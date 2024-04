Austria-Fans: „Gewonnenes Spiel aus der Hand gegeben“

Die Wiener Austria kam am Wochenende im Spiel gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste somit auch im dritten...

Die Wiener Austria kam am Wochenende im Spiel gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste somit auch im dritten Spiel im unteren Playoff den ersten Sieg. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „77% Ballbesitz, 12 Ecken, 20 Torschüsse – und nur ein Tor aus einem Elfer. Das ist zu wenig und verdeutlicht, dass wir derzeit schon wieder einige Probleme im Offensivspiel haben. Kein Wunder, wenn Huskovic eine Solo-Spitze imitieren soll, Fitz, Gruber und Vucic nicht wirklich in Form sind. Drei Remis aus drei Spielen und alle für sich recht unnötig, weil spätes Slapstick-Tor (Altach), ewig lange Unterzahl (Linz) und unnötiges Elfer-Gegentor (Lustenau). Aber wenn offensiv mehr rausschauen würde, wäre das egal, denn defensiv kannst dir eben immer schnell mal eins einfangen. Fazit: Quali-Gruppe ist unattraktiv und mühsam. Wir stellen uns bisher aber auch nicht wirklich gut an, um es attraktiver zu machen.“

Blackcactus: „Leider keine gute Leistung, ewig viel Ballbesitz, aber wenn man keine präzisen Pässe spielen kann, oder der erste Ballkontakt nicht gut ist, springt halt extrem wenig raus.“

tifoso vero: „81% Ballbesitz bis zu unserem Elfmeter, der für mich zu geben war, denn sonst öffne ich dem Runterdrücken bei einem Kopfball Tür und Tor um an den Ball zu kommen, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns in der Mannschaft viel Qualität fehlt. Das ist heute meine Erkenntnis und die ist nicht neu. Dass zudem die Nerven nach dem Ausgleich flattern kommt dazu. Lustenau macht mit dem ersten Schuss auf das Tor den Ausgleich und wieder ist Vucic der Matchloser. Es tut mir wirklich leid für diesen Jungen, aber unglücklicher/depperter geht es nicht, sowohl gegen Blau-Weiß Linz als auch heute. Ich kann wieder nur hoffen, dass wir etwas Geld im Sommer zur Verfügung haben um eine schlagkräftigere Mannschaft für die kommende Saison zusammen zu bekommen. Egal ob wir uns noch für Europa qualifizieren – ich denke das ist noch möglich – oder nicht. Es hat keinen Sinn jetzt auf die Spieler oder dem Trainer, der hat halt nur diese Spieler zur Verfügung, zu treten. Wir müssen es nehmen wie es ist. Das Einzige was wirklich für die Plätze ganz oben reif ist sind unsere Fans, die wieder alles gaben.“

FAKRulez: „Eigentlich ohne Worte. Gegen vermeintliche schwächere Gegner haben wir keine Chance zu gewinnen. Das 1:1 war ja fast schon klar. Vereinzelte Aktionen waren ok, es fehlt halt ein richtiger Spielmacher und vielleicht ein ordentlichen Mentaltrainer.“

schestak: „Aus diesen Kicks im unteren Playoff lassen sich wenig Rückschlüsse ziehen wahrscheinlich. Ich fürchte nur, dass es uns schwerfallen könnte, den Schalter umzulegen, wenn es darauf ankommt. Das letzte Derby war diesbezüglich eine negative Offenbarung.“

hope and glory: „Die erwartet schwere Partie. Lustenau bis zum 1:0 nur am Verteidigen und eigentlich nicht irgendwie gefährlich. Nach dem 1:0 geben wir die Partie völlig aus der Hand! Das ist mir absolut unerklärlich. Nach einer Führung in so einem Match nicht zu gewinnen, gelingt auch nur uns. Bin heute extrem enttäuscht! Eine eigentlich schon gewonnene Partie so aus der Hand zu geben ist eine Sauerei! Geht es zehn Minuten länger, fressen wir das 1:2. Bester Mann Joe Handl! Rest unterirdisch.“

fak-ler: „Einzig die Fans sind sensationell, der Rest Versager.“

LukasM: „Dieses Gepfeife nach dem Match ist ein absolutes Trauerspiel, wir spielen drei Unentschieden und einige würden den Verein am liebsten am Boden sehen. Genau solche Spiele zeigen, wer wirklich ein Veilchen ist! Jetz heißts Stock aus dem Arsch und 1911% für diesen Verein, bald werden diese dreckigen Tage vorbei sein…Die Austria wird auch solche Tage überleben und wir alle wissen, dass Veilchen ewig blühen!“

violet heat: „Beginn ganz ok, der frühe Dosenöffner gelingt aber nicht. Ab dem Führungstor war es wahrscheinlich das schlechteste Spiel unserer Mannschaft seit langem. Die Mannschaft wirkt weder mental noch physisch auf der Höhe. Sehr enttäuschende Leistung von zwei Drittel der Spieler. Auch sehr schlechte Körpersprache.“

Viereee: „Das war jetzt die 25. Runde, ab wann kann man eine eingespielte Mannschaft mit erkennbarem System und eintrainierten Spielzügen sehen? Muss man dafür wirklich eine Mannschaft mit fast 27 Jahren im Schnitt aufs Feld schicken? Dann baue ich lieber mehr Junge ein, und lasse sie Fehler machen.“

Kehnceh: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der nächsten Saison ein Wustinger, Wels, Pazourek, Radonjic, von mir aus auch Kani oder Kopp oder Schmelzer oder Ivkic schlechter machen.“

thebodi: „Wie schlecht kann ein Profi defensiv eigentlich agieren? Vucic ist dermaßen desolat in der Defensivarbeit, das zieht sich durch alle Spiele. Würde gern mal das von Leuten hören, die Huskovic defensiv kritisiert haben. Huskovic ist eine defensive Koryphäe gegenüber Vucic!“

