Austria Klagenfurt verpflichtet Tobias Koch von Blau-Weiß Linz

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben einen weiteren Zugang für die kommende Saison in der ADMIRAL Bundesliga perfekt gemacht: Der 23-jährige Mittelfeld-Mann Tobias Koch wechselt von Aufsteiger Blau-Weiß Linz nach Waidmannsdorf und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Mit Tobias Koch konnten wir einen absoluten Wunschkandidaten für uns gewinnen. Er ist ein sehr ehrgeiziger, lauf- und zweikampfstarker Spieler, der aufgrund seines technischen Potenzials flexibel einsetzbar ist und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Darüber hinaus hat der Junge einen tollen Charakter und wird sich nahtlos in die Gruppe einfügen“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Koch, der zuletzt bei mehreren Klubs hoch im Kurs stand, wurde beim SK Sturm Graz ausgebildet, durchlief von der U15 alle Akademie-Teams und schaffte über die Amateure den Sprung zu den Profis. Sein Debüt im Oberhaus des österreichischen Fußballs feierte der 1,80 Meter-Mann Mitte April 2019 im Alter von 18 Jahren im Match bei Red Bull Salzburg. Nach einer Leihe zum SV Lafnitz schloss sich Koch im Sommer 2021 dann Blau-Weiß Linz an.

In der Stahlstadt reifte der frühere ÖFB-Junioren-Teamspieler (32 Einsätze von der U15 bis zur U19) schnell zu einem Leistungsträger heran und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Klubs in die ADMIRAL Bundesliga im vergangenen Sommer. In der laufenden Saison absolvierte er bisher 23 Pflichtspiele, allesamt in der Startelf.

„Ich hatte sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit der Verantwortlichen der Austria Klagenfurt, in denen sie mir aufgezeigt haben, welche Ziele sich der Verein in den kommenden Jahren setzt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Kärnten, konzentriere mich jetzt aber bis zur letzten Sekunde zu 100 Prozent auf meine Aufgaben mit Blau-Weiß Linz“, sagt Koch.

Nach Laurens Dehl vom deutschen Bundesligisten 1. FC Union Berlin, derzeit auf Leihbasis bei Partnerklub FC Viktoria 1889 am Ball, und David Toshevski, zuvor beim russischen Erstligisten FK Rostov unter Vertrag und aktuell an Partnerklub HNK Šibenik verliehen, ist Koch der dritte Neuling der Waidmannsdorfer für die Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga.

Pressemeldung, Austria Klagenfurt