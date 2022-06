David Schnegg wechselt zum SK Sturm

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet den 23-jährigen Linksverteidiger David Schnegg. Der ehemalige U21-Teamspieler kommt vom FC Venezia, wo er zuletzt an den FC Crotone in die Serie B verliehen war. Schnegg unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2026 und steigt ab kommenden Montag ins Mannschaftstraining ein.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „David ist ein sehr interessanter Spieler, der mit seinen Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil für diese Position passt. Mit David haben wir einen weiteren vielversprechenden österreichischen Spieler langfristig vom SK Sturm Graz überzeugt und wir sind uns sicher, dass er in Graz eine sehr gute Entwicklung nehmen wird.“

David Schnegg: „Ich habe den Weg von Sturm in den letzten zwei Jahren mitverfolgt und freue mich nach Österreich zurückzukehren. Mir gefällt die Idee von Fußball, die in Graz gelebt wird und ich will mich in der Vorbereitung gleich bestmöglich präsentieren und integrieren.“