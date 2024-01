Das sagen die Austria-Fans zur Leihe von Matthias Braunöder

Die Wiener Austria verlieh den zentralen Mittelfeldspieler Matthias Braunöder an Como 1907 in die Serie B. Der Aufstiegsaspirant besitzt eine Kaufoption für den 21-Jährigen,...

Die Wiener Austria verlieh den zentralen Mittelfeldspieler Matthias Braunöder an Como 1907 in die Serie B. Der Aufstiegsaspirant besitzt eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der seit 2011 in diversen Nachwuchsmannschaften der Veilchen ausgebildet wurde. Laut KURIER soll diese bei rund 1.7 Millionen liegen – einige Anhänger hätten sich eine höhere Ablöse für den talentierten Mittelfeldspieler erwartet. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu diesem Deal sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

memphis86: „Schön, dass sich Ortlechner im Interview über fünf Millionen Euro lustig macht. Vor eineinhalb Jahren war diese Summe gar nicht so unrealistisch, dann hat man einen Trainer geholt und ein System installiert, das sowohl Braunöder als auch Fitz überhaupt nicht entgegenkommt.“

veilchen27: „Man kann zweifellos diskutieren, ob wir Motz in einer für ihn eher formschwächeren Phase, in der er nicht mehr an Leistungen von 2021/22 anknüpfen konnte und sichtlich Probleme mit der neuen Spielidee hatte, nicht dennoch mehr Startelf-Vertrauen schenken hätten können. Fair enough – gibt Argumente für beide Seiten meines Erachtens, kann man jedenfalls diskutieren oder kritisieren. Aber oft liest man ja hier den Vorwurf, dass die kolportierten 1,7 Mio. Euro Ablöse schlecht verhandelt sein. Diesen Vorwurf verstehe ich nicht, denn Ablösesumme ist ja kein Wunschkonzert, sondern eben das, was der Markt hergibt. Es war nicht das erste Angebot für ihn, es war nicht die erste Transferperiode mit ihm am Markt, offenbar ist das eben der obere Zenit. Und wer denkt, wir können 1,7 Mio. ablehnen, weil wir überzeugt sind, dass da noch was viel Besseres kommt, versteht den Ernst unserer Lage nicht. Stuttgart hat jedenfalls deutlich weniger geboten – für uns zu wenig trotz angespannter Lage.“

pramm1ff: „Wurde auch im Sommer 22 nicht mehr geboten? Das wäre für mich das entscheidende Kriterium zur Beurteilung. Zusätzlich stellt sich noch die Frage, ob man nur auf Angebote wartet oder auch aktiv anbietet und promotet. Bei Spielern die zu uns kommen kann man sich in vielen Fällen ja halbwegs zusammenreimen wer wen kannte, empfohlen hat oder welche Agentur da pushy war. Bei Abgängen ist das aber so gut wie nie der Fall und man spricht meist davon, dass der Spieler oder dessen Berater den aufnehmenden Verein gebracht hat. Andere Vereine scheinen da geschickter zu sein und ihre Transferaktien breiter zu streuen. Spielerverkauf ist (bzw. sollte sein) ein Business für uns und da muss man seine Assets eben gescheit promoten. Dass es keine besseren Angebote gab ist nicht unbedingt nur die „Schuld“ vom Markt oder des Assets, sondern gegebenfalls auch vom Verkäufer. Genau spielt dann eben auch der Verkaufszeitpunkt hinein, bzw. ob man bei steigenden Kursen den richtigen Ausstieg wählt, oder eben denkt es kann nur weiter nach oben gehen – hier ist Monschein ein plakatives Beispiel.

Kultra: „Stand jetzt ist es Tatsache, dass wir drei Spieler aus der Kampfmannschaft entfernt haben und diese durch null Spieler ersetzt haben.“

Viereee: „Der Fall vom Motz ist nichts außergewöhnliches, es gibt auf der ganzen Welt Talente, die nicht erfüllen was man erwartet, bzw. wo die Fans zu hohe Erwartungen angesetzt haben, bei gut und bei schlecht geführten Vereinen. Motz ist nicht unser Problem – wenn man sich zum Beispiel die gesamten Transfererlöse der Grünen im Vergleich zu unseren in den letzten Jahren ansieht, ist unser Problem evident, vor allem in Kombination mit ausbleibenden sportlichen Erfolgen. Es bleibt uns jetzt eh nichts über, als auf die Erfolge zu warten, weder Jürgen Werner noch Orti sind dumm und sie haben aktuell wenig Spielraum für große Veränderungen. Ich hoffe nur, dass man intern realistischer analysiert als in der öffentlichen Kommunikation, und irgendjemand wirklich einen Plan hat.“

Ambedkar: „Mach´s gut, Matthias. Werde ein Serie-A-Spieler, du hast uns viel Freude bereitet! Und bleibe verletzungsfrei!“

Triggerpoint: „Ich bin ein absoluter Motz-Fan und habe nie verstanden, warum er unter Michael Wimmer kein Stammspieler war. Ich bin mir total sicher, dass er spätestens 2025 im Nationalteam spielen wird und sich unsere Verantwortlichen in Grund und Boden schämen. Motz, mach’s gut und beweise es allen! Ich werde deine Karriere weiterhin verfolgen!“

rabbitear1911: „Wie man so hört, wechselt Bamba vom WAC um mindestens 2,5 Mio. nach Frankreich zu Lorient. Bewerbsübergreifend hat der 22-Jährige in einer Halbsaison 8-mal für die Wolfsberger getroffen. Keine Ahnung um wieviel Ablöse sie ihn im Sommer aus Israel verpflichtet haben, aber Gewinn wird genug dran sein. Mal wieder sieht man, dass uns der einfachste Dorfverein in Sachen Transfers und auch deren Erlöse haushoch überlegen ist!“

