore gegen einen mausetoten Gegner machst, wenn du dann gegen Klagenfurt und LASK daheim nicht nachlegst bringt das genau nichts.“

gloggi99: „Dieser Sieg war enorm wichtig für alle Beteiligten. Einen 5:0-Auswärtssieg nach einer mentalen Derbywatschen muss man auch erst einmal schaffen. Ich gratuliere der Mannschaft und dem Trainerteam und hoffe, dass man gegen Klagenfurt gleich nachlegt. Länderspielpause nützen und weiter hart arbeiten und die Neuen noch besser integrieren.“

bashtart: „Top, genau diese Pflichtsiege müssen geholt werden, dann kann man sich auch mal gegen die stärkeren Teams was erlauben. Ich denke das wird den Jungs Auftrieb geben und hoffentlich können wir eine kleine Serie starten. Wir haben aus meiner Sicht auf jeden Fall die Qualität für die Top4 und da will ich uns am Ende der Saison auch sehen.“

