Austria-Trainer: „Nicht von einzelnen Spielen blenden lassen“

Die Austria gastiert am Sonntag um 17:00 Uhr in der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga beim LASK. Trainer Michael Wimmer gibt einen Ausblick auf das Match und ein Update zur Personalsituation.



Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC gab Trainer Michael Wimmer seinen Spielern zwei Tage frei, seit Mittwoch bereitet sich die Mannschaft intensiv auf das Auswärtsspiel gegen den LASK vor: „Die freien Tage waren wichtig, um zu regenerieren und den Kopf freizubekommen, weil die letzten Wochen vor allem mental sehr intensiv waren. Nach dem Ausscheiden im Europacup war schon auch eine gewisse Frustration da“, erklärt Trainer Michael Wimmer.

Für die Austria war es die erste volle Trainingswoche nach einigen ‚englischen Wochen‘ mit ereignisreichen Europacup-Nächten: „Wir konnten in den letzten Trainingswochen wenig an Inhalten arbeiten – leider haben wir dafür jetzt unter der Woche wieder mehr Zeit, wir wären natürlich lieber im Europacup weitergekommen. Man hat in den letzten Spielen schon gesehen, dass wir noch vieles verbessern müssen – dafür werden wir die Trainings jetzt umso mehr nutzen“, sagt Wimmer.

Der LASK, Dritter der Vorsaison, ist mit seinem neuen Cheftrainer Thomas Sageder mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen nicht nach Wunsch in die Saison gestartet, zuletzt spielten die Linzer auswärts gegen WSG Tirol 1:1-Remis:

„Es wäre ein großer Fehler, sich von einzelnen Spielen blenden zu lassen, der LASK hat eine richtig gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir wissen, dass uns am Sonntag eine große Herausforderung erwartet, wissen aber auch, dass wir dagegenhalten können“, schildert Michael Wimmer, der sich noch gut an das letzte Auswärtsspiel gegen den LASK (1:3-Niederlage) erinnert:

„In der Meistergruppe sind wir in der ersten Halbzeit in Linz nicht gut aufgetreten, in der zweiten haben wir es besser gemacht und daran gilt es anzuknüpfen: Volle Pulle, aggressiv und so schnell wie möglich nach vorne – wir wollen unser Heil in der Offensive suchen.“

Personal-News

Marvin Martins kehrt nach seinen drei Spielen Sperre zurück in den Kader. Neben den Langzeitverletzten Florian Wustinger, Ziad El Sheiwi und Marko Raguž fallen Marvin Potzmann (Muskelfaserriss), Tin Plavotic (Außenbandriss), Johannes Handl (Muskelfaserriss) und James Holland (Zehenbruch) aus. Dominik Fitz musste das Training am Donnerstag aufgrund von muskulären Problemen abbrechen und ist fraglich.

„Wir mussten so eine Phase mit einigen Ausfällen schon mehrmals überstehen und werden es auch diesmal schaffen. Die Spieler, die dabei sind, haben genug Qualität, um am Sonntag eine gute Leistung abzurufen“, sagt Michael Wimmer.