Austria-Fans nach 1:2 in Altach: „Körperlos und ohne Mentalität“

Die Austria verliert beim SC Rheindorf Altach mit 1:2. Wir haben die Reaktionen auf die Niederlage bei den Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Hurricane: „Das war mal wieder Aufbaugegner Austria Wien. Wir schaffen es jede biedere Mannschaft stark zu machen. Einsatz in erster Halbzeit nicht vorhanden und dann kommt so etwas raus. Halbzeit zwei besser aber auch zu wenig.“

DeusAustria: „Eine weitere Bankrotterklärung, die aber keineswegs überrascht. Wer jahrelang schlecht arbeitet, sieht auch jahrelang keinen Erfolg. Wenn dann hier Meldungen kommen, wonach Muhrs Fachexpertise selbst international geschätzt wird dann warte ich irgendwie drauf, dass die Wand aufgeht und Frank Elsner mit der versteckten Kamera da steht.“

Austrianer1969: „Bitte nächste Woche 11 Spieler einsetzen, die für unsere Austria laufen, beißen und kratzen – also weder Fitz noch Monschein noch Sakaria. Bezeichnend dass Leihspieler wie Martel und Palmer-Brown sich den Arsch aufreißen und ältere Spieler wie Suttner und Grünwald das Ruder herumreißen wollen.“

QPRangers: „Ein Skandal diese Leistung…ich will NICHTS hören wie zum Beispiel „Moral gezeigt in Halbzeit 2“ oder so Mist. Fast alles Totalversager… die Offensive eine echte Frechheit von vorn bis hinten. Mir wäre ein 0-2 fast lieber gewesen, als dass einer der Schwächsten das 1-2 noch macht.“

kingpacco: „Bei uns merkt man sofort, dass uns vorne ein Djuricin abgeht. Mit Monschein gewinnst du keinen Blumentopf. Djuricin kann Bälle behaupten, dem Monschein springen die Bälle zum Gegner. Und wenn Monschein eine 100% hat, dann vergibt er sie so kläglich, dass du dir nur noch auf dem Kopf greifst. Wenn du mit körperlose Kicker wie Sarkaria und Fitz vorne agierst, musst auf den Spielverlauf hoffen, dass du in Führung gehst, sonst siehst du mit denen kein Land.“

grisu27: „Zum Glück dauert diese Saison nicht mehr lange. Es ist nur mehr ein Krampf.“

chris_ajh: „Unterm Strich sind unsere Spieler die Qualität betreffend trotzdem um eine Nuance besser als Altach. Das Trainerteam scheint jedoch unterirdisch zu arbeiten und versucht etwas spielen zu lassen, was wir überhaupt nicht können. Wenn dann der Hut wieder lichterloh brennt stellen wir (gezwungener Weise) um – und plötzlich sieht es besser aus. Nur ist es dann halt oftmals einfach zu spät.“

Südveilchen: „Positiv an dem Spiel: Ich hab keine Minute gesehen. Nachdem ich die Aufstellung mit Monschein, Sarkaria und Fitz gesehen habe, war mir alles klar. Und ich wusste ich kann Sinnvolleres mit meiner Lebenszeit anfangen. Denn es war sonnenklar, dass es mit diesem Offensivtrio eine sogenannte gemahte Wiesn für uns in Vorarlberg geben wird. Eine Bank quasi.“

hope and glory: „Die Altacher wollten den Sieg, dass sah man die ganze Zeit über. Da wird mit Tempo gelaufen, mit Körpereinsatz und Leidenschaft in die Zweikämpfe gegangen. Absolut verdient gewonnen. Bei uns, bis auf wenige Ausnahmen alle Lustlos und mit angezogener Handbremse. Wenn nicht alle Vollgas geben und an einem Strang ziehen, gewinnst halt 0. Wir müssen froh sein, dass so viele Verträge auslaufen!“

01er Veilchen: „Man ist von unseren Gastspielen in Altach ja eh nichts anderes gewohnt, aber ein Schlag in die Gosch’n ist es jedes Mal aufs Neue. Wir sind im unteren Playoff qualitativ leider verdammt gut aufgehoben, dazu kommt, dass der Sieg gerade dort nur über den Kampf geht – und wir legen die letzten beiden entscheidenden (!!!) Partien eine Mentalität zum Genieren an dem Tag. Bitte nächste Woche mit Zeka, Grünwald und einem anständigen Stürmer starten.“

tosale: „Meine Tochter (8) hat mehr Mentalität als die Truppe von Peter Stöger!“

