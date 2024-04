Die Kommentare der Austria-Fans nach dem 0:0 gegen den FC Blau-Weiß Linz

Die Wiener Austria kam zuhause gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Die Veilchen mussten nach einer schnellen gelb-roten Karte von...

Die Wiener Austria kam zuhause gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Die Veilchen mussten nach einer schnellen gelb-roten Karte von Moritz Wels lange Zeit in Unterzahl spielen, was natürlich den Matchplan durcheinanderbrachte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

johnfive: „Sieglos im unteren Playoff, die Leistungen gehen konstant bergab. Quo vadis.“

sammy1981: „Selten so eine miese Schiri-Leistung gesehen. Gefühlt jedes Foul von uns sofort Gelb – bei Blau-Weiß Linz einfach nur Narrenfreiheit bei den Fouls.“

Altes Landgut: „Wie erwartet eine schwache Partie von fast allen Spielern. Tendenz eher weiter fallend. Ich bin deswegen nicht sauer, es ist einfach nicht mehr Potential vorhanden. Ist halt meine Meinung, habe ich eh schon geschrieben. Was den Rasen betrifft, so haben sich die Greenkeeper anscheinend schon längst dem Niveau der Kampfmannschaft angepasst. So gesehen könnte man sogar die geschlossene Leistung innerhalb des gesamten Vereins abfeiern. Dafür, dass Wels Gelb-Rot kassiert hat, möchte ich ihn gar nicht übermäßig anprangern. Er ist halt ein junger Spieler, der ewig warten musste, bis ihn der Trainer endlich einmal in der Kampfmannschaft von Beginn an spielen lässt. Er war wohl verständlicher Weise ein wenig übermotiviert und hat nicht damit gerechnet, dass der Schiri eventuell strengere Maßstäbe anlegen könnten als bei seinen Spielen für Stripfing oder Sturm.“

Gary Lineker: „Dafür, dass wir das ganze Spiel einer weniger waren, war es ganz ok.“

veilchen27: „Viel zu unkontrollierter, schlechter Beginn, leider auch aufgrund eines unsicheren Wels im Zentrum. Dass seinem ersten (dunkelgelben) Foul ein technischer Eigenfehler voranging und er sich beim zweiten Zweikampf dann einfach blöd anstellt, passt in dieses Bild rein. Gelb-Rot jedenfalls vertretbar, so wie auch jede andere Gelbe für uns, während sie bei Blau-Weiß sehr, sehr tief gesteckt sind. Was danach passiert ist, verdient sich aber Respekt. Jeder, der mal gekickt hat, weiß, was für ein Kraftakt es ist, rund 75 Minuten in Unterzahl zu spielen. Stark gekämpft, wenig zugelassen, das 4-4-1 recht passend, Handl/Martins im Zentrum eine Bank und Galvao als Linksverteidiger überraschend stark, nach vorne ging leider wenig, aber kämpfen kann diese Mannschaft. Ein Punkt, der mich vor dem Spiel angefressen gemacht hätte, mit 75 Minuten in Unterzahl inmitten einer Phase ohne riesigem Selbstvertrauen aber schon klar geht.“

Viereee: „Wichtigste Erkenntnis war für mich die körperliche Verfassung. Ich war überrascht, was die Mannschaft läuferisch über 75 Minuten in Unterzahl geleistet hat.“

persef: „Am meisten schockiert die Entwicklung von Gruber.“

Systemoverload: „Hakim sehr gut nach der Einwechslung. Wels merkte man seit der ersten Minute an, dass er noch nicht bereit dafür ist. Wimmer muss irgendwas gegen Hakim haben. Einfach Krätzig gleich im zentralen Mittelfeld und Hakim als linker Außenverteidiger und die Partie verläuft anders. Sicher ist Krätzig als linker Außenverteidiger besser aber im zentralen Mittelfeld hilft er uns auch noch wie seine Leistung gezeigt hat.“

pepe6: „Wenn du 75 Minuten mit einem Mann weniger spielst, dann kannst schon mal ein Xerl nehmen, würde ich sagen.“

violet heat: „Eine schwache Vorstellung vor allem im Zentrum. Die Formschwäche von Gruber, Fitz, Fischer hat weh getan. Mit Guenouche und Schmidt haben wir am Ende spritziger gewirkt. Muki leider noch immer ein Schatten seiner selbst. Kämpferisch waren wir top, spielerisch ist es zurzeit mau. Ein Erfolgserlebnis bringt dann schnell wieder neue Energie – hoffen wir. Blau-Weiß Linz hat übrigens zwei Mal gegen Salzburg gepunktet, die sind keine schlechte Mannschaft und haben das X verdient.“

Rickson: „Krätzig tat mir richtig leid, der hat sich echt zerrissen und alles probiert. aber mit solch limitierten Kollegen ist wohl jede Hoffnung verloren.“

Südveilchen: „Besonders enttäuschend mal wieder Fitz. Wo, wenn nicht in der Quali-Runde, sollte er ein Unterschiedspieler sein. Aber das ist alles nix. Kann nicht erkennen, warum ein Verein 2 Millionen auf den Tisch für ihn legen sollte. Was bekommt man objektiv betrachtet für sein Geld, wenn man ihn verpflichtet. International betrachtet nicht viel.“

