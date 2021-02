Damir Canadi wird neuer Altach-Coach

Damir Canadi wird neuer Cheftrainer des CASHPOINT SCR Altach. Der Wahl-Vorarlberger kehrt nach vier Jahren in die CASHPOINT...

[ Presseinfo SC Rheindorf Altach ]

Damir Canadi wird neuer Cheftrainer des CASHPOINT SCR Altach. Der Wahl-Vorarlberger kehrt nach vier Jahren in die CASHPOINT Arena zurück und beerbt Alex Pastoor.

Bereits zwischen Jänner 2013 und November 2016 stand der gebürtige Wiener in Altach an der Seitenlinie und prägte dabei die bislang erfolgreichste Phase in der Vereinsgeschichte des SCRA

Co-Trainer Manu Hervás begleitet Canadi

Gemeinsam mit Damir Canadi wechselt auch der spanische Co-Trainer Manu Hervás in die CASHPOINT Arena. Hervás assistierte Canadi zuletzt bereits bei Atromitos Athen und kennt den österreichischen Fußball von einem eineinhalbjährigen Intermezzo als Spieler des FC Flyeralarm Admira.

Nach seinem Abgang aus Altach war Canadi als Cheftrainer für den SK Rapid Wien, zweimal für Atromitos Athen und den 1. FC Nürnberg aktiv. Seine zweite Amtszeit in Griechenland ist Anfang Februar zu Ende gegangen. Bereits heute Nachmittag wird der 50-Jährige das erste Mannschaftstraining in Altach leiten.

Christoph Längle, Geschäftsführer:

„Damir Canadi ist der erfolgreichste Trainer der Altacher Vereinsgeschichte, hat eine enge Bindung zur Region und kennt die Gegebenheiten beim SCR Altach wie kaum ein anderer. Dazu ist der Kontakt in den vergangenen Jahren nie abgerissen, weshalb wir überzeugt sind, dass Damir der Richtige ist, um das Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser zu lotsen.“

Christian Möckel, Sportdirektor:

„Damir Canadi steht in Altach für erfolgreiche Arbeit. Dazu konnte er in den vergangenen Jahren international viel Erfahrung sammeln und Erfolge feiern. Wir sind uns sicher, dass er der Mannschaft noch einmal einen Impuls geben kann, damit wir am Ende unsere Ziele erreichen.“

Damir Canadi, Cheftrainer: