Austria-Fans: „Viel Aufwand, wenig Ertrag“

Die Wiener Austria war am Wochenende beim SK Austria Klagenfurt zu Gast und trennte sich mit einem 2:2-Unentschieden von den Kärntnern. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die zwischenzeitlich sogar mit 0:2 zurück lag. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hutz: „Ganz eine seltsame Partie, wo man überlegen war und dann am Schluss froh sein muss, nicht verloren zu haben.“

veilchen27: „Kompliment an die Moral, denn ich habe nach dem 2:0 mein Handy durch die Wohnung geworfen und war unfassbar angefressen, wie man in so einer Partie generell in Rückstand geraten kann und dann auch noch so. Der Sky-Kommentator hat’s gut zusammengefasst: Klagenfurt macht aus wenig viel, wir machen aus viel wenig. Das heutige Spiel war der sinnbildliche Abschluss dieser Herbstsaison, geprägt von viel Aufwand, aber wenig Ertrag, dummen Gegentoren durch Eigenfehlern und der Frage „wie kann man die Partie nicht gewinnen“. All das gab es heute wieder in grandioser Manier. Ranftl letztlich die tragische Figur des Spiels. Beide Gegentore mit Ballverlusten eingeleitet, aber Ausgleich erzielt und am Ende Punkt gerettet. Ebendiese zwei Ballverluste plus jenem von Galvao vor dem 2:0 haben mich aber wieder rasend gemacht, unglaublich. Ein emotionales Spiel, das noch schwer einzuordnen ist, letztlich aber wirklich ein Sinnbild des Herbstes war.“

tastsofast: „Wenn wir unsere Chancen nützen würden, führen wir mit 2:0 und spielen das wohl trocken runter.“

Groovee: „Spielintelligenz in der ersten Halbzeit wieder mal nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit dann wenigstens Druck gemacht und Moral gezeigt.“

forzaviola84: „Normal darfst in DER Partie niemals Punkte abgeben.“

hope and glory: „Komische Partie. Die ersten 10 Minuten haben wir verschlafen. Da waren wir unterlegen. Ab dann, im Endeffekt aber über den Rest der Spielzeit das bessere Team! Die Kärntner müssen trotz der 2:0-Führung mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Wir haben heute phasenweise sehr gut gespielt, uns am Ende aber leider nicht mit 3 Punkten belohnt.“

Braveheart-FAK: „Oberes Playoff ist schon noch drin, aber man wird fast alles gewinnen müssen im Frühjahr.“

Viereee: „Wichtig, das Unentschieden noch zu erreichen – ich bin bei unserer Auslosung immer noch positiv, was das obere Playoff betrifft. Vielleicht schafft Jürgen Werner es ja, in der Offensive noch etwas zu machen, so ist es sehr zach…“

tifoso vero: „2:2 gewonnen! Wir waren die klar bessere Mannschaft, hatten auch mehr Tormöglichkeiten, hatten ein gutes Positionsspiel und daher ist es irgendwo auch wieder schade, dass wir nicht gewonnen haben. Andererseits so zurückzukommen war aller Achtung wert. Tolle Moral, sehr gutes Spiel, unglückliche Gegentore – alles in allem bin ich stolz auf diese Mannschaft. Der Punkt könnte noch sehr wichtig werden, meine ich. Bravo Veilchen!“

KidSune: „Ganz üble Aussicht fürs obere Playoff. Wie bereits oben erwähnt muss man fast alles gewinnen. Immerhin hat die Moral gepasst aber nach dem Salzburg-Spiel habe ich mir deutlich mehr als zwei Punkte in drei Spielen erwartet.“

zico74: „Danke für die Moral. Die Chance lebt noch! Ein Weihnachtswunsch wäre einen Trainer für die Standards, vor allem Corner, zu bekommen. Da sind wir leider echt unfassbar schlecht.“

