Emanuel Pogatetz wird Trainer der Young Violets

Austria Wien hat mit Emanuel Pogatetz einen neuen Trainer für die Young Violets verpflichtet. Der 40-Jährige übernimmt das Amt von Max Uhlig, der zum SV Stripfing wechselt. Co-Trainer wird Philipp Steiner, den Pogatetz noch aus seiner Zeit beim SKN St. Pölten kennt.

Der 61-fache Nationalspieler war bis Oktober 2023 gemeinsam mit Stephan Helm Trainer der St. Pöltner. In der Saison 2020/21 arbeitete Pogatetz unter Dominik Thalhammer als Co-Trainer beim LASK, seine ersten Schritte als Trainer machte er in der Akademie Oberösterreich sowie bei den Juniors OÖ.

Als Spieler machte sich der Innenverteidiger neben Österreich vor allem in England und Deutschland einen Namen, die meisten Partien, insgesamt 158, spulte er für den FC Middlesbrough ab, davon 110 in der Premier League. In Deutschland lief Pogatetz unter anderem für Hannover 96, Union Berlin und den VfL Wolfsburg auf.

Philipp Steiner, als Aktiver ebenfalls Innenverteidiger, spielte unter anderem für den SV Mattersburg in der heimischen Bundesliga und war schon währenddessen als Trainer im Jugendbereich tätig. Im Sommer 2022 übernahm er den Posten als Chef-Trainer bei den St. Pölten Juniors und war zuletzt auch interimistisch als Co-Trainer von Jan Schlaudraff beim SKN im Einsatz.

Max Uhlig wechselt nach achteinhalb Jahren bei Austria Wien zum SV Stripfing in die 2. Liga, wo er dem ins Team von Michael Wimmer abgewanderten Christian Wegleitner als Chef-Trainer nachfolgt.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns, mit Emanuel Pogatetz einen hochmotivierten, aufstrebenden Trainer für die Young Violets gefunden zu haben. Er konnte in den letzten Jahren bereits einiges an Erfahrung sammeln, soll jetzt aber als Chef-Trainer bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen. Seine Qualitäten als Spieler mit über 200 Spielen in der Premier League sowie der deutschen Bundesliga sind ohnehin unbestritten. Mit ihm wollen wir den eingeschlagenen Weg mit den sehr jungen Talenten fortsetzen und weiterhin konsequent unsere Spielidee umsetzen.“

Emanuel Pogatetz: „Die Quintessenz meiner Spielidee ist Intensität. Austria Wien ist daher das perfekte Umfeld für mich und mit den Young Violets habe ich eine Mannschaft, die auch dazu in der Lage ist, diese Spielweise umzusetzen. Es wird meine erste Station als alleinverantwortlicher Chef-Trainer sein und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Entwicklung als Trainer.“

Max Uhlig: „In den vergangenen Jahren habe ich vom Nachwuchs über die Akademie bis hin zu den Young Violets alle Stufen im Austria-Unterbau als Trainer durchlaufen und kennengelernt. Jetzt folgt der nächste Step zu Stripfing in die 2. Liga, auf den ich mich sehr freue. Viele der Kooperationsspieler habe ich bereits selbst trainiert und kenne sie daher alle sehr gut, möglicherweise kommt das eine oder andere Talent der Young Violets bald dazu. Ich fühle mich mit der Austria und dem eingeschlagenen Weg sehr verbunden und identifiziere mich auch weiterhin zu 100 Prozent damit.“

Pressemeldung, FK Austria Wien