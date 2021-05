Austria-Fans: „Fast schon ein Finalspiel um das Playoff“

Die Wiener Austria trifft heute zuhause auf den TSV Hartberg und kann mit einem Sieg punktemäßig mit dem Tabellenführer der Qualifikationsgruppe gleichziehen. Wir wollen...

Die Wiener Austria trifft heute zuhause auf den TSV Hartberg und kann mit einem Sieg punktemäßig mit dem Tabellenführer der Qualifikationsgruppe gleichziehen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von Peter Stögers Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

Groovee: „Wenn wir mit der gleichen Startaufstellung antreten haben wir verloren, bevor wir überhaupt gespielt haben.“

Hurricane: „Fast schon so etwas wie ein Finale ums Playoff. Geht man mit dem Einsatz wie gegen Altach in die Partie wird das gegen unseren Lieblingsgegner nichts werden. Bitte mal wieder Grünwald die Chance geben. Denke doch, dass der uns helfen kann. Djuricin unbedingt statt Monschein sollte er fit sein. Und dann halt noch die paar Spieler, die was können auf der richtigen Position. Das wäre schon die halbe Miete.“

DeusAustria: „Ein Spiel mit Charakterfrage. Daher wirds verloren weil der Charakter mies ist. Zusätzlich noch mangelnde fußballerische Fähigkeiten. Ich habe mit der Saison abgeschlossen.“

Austrianer1969: „Ich hoffe die Kadersituation bessert sich und wir können auf Sakaria und Monschein aus bekannten Gründen verzichten. Fitz, Poulsen und Handl sollten ihre Formschwäche aussitzen. Dafür wenn fit Schössi, Suttner, Grünwald, Djuricin und Zeka einsetzen. Ich denke wir benötigen in diesem entscheidenden Spiel 100%Einsatzwille, Routine und Herz.“

chris_ajh: „Wirklich entscheidend ist selbst dieses Spiel nicht. Es läuft wohl alles auf einen Showdown in Ried letzte Runde hinaus.“

fearer: „Mir würde ja ein Durchmischen der Startelf auch gefallen, aber Jukic war seit Mitte März einmal auf der Bank und sonst verletzt/krank. Demaku sollte kommende Woche wieder ins Training einsteigen, da wird’s nicht mal etwas mit einem Kaderplatz am Dienstag. Ich trau mich zu sagen, wir sehen keinen der beiden am Dienstag. Poulsen find ich seit Wochen, sofern er fit ist, sehr schwach. Da muss Suttner einfach wieder beginnen. Hoffentlich ist er fit genug. Ich sehe mittlerweile Zwierschitz lieben als Rechtsverteidiger als Teigl. Teigl dafür lieber eine Reihe weiter vorne. Djuricin wohl auch keine Option für den Start. Hoffe, dass Pichler wieder retour kommt. Mit der Bank, die wir gegen Altach hatten, nimmst dir halt auch jede Flexibilität. Wimmer gefällt mir als Joker meistens besser als von Beginn weg. Keles und Huskovic sollen den spielerischen Aufwärtstrend bei den Young Violets beweisen. Bei der Kampfmannschaft sitzen sie auf der Bank und dürfen fünf Minuten spielen. Wobei ich mir Huskovic schon auf der Bank vorstellen könnte, sollte Pichler nicht dabei sein können.“

L3g0l4s: „Wird nix. Ich würde ja sagen, konzentrieren wir uns auf die nächste Saison. Wird aber wohl auch nicht besser werden.“

Violetter1911: „Es steht und fällt heute mit der Aufstellung. Wenn Fitz und Co in der Startelf stehen, dann brauchen sie gegen die Hartberger die ohnehin 90 Minuten kämpfen und beißen gar nicht antreten.“

Rickson: „Nett die Aufstellungsvarianten, aber ich denke wir sollten die Hoffnung aufgeben, dass Stöger was ändert. Er war bei keiner seiner Stationen ein Jugendförderer und ist bekannt dafür immer auf die gleichen 11-13 Spieler zu setzen. Deshalb erwarte ich auch nix am Dienstag, höchstens dass Schopp eins drauflegt und mit seiner Truppe ein Empfehlungsschreiben an uns abgibt.“

