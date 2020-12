Austria-Fans: „Zum ersten Mal wirkliche Sorgen um den Verein“

Die Wiener Austria vermeldete gestern über 18 Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2019/20. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die Wiener Austria vermeldete gestern über 18 Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2019/20. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zum heftigen Verlust eingeholt.

QPRangers: „Wahnsinn, dass man NIEMANDEN findet, der Sponsor sein will, nicht einmal fürs Trikot… Da hat man Gazprom im Verein und kann denen nicht ein paar Mille rausziehen. Naja, versucht wird man es ja hoffentlich haben.“

pramm1ff: „Ohne Investor geht der Ofen aus. Daher auch Abschluss bis spätestens Mai 2021, denn dann gäbe es wohl keine Lizenz – sofern nicht ein anderes Wunder geschieht und einer Pentz um 10 Millionen kauft oder Amazon als Sponsor reinbuttert.“

Pinkman: „Könnte wohl die letzte Saison unserer Austria sein. Danke an alle Beteiligten.“

Bgld.-Veilchen: „Also dass man finanzielle Probleme hat, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Aber diese Zahlen sind erschütternd. Nun kann ich mir aber auch das gestrige Interview mit Peter Stöger erklären, da hat er für mich einen doch enttäuschten (vielleicht sogar resignierenden) Eindruck gemacht. Er hat ja betont, dass bei der Austria derzeit nichts gesichert ist, niemand wirklich weiß, wie es weitergehen soll und wird. Es können derzeit nicht einmal Verträge von unseren jungen Spielern verlängert werden, weil es derzeit keine Perspektive gibt. Also ich bin sicherlich kein Schwarzmaler. Aber wenn es jetzt nicht in Eiltempo zu einem Abschluss mit diesem ominösen strategischen Partner kommt, schaut die Zukunft sehr sehr düster aus. Und ehrlich gesagt kann ich mir immer weniger vorstellen, dass es zu diesem Abschluss kommen wird.“

Fuxxl: „Liest sich für mich so, also ob wir noch längere Zeit im Allianzstadion ungeschlagen bleiben…“

maxglan: „Zusammenfassung: Sportliche Misswirtschaft bringt uns um Millionen aus Europacup und Transfers, das Stadion kostet uns noch etliche Millionen mehr und dann kommt Corona und befördert einen wirtschaftlich Schwerkranken auf die Intensivstation. Jetzt heißt’s bangen und hoffen.“

booze: „Das muss es jetzt aber endgültig gewesen sein für den lieben Markus [Kraetschmer, Anm.]. Wenn der Aufsichtsrat seinen Vertrag jetzt noch verlängert, muss man sich schon fragen ob die noch ganz dicht sind…“

01er Veilchen: „Wenn MK was von gelungener Digitalisierung faselt, kann man sich nur an den Kopf greifen. Ob unternehmensintern die Abläufe dahingehend passen, kann ich nicht beurteilen. Bei den Fans kommt von den glorreichen Partnerschaften jedenfalls überhaupt nichts an. Kein digitaler Zutritt bei den Corona-Spielen, ein verheerender Onlineshop mit Fehlern am laufenden Band, eine App mit zu wenig Liebe, …“

DeusAustria: „Sportlich bedeutungslos bis abstiegsgefährdet und finanziell in aller größten Nöten. Mir ist es rätselhaft, wie man das jetzt noch schön reden kann.“

Castor: „So, ich habe jetzt diese Präsentation von Kraetschmer auch mal schnell angesehen. Und was ich da höre, ohne jetzt den Geschäftsbericht angesehen zu haben ist, dass ich mich echt frage was man sich dabei eigentlich gedacht hat. Ganz wertfrei, aber ich frage mich das jetzt wirklich.

Punkt 1: Er redet von fehlenden Transfereinnahmen (coronabedingt) die nicht getätigt werden konnten. Ganz ehrlich, wen hätte er den bitte von unseren „Stars“ verkaufen wollen um Gewinn zu erwirtschaften? Mir fällt spontan bestenfalls ein Monschein ein, der aber sicher keine finanzielle Hausnummer ausgemacht hätte. Alle anderen sind, um es höflich zu formulieren, nix wert. Klingt hart, is aber so.

Punkt 2: Welcher seriöse Geschäftsmann in unserer sportlichen Lage baut seine Kalkulation auf einer „erhofften“ Teilnahme an internationalen Spielen auf. Und das nach eher zuvor schon spielschwachen Jahren? Ich gehe auch nicht zur Bank und suche um einen Kredit an, weil ich plane nächste Woche im Lotto zu gewinnen. Das ist doch bitte mehr als nur grenzwertige Finanzplanung. Welcher Aufsichtsrat stimmt solch irren Plänen zu? Wenn Salzburg so kalkuliert kann ich das verstehen, die haben sich das auch erarbeitet. Aber wenn man unseren Trend der sportlichen Entwicklung beobachtet hat, ist dieser Plan eher absurd.

Punkt 3: Ausfall von int. und nat. Sponsoren. War es nicht gerade Kraetschmer der in einer PK vor einigen Jahren gesagt hat, dass er die Struktur der Sponsoren so haben möchte, dass der Wegfall eines Sponsors von einer Vielzahl an kleineren gut abgefedert werden kann und so nicht ins Gewicht fällt? Also lieber mehr kleine, als ein oder zwei große Sponsoren? Also was jetzt. Ich kenne mich auch hier jetzt nicht aus.

Diese drei Punkte alleine, sollten schon mehrfach ernsthaft hinterfragt werden. Und diese Punkte haben auch genau nichts mit Corona zu tun und fallen doch sehr ins finanzielle Gewicht.“

and111: „Aus eigener Kraft schaffen wir das niemals!! Jetzt muss man mal wieder auf einen Investor hoffen. Sollte man keinen finden, dass heißt es auf Wiedersehen Profifußball und Willkommen in der Stadtliga. Es ist einfach unglaublich traurig, was die Herrschaften an der Spitze mit dem Verein gemacht haben.“

Castor: „Wie gesagt, verglichen mit allen anderen BL-Vereinen, die ebenfalls alle geschlossen unter der Corona-Krise leiden, hatte keiner auch nur annähernd solch einen Geschäftsbericht. Hier sich auf Corona auszureden ist ein glatter Kündigungsgrund und ein Zeichen von totaler Unfähigkeit im Erkennen von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und welches seriöse Controlling spielt bei solchen Dinge mit? Auch hier wäre mal die Frage der Kompetenz zu stellen.“

MaxPower: „Wir sind mittlerweile für keinen Haupt- und Trikotsponsor mehr interessant…… Wer tut sich sowas noch an? Die Jungen schauen lieber internationalen Fußball als unseren Kick, auch das werden wir in den nächsten Jahren präsentiert bekommen, fantechnisch wird somit nichts nachkommen. Peter Stögers Körpersprache in den letzten Wochen hat es schon ahnen lassen.“

Gascoigne: „Zum Glück ist Verbund noch Premium-Sponsor, da weiß man wenigstens, wer der Letzte ist, der das Licht abdreht.“

L3g0l4s: „Ich muss gestehen, ich mache mir jetzt zum ersten Mal wirklich Sorgen, dass wir das nicht überleben…“

cyprusfan: „Die Headline „Über der Austria kreisen die Pleitegeier“ und „18,8 Millionen Minus“ usw sind zwar sehr reißerisch und gefallen naturgemäß den Gegnern, aber wenn man MK genau zuhört, ist es natürlich nicht schön anzusehen, aber auch nicht aussichtslos. Die Freude der „Feinde“ der Austria ist nachvollziehbar, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Austria wird das überleben und gestärkt aus dieser Krise kommen. Da bin ich sicher. Dass die Vereinsstruktur bald eine andere sein wird, ist klar. Wäre es aber auch ohne Covid gewesen.“

jimmyhogan: „Wir stehen echt vor einer extremen Weichenstellung: Entweder wir entscheiden uns für einen Investor. Doch da werden 49% nicht reichen um jemanden zu kriegen der uns aus diesem Loch holt. Das heißt wir müssen 51% hergeben und den Verein also verkaufen. Erst da lohnt sich ein Einstieg für Geldgeber aus Saudi-Arabien, VAE, etc. Wir würden dann überleben aber unsere Seele verkaufen. Dafür haben wir danach vielleicht wirklich einmal wieder sportlichen Erfolg. Oder aber wir gehen in ein Insolvenzverfahren, fangen unten wieder an. Fände ich aus Fansicht schon recht sympathisch. Das Stadion wird halt dann weg sein, da könnte man sich aber wieder einmieten wenn mans braucht später mal. Mit unseren Verbindungen in die Politik und die Wirtschaft ließe sich da auch wieder was Gutes aufbauen. Aber diesmal mit einer soliden Akademie als Grundlage, mit einer klaren Identität als Innenstadtclub und Ausbildungsverein etc. Nur dann muss man halt auch wirklich kompetente Leute in den Verein holen. Keine sportlichen Totengräber a la Muhr, dem ich neben Kraetschmer auch einen großen Teil dieser Misere zuschreibe. Die Vorstellung, dass uns in der jetzigen Situation (Corona) mit diesem Finanzloch ein barmherziger Investor für 49%, also keine Entscheidungsgewalt, aus dieser Situation holt, halte ich für komplette Fantasterei. Und andere Finanzierungsquellen (EC + neuer Brustsponsor) holen uns da jetzt auch nicht mehr raus.“

