Austria-Fans: „Werden beim LASK nicht verlieren“

Die Wiener Austria trifft heute auf den LASK und will nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder voll anschreiben. Wir sehen uns an was sich die Fans der Veilchen von diesem Spiel erwarten und haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

paulaustria: „Ich kann mich irgendwie noch nicht damit abfinden, dass der LASK die Saison anscheinend nicht besonders gut ist. Also wenn die so spielen wie letzte Saison bin ich mit einem Unentschieden eigentlich sehr zufrieden. Wenn das der LASK ist, den man am 1. Spieltag gesehen hat, dann bitte dominieren und den Sack vor der 80. zumachen. Wenn der LASK gut ist wird es ein 2:2. Ansonsten wenn die wirklich nicht gut sind wahrscheinlich ein 2:1, bei dem wir in der 75. den dummen Anschlusstreffer trotz spielerischer Überlegenheit kassieren und uns dann über die Zeit irgendwie retten.“

Bgld.-Veilchen: „Dass der LASK am Donnerstag international im Einsatz war, könnte uns diesmal denke ich wirklich zugutekommen. Unsere Burschen können sich nun eine ganze Woche nur auf dieses Spiel vorbereiten, die angeschlagenen Spieler hoffentlich ordentlich regenerieren. Am Sonntag in Linz gewinnen und die Runde drauf gegen Klagenfurt daheim nachlegen, dann schaut das Ganze schon wieder um einiges besser aus.“

Kehnceh: „Ich glaub, dass wir dort zumindest nicht verlieren.“

Rickson: „Der LASK ist seit Sageder völlig von der Rolle, hat aber trotzdem genug individuelle Qualität, um uns eine auf den Deckel zu geben.“

hope and glory: „Hoffe, bei uns kommen Spieler retour und die Mannschaft ist fit. Der LASK hat meiner Meinung nach einen sehr starken Kader, der bisher noch bei weitem unter den Möglichkeiten blieb. Unsere Defensivleistung muss stark sein und in der Offensive müssen wir unsere Chancen eiskalt nutzen. Dann ist für uns was möglich.“

Lilienfelder: „Bin sehr gespannt auf Sonntag. Zum ersten Mal seit langem wieder mal mehrere Einheiten vor einem Spiel trainieren können, Frische im Kopf und im Körper. Mal sehen wie wir uns gegen einen kadertechnisch aufgezuckerten LASK tun. Ich habe noch gut in Erinnerung was für gute Auftritte wir letztes Jahr in der Meisterrunde gegen die Top-Teams hatten und finde wir sollten da mal anknüpfen können! Mit drei Punkten am Sonntag wird sich bei dem einen oder anderen auch die Stimmung heben, da bin ich mir sicher.“

Viola1220: „Die Bank am Sonntag wird vogelwild. Sollte Baltaxa noch da sein wäre er der einzige Defensive. Hoffentlich ist Motz auch noch da, sonst wird auch das Mittelfeld Katastrophe…werden wieder fünf Stürmer auf der Bank sitzen, außer Fitz fällt auch noch aus.“

