Austria-Fans: „Es ist einfach eine verzwickte Situation…“

Der Motor der Wiener Austria kommt weiterhin nicht so richtig in Fahrt. Der Abgang von Haris Tabakovic wog für die Violetten wohl doch schwerer...

Der Motor der Wiener Austria kommt weiterhin nicht so richtig in Fahrt. Der Abgang von Haris Tabakovic wog für die Violetten wohl doch schwerer als gedacht. Auch Trainer Michael Wimmer betonte in einem Interview nach dem LASK-Spiel bereits, dass er noch gerne einen Stürmer hätte, die Präsenz im Strafraum verbessern möchte.

Mit Alexander Schmidt kam ein solcher Angreifer – der 25-Jährige scheint aber nicht der vom Trainer gewünschte Stoß- und Präsenzstürmer zu sein. Die Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum besprachen die Thematik in den letzten Tagen natürlich ebenfalls.

rabbitear1911: „Ich bin der Meinung, dass der Kader für einen Top4-Fight zu schwach ist. Gar nicht davon zu sprechen, wenn wir es in eine europäische Gruppenphase geschafft hätten…“

Der Spielmacher: „Eigentlich lächerlich, einen, so scheint es, nicht fitten oder einsatzbereiten Schmidt für Tabakovic zu holen…“

bigben79: „Mit zwei geschossenen Toren sind wir nach fünf Runden offensiv das schwächste Team der Liga! Das ist die Realität!“

forzaviola84: „Wimmer wünscht sich einen „Zielspieler“ und glaubt dass er vom Vorstand „gehört wird“. Kann mir nicht vorstellen dass man nach „Zielspieler“ Schmidt noch einen holt…“

ooeveilchen: „Werner wird schon noch irgendwo einen aussortierten, mittelalten Durchschnittskicker aus dem LASK-Dunstkreis auftreiben. Davon bin ich überzeugt.“

Rickson: „Zumindest hat selbst Wimmer nicht lange gebraucht um festzustellen, dass Schmidt absolut nicht zu gebrauchen ist. Dass dieser nicht mal Luft für 20 Minuten hat, ist aber der noch größere Witz.“

Violettesbluat: „Es muss sich, auch wenn keiner mehr abgegeben wird, in jedem Mannschaftsteil noch was tun, sonst wird es die erste scheiß Saison die uns Manfred Schmid bei seinem Amtsantritt prophezeit hat.“

ozzy: „Wir sind aufgrund unserer finanziellen Lage dazu gezwungen, die Investoren nicht nur zahlen zu lassen, sondern ihnen auch die Entscheidungen zu überlassen.“

fermin: „Bitte, wir sind auch in der ersten Saison unter Schmid mit Ach und Krach in der letzten Runden ins obere Playoff gekommen ich versteh den Frust nach so einer Niederlage [wie gegen den LASK, Anm.], aber die Nostalgie verpickt gerade manchen das Gehirn. Wir kämpfen seit dem neuen Ligaformat jedes Jahr um den Einzug. Unter Ilzer, unter Stöger, unter Schmid, unter Wimmer. Steile These: vielleicht liegt es daran, dass das unser Platz in der Hackordnung ist und solange wir finanziell nicht anders dastehen, auch bleiben wird?“

Viereee: „Der Trainer wünscht sich öffentlich einen neuen Zielspieler, nachdem man ihm gerade Schmidt in den Kader gesetzt hat – was sagt das über die sportliche Führung aus? Man kann nur hoffen, dass in den nächsten Tagen noch Qualität dazu kommt, von nicht ersetzten Abgängen rede ich da gar nicht.“

pramm1ff: „Glaubt irgendjemand, dass wir in der finanziellen Situation sind noch in den Kader investieren zu können und bei Abgängen auf den großen Reibach zu hoffen? Bei 5 – 7 Millionen Euro Kaderkosten der Kampfmannschaft (ich sag mal irgendwas bei 12 Mio. Personalaufwand) und 25 Spielern kostet uns ein durchschnittlicher Spieler 250.000€ pro Jahr. Mit 500.000€ Ablöse und Grubers Gehalt [im Falle eines Gruber-Verkaufs, Anm.] könnte man durchaus was nachlegen. Warum man ohne Transfereinnahmen nachlegen will, keine Ahnung. Ohne schöne Nachrichten auf der Bilanz-Front halte ich das für einen ziemlichen Harakiri.“

Leimi1911: „Wie blind muss man sein um jetzt einen Stürmer zu fordern wenn man sich unsere Defensive anschaut?“

QPRangers: „Fitz hatte mit Tabakovic den idealen Partner, hat ihn immer „gefunden“ und ihm alles aufgelegt… jetzt hängt er ein bisserl in der Luft.“

KindausFavoriten: „Zum Thema „Zielspieler“: Silva Kani ist je nach Quelle 1,85m oder 1,88, hat die Figur von einem Mittel- bis Halbschwergewichtsboxer und erscheint mir auf den ersten Blick technisch kompetenter zu sein als z.B. Ohio das anfangs war. Den muss man halt dorthin coachen, dass er das wird, was Wimmer braucht. Wir zahlen doch eh einen Spezialisten für individuelle Spielerentwicklung, DAS wäre eine Aufgabe für ihn.“

kingpacco: „Also ganz ehrlich – bevor ich Schmidt hole, stelle ich Silva Kani vorne als Zielspieler auf. Man muss ihm halt auch die Zeit und die Spiele geben um sich in dem System zurechtzufinden. Er ist für mich ein Spieler, der aufgrund seiner Technik den Ball behaupten kann, der eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt, zwar nicht über 1,90m ist, aber trotzdem groß und wuchtig in seiner Spielweise.“

jumap17: „Gerade wenn man finanziell so am Sand ist wie wir darf man sich bei den Transfers keine Fehler erlauben. Aus diesem Grund finde ich den Schmid-Transfer noch verwunderlicher. Man holt einen Spieler, der noch nie irgendwo Leistung gebracht hat, eigentlich ein Witz. Ich lass mich gerne überraschen, abgerechnet wird wie immer am Schluss.“

Braveheart-FAK: „Einerseits ist natürlich bekannt, dass wir klamm sind, andererseits haben wir auch nicht die Spieler wo man dreimal hinschaut und sich sofort sicher ist, dass der auch in der deutschen Bundesliga gut aussieht. Ich trau das sowohl Braunöder, als (mit Abstrichen) auch Fitz zu, aber da müssen die Umstände gut passen, weil beide doch auch Schwächen haben, die in einer besseren Liga definitiv auffallen werden. Der letzte Spieler bei uns wo ich viel drauf gewettet hätte, dass der locker bei einem deutschen Mittelständler spielen kann und ihm die Aufgabe nicht zu groß ist, hat uns nicht gehört -> Erik Martel.“

Decay26: „Entweder wir hoffen darauf, dass einer unserer Stürmer explodiert. Da meine ich noch am ehesten Silva Kani und Schmidt. Das sind für mich beides Mittelstürmer. Diese werden den Ansprüchen kaum gerecht. Was man ja auch anhand der Spielzeit sieht. Polster und Gruber wären die Flügelstürmer, wozu man auch noch Jukic zählen könnte. Fitz und Huskovic sind für mich beides keine nominellen Spitzen, so wie es meist gespielt wird. Diese beiden können perfekt hinter einer echten Spitze agieren. So hat man wiederum eine zweigeteilte Offensive und eben die Flügelstürmer. Deswegen merkt man den Tabakovic-Abgang auch so sehr, dieser war wichtig um einfach im Spiel variabel in der Spitze zu agieren. Die Abwehr wusste kaum, welcher der beiden Positionen jetzt aufdreht und die Aktion entscheidend einleitet oder zu Ende spielt. Gegen den LASK haben wir kaum diese Position einer nominellen Spitze besetzt. Von den beiden wo man es sich erwarten könnte/würde kam bisher kaum etwas. Eher negative Eindrücke wie stümperhaft manche Aktionen waren. Sei es drum, ich verzeih’s ihnen auch. Wenn ich nicht auch in den Kader investiere, brauche ich mich nicht wundern, warum nicht so viel dabei raus schaut. Die Spieler sind ja nicht umsonst bei keinem Klub oder werden nicht gebraucht. Man kann solche Transfers tätigen, darf jedoch nicht glauben, dass es zum Erfolgsmodell wird.“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.