Austria gibt Turgeman fix ab, Salomon wechselt nach Griechenland

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Marco Knaller

TW, 33, AUT | FC Ingolstadt – > FC Wacker Innsbruck

Nach sieben Jahren in Deutschland kehrt der Sohn von Torhüterlegende Wolfgang Knaller zurück nach Österreich und heuert in Innsbruck an. Zuletzt spielte der 33-Jährige drei Jahre in Ingolstadt und vier Jahre in Sandhausen, nachdem er bereits von 2009 bis 2012 in Kaiserslautern das Tor hütete. Der Kärntner kam hauptsächlich in der 2. Deutschen Bundesliga zum Einsatz, wo er 82-mal zwischen den Pfosten seiner Teams stand. Bei Wacker Innsbruck unterzeichnet Knaller nun einen Vertrag bis 2022.

Alon Turgeman

ST, 29, ISR | FK Austria Wien – > Wisla Krakau

Die Austria bringt einen der Topverdiener von ihrer Gehaltsliste: Alon Turgeman wechselt ablösefrei zu Wisla Krakau, wohin der 29-jährige Israeli zuletzt bereits verliehen war. In der polnischen Ekstraklasa brachte es Turgeman bisher auf sechs Tore in neun Spielen und wurde zwischenzeitlich durch einen Mittelfußbruch zurückgeworfen. Bei der Austria funktionierte der Israeli kaum: Zwar erzielte Turgeman immerhin zehn Treffer in 28 Spielen für die Veilchen, aber die richtigen Topleistungen waren dennoch rar gesät.

Patrick Salomon

ZM, 32, AUT | SV Mattersburg – > Atromitos Athen

Im Alter von 32 Jahren wagt sich der Wiener Patrick Salomon an sein allererstes Auslandsabenteuer. Der flexible Mittelfeldspieler wechselt nach Griechenland zu Atromitos Athen, das soeben wieder Damir Canadi als Trainer einstellte. Canadi hatte Salomon bereits als Trainer des SC Rheindorf Altach betreut. Salomon bestritt in seiner Karriere 167 Bundesligaspiele und 104 weitere Partien in der 2.Liga. Die meisten Spiele bestritt Salomon dabei in Altach. Nun unterschrieb der rechtslastige Mittelfeldspieler für zwei Jahre bei Atromitos, das zuletzt Siebenter in der griechischen Super League wurde.

Luka Sliskovic

ST/OM, 25, AUT | FC Winterthur – > 1.FC Magdeburg

Hierzulande zählt Luka Sliskovic eher zu den unbekannten Legionären. Der in der Schweiz geborene Stürmer mit österreichischem Pass spielte bisher im Laufe seiner Profizeit für Luzern, Biel-Bienne und Winterthur. In der abgelaufenen Saison erzielte der 25-Jährige in der zweiten Schweizer Liga für den FC Winterthur 14 Tore und bereitete sechs weitere vor. Nun wagt der Angreifer den Schritt nach Deutschland: Der 1.FC Magdeburg, in der Saison 2019/20 Vierzehnter in Deutschlands 3.Liga, verpflichtet Sliskovic bis Sommer 2023. Zuletzt kam der 180cm große Offensivspieler hauptsächlich als Halbspitze und im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, allerdings wurde er auch beidseitig am Flügel und sogar etwas defensiver als Achter aufgeboten.