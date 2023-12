Austria-Fans: „Müssen wieder voll punkten“

Der FK Austria Wien empfängt heute im letzten Spiel vor der Winterpause Austria Klagenfurt. Wir wollen uns ansehen was die Fans von ihrer Mannschaft...

Der FK Austria Wien empfängt heute im letzten Spiel vor der Winterpause Austria Klagenfurt. Wir wollen uns ansehen was die Fans von ihrer Mannschaft erwarten und ob sie an einen Auswärtssieg glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wanderstock: „Denke wir gewinnen 1:0 und kommen unseren direkten Konkurrenten Hartberg und Klagenfurt näher, da sich die beiden auch gegenseitig Punkte weggenommen haben.“

QPRangers: „Bitte mit Braunöder von Beginn, bitte mit Huskovic statt Asllani und bitte mit Meisl – Martins – Handl in der Innenverteidigung.“

Torberg*1911: „Galvao für Meisl. Ich hoffe, dass Lucas Galvao nun nach zweimal Gelb/Rot in dieser Saison deutlich gemacht wurde, dass er zwar spielerisch sehr wertvoll für die Mannschaft ist, trotz Fehler im Aufbauspiel, aber die machen auch Handl und Martins, aber er muss endlich schlauer agieren, wenn er schon mit Gelb vorbelastet ist bzw. die Karten nicht durch unnötig rustikales einsteigen „erzwingen“. Wenn er das in den Griff bekommt, dann ist er meines Erachtens noch immer vor allem spielerisch eine Klasse besser als Matteo Meisl, der seinen Part solide und schnörkellos runterspielt, aber der spielerische Input den ein Innenverteidiger in den Dreierkette mitbringen muss nicht vorhanden ist.“

zico74: „Nach den letzten beiden Spielen ist ein Sieg gegen Klagenfurt extrem wichtig. Wir spielen im Frühjahr ja auch noch gegen Hartberg und die Vorstadt. Wir haben es selbst in der Hand. Müssen aber jetzt starten voll zu punkten.“

tosale: „Angesichts der Kadergröße von Klagenfurt muss man dort von der ersten Minute an Vollgas geben, extrem hart in die Zweikämpfe gehen. Und in Halbzeit 2 frische Kräfte bringen und ihnen keinen Millimeter zum Atmen lassen!! Die müssen ab Minute 60 komplett „kaputt“ gespielt sein! Asllani von Beginn an mit dem verpflichtenden Auftrag seinen Körper robust einzusetzen und 45 Minuten jeden Zweikampf suchen – dann an Huskovic „übergeben!“

bigben79: „Wenn ich mir die restlichen Paarungen ansehe, eigentlich ein Pflichtsieg morgen, wenn das Mannschaftsziel das Erreichen des oberen Playoffs ist. Daher voller Fokus auf drei Punkte! Denn diese drei Punkte geben uns erst die Möglichkeit, im Frühjahr oben anzugreifen.“

tifoso vero: „Gegen Salzburg und auch gegen den LASK in der zweiten Halbzeit funktionierte das Positionsspiel bei uns relativ gut. Genau dies wird gegen Klagenfurt notwendig sein. Klar fehlt uns da Fitz, aber auch die anderen können es, wenn sie konzentriert sind und die Pässe genau spielen. Andererseits sind auch Qualitäten wie körperliches Durchsetzungsvermögen von Nöten, das z.B. Fischer aufbringt. Die Aufstellung ist ja fast gegeben. Statt Meisl halt wieder Galvao, ansonsten wie am Sonntag. Wir werden gewinnen, denke ich. Aber nur, wenn die Mannschaft wirklich alles raushaut und in die Box kommt um dann jede Minichance mit einem Abschluss zu versuchen. Möglich, dass wir durch einen Elfer gewinnen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und Austria Klagenfurt.