Rapid-Fans: „Einen Zentimeter von einem X entfernt“

Der SK Rapid verlor das letzte Bundesliga-Spiel vor der Winterpause gegen RB Salzburg mit 0:1 und überwintert auf dem sechsten Platz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr einen Kommentar von Daniel Mandl, der sich mit dem knapp 5-minütigem VAR-Check auseinandersetzt.

flanders: „Wie immer, knapp dran und trotzdem verloren.“

Ernesto: „Das war einfach zu wenig gegen relativ harmlose Bullen. Aber die wenigen Chancen hat man verstümpert. Im Spiel selber war man über weite Strecken einfach zu wenig präzise bei den Pässen, das Positionsspiel war leider ebenfalls ausbaufähig. Einzig der Wille und die Aggressivität haben gepasst. Aber Red Bull musste gar nicht viel machen um heute zu gewinnen. Insgesamt war das Spiel kaum anzusehen. Sehr schade. Aber enttäuscht bin ich nicht, da ich mir ja gar nichts erwartet habe. Jetzt muss man die Winterpause nutzen um wirklich an den Schrauben zu drehen. Grüll darf man nicht verkaufen im Winter.“

rabbitmountain: „Bin da heute wohl in der Minderheit: aber ich fand unser Spiel heute durchaus gut. Unsere bekannten Probleme machen uns einfach das Leben schwer und daran muss das Team in den nächsten Wochen konsequent arbeiten. Ich hoffe das gelingt – freue mich jedenfalls auf den Frühjahrsbeginn und vermisse Rapid schon jetzt.“

Phil96: „Schade drum, da hätte man durchaus was mitnehmen können! Fands aber insgesamt keine sonderlich schlechte Partie von uns, gerade defensiv hat das eigentlich über weite Strecken sehr gut ausgeschaut, aber vorne halt mal wieder zu viele Fehler in den entscheidenden Aktionen.“

Da Oide Bimbo: „Billigste Niederlage ever. Das war ein Spiel zweier gleich starker oder schwacher Mannschaften. Viel Kampf, viele dreckige Fouls, ein Weihnachtswunder, dass es keine Rote gab. Auch unsere Abwehr war recht stabil, das Tor aus Stadionsicht ein Eiergoal, die Medien schreiben von Zaubertor, naja. Offensiv müsste von uns dann doch ein Euzerl mehr kommen, dann gewinnen wir solche Partien. Kaygins Debüt fand ich cool, aber Gale – der Mann ist von der Kampfmannschaft noch meilenweit entfernt. Unser Bester aus Stadionsicht: Grgic, ein Hackler vor dem Herren. Ganz schwach: VAR, da tut einem der Schiri fast leid, wenn er vom VAR fünf Minuten allein in der Kälte stehen gelassen wird.“

Gargamel_1899: „Für die Dosen reicht unser Kader momentan einfach nicht wie es scheint. Wobei natürlich wenig Vorbereitung und das Spiel vom Dienstag auch nicht grad ein Vorteil waren. Wir waren schon mal viel besser gegen die Dosen und das mit dem nahezu gleichen Kader. Schade, dass der Ausgleich doch Abseits war, aber so ist halt eben.“

HarryDunne: „Eine Partie gegen Red Bull, wie wir sie schon 100 Mal gesehen haben.“

Fußball_liebhaber: „Ich finde es lustig wie zwanghaft schwach Salzburg geredet wird. Ja, Offensivfeuerwerke lassen sie keine los, haben aber auch erst zehn Gegentore bekommen. Das Spiel hat die letzte Präzision vermissen lassen, aber in dem Spiel war 90 Minuten lang extrem hohes Tempo und Rapid hatte Salzburg im Großen und Ganzen gut unter Kontrolle, besonders im Spielaufbau hat mir das eigentlich gut gefallen, Grgic ist echt eine Bereicherung und löst Drucksituationen wirklich sehr gut. Aufgrund des hohen Tempos und des intensiven Pressings war es kein wunderschönes aber unfassbar intensives Spiel. Wenn wir etwas klüger agieren würden, wäre da mehr drinnen gewesen, aber besonders taktisch fand ich das schon interessant heute.“

Fox Mulder: „Grgic mit einem starken Auftritt. Neben Querfeld und Grüll der stärkste.“

Ballbesitzfussball: „Für mich wars genau umgekehrt zu dem was alle hier schreiben. Wir waren RB spielerisch überlegen, nur im letzten Drittel hats nicht funktioniert. Da fehlen noch die gemeinsamen taktischen Lösungen, da müssen wir genauso ruhig den Ball laufen lassen wie in der ersten Zone was schon sehr gut funktioniert. Zoki hat die Basis für vieles gelegt, Klauß führt das jetzt gut weiter. Wir müssen noch mehr Vertrauen in unser Passspiel bekommen und das auch konsequent durchziehen, mit den hohen Bällen bringen wir uns nur selbst in Schwierigkeiten…“

Longitudinal: „Schade, ein X wäre meines Erachtens verdient gewesen und wir waren einen Zentimeter davon entfernt. Von Gale und Mayulu muss bei einem Eintausch mehr kommen, ob das möglich ist, da habe ich so meine Zweifel; Querfeld sehr, sehr gut.“

Wolti: „Ich kann der Mannschaft und auch dem Trainerteam keinen Vorwurf machen. Chancen auf mindestens ein Tor waren da. Das wird. Ich bin froh, dass wir zumindest die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Bin zuversichtlich, dass nach der Winterpause eine stark verbesserte Rapid Mannschaft zu sehen sein wird.“

