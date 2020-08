Bis 2022: Rapid holt Torhütertalent aus Mattersburg

Der SK Rapid kann einen Neuzugang vermelden: Mit dem 21-jährigen Bernhard Unger kommt ein neuer junger Torhüter nach Hütteldorf, der das...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Der SK Rapid kann einen Neuzugang vermelden: Mit dem 21-jährigen Bernhard Unger kommt ein neuer junger Torhüter nach Hütteldorf, der das bestehende Team (Richard Strebinger, Paul Gartler, Niklas Hedl) vervollständigen wird. Unger (1,90 m groß) war zuletzt beim SV Mattersburg unter Vertrag und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022. Vorgesehen ist, dass Bernhard Unger sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Mannschaft einsetzbar ist. In der abgelaufenen Saison gab er im Juli sein Bundesliga-Debüt.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: