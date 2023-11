Austria-Fans: „Es sind drei Bonuspunkte zu vergeben“

Die Wiener Austria kann auf eine stolze Serie in der Meisterschaft zurückblicken, die am Wochenende jedoch zu Ende gehen könnte. Die Veilchen treffen heute...

Die Wiener Austria kann auf eine stolze Serie in der Meisterschaft zurückblicken, die am Wochenende jedoch zu Ende gehen könnte. Die Veilchen treffen heute nämlich auf den Tabellenführer RB Salzburg und dieser ist seit 22 Spielen ungeschlagen. Wir schauen uns an was die Fans der Wiener Austria von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

AngeldiMaria: „Die volle Hütte wird die Mannschaft pushen. Wie haben keinen Druck. Mehr als 3 Punkte gegen die Top 3 habe ich eigentlich nicht erwartet. Haben wir schon. Somit können wir nur gewinnen. Wenn weiter die Null steht passt das Ergebnis auf jeden Fall. Obwohl ich gerne unsere Torhymne abfeiere. Aber egal. Die Fans kommen, obwohl die Chance auf einen Erfolg nicht sehr hoch ist, was ich sehr geil finde. Allerdings war Red Bull selten so schlagbar wie jetzt, außer in der Anfangszeit. Ich freue mich schon, erwarte nichts, aber erhoffe mir viel.“

Phipsi22: „Könnte ähnlich des Sturm-Spiels ablaufen. Mit Spielglück, einer stabilen Defensive und einem Lucky-Punch könnte etwas gehen, dafür muss aber alles optimal laufen. Andererseits: Wann waren die Vorzeichen das letzte Mal besser?“

kingpacco: „Es wird an der Zeit endlich wieder drei Punkte gegen die Bullen zu holen. Sind sie Favorit – ja, aber zuhause waren wir meistens nie wirklich schlechter als sie. Sie hatten meistens immer das Glück auf ihrer Seite.“

elmod: „Es sind bis zu 3 Bonus-Punkte zu vergeben. Die Chance lebt. Seit 22 Auswärtsspielen sind die Bullen in der Bundesliga ungeschlagen. Auf den Bundesliga-Allzeitrekord fehlt der Struber Elf nur noch eine Partie. Gehalten wird die Bestmarke von Ernst Happel und dem FC Tirol.“

Lokus2: „Dass die Bullen am Mittwoch um 21:00 ihr CL-Match gehabt haben, sollte auch kein Nachteil für uns sein. Bin schon sehr gespannt auf unsere Herangehensweise und hoffe, dass wir ähnlich wie gegen Sturm relativ tief stehen. Zudem wäre es schön, wenn Fitz wieder fit ist.“

Aegis: „Bin auf die Aufstellung gespannt und wie es Wimmer anlegt. Aber vermutlich ähnlich wie gegen Sturm. Daher geh ich vom Gespann Jukic/Potzmann auf der Sechs aus. Eventuell Guenouche wieder auf links als doch defensiv sattelfesterer Part. Innenverteidigung wird mit Galvao/Martins/ Handl gleichbleiben. Offen bleibt wer vorne neben Gruber stürmt. Die Sache mit Fischer hat ja am Samstag nicht so gut geklappt (okay, ganz andere Spielanlage und Mandis Kampfkraft und Wille kann da auch den Ausschlag geben). Ob es bei Fitzi und Muki für 90 Minuten reichen wird ist die Frage? Gehe von einem der beiden neben Asllani und Gruber aus. Oder er überrascht uns mit Polster am linken Flügel. Würde vermutlich bedeuten, dass Baltaxa auf der Bank sitzt um da auch eine Option zu haben.“

frastei: „Wie so oft in den letzten Jahren wäre es nicht nur überraschend, sondern auch ein großer Schritt auf dem Weg zum oberen Playoff, sollten wir einen oder gar drei Punkte lukrieren können gegen die Dosen. Ich hoffe, dass sich ein Punkt realisieren wird können – 1:1.“

