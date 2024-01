SK Rapid will in Sindelfingen wieder Titel verteidigen

Es ist bald wieder so weit. Das renommierteste und prestigeträchtigste Nachwuchs-Hallenturnier weltweit findet wieder am 06. und 07. Jänner 2024 im Glaspalast Sindelfingen statt....

Es ist bald wieder so weit. Das renommierteste und prestigeträchtigste Nachwuchs-Hallenturnier weltweit findet wieder am 06. und 07. Jänner 2024 im Glaspalast Sindelfingen statt. Bei der 32. Auflage des Mercedes-Benz JuniorCup trifft die Elite des europäischen Jugend-Fußballs aufeinander. Mittendrin statt nur dabei die grün-weißen Talente, die als zweifacher Titelverteidiger nach ihren fulminanten Turniersiegen 2020 und 2023, nach der Covid-bedingten Pause, einmal mehr die Gejagten sein werden. Das große Ziel: Der Titelhattrick! Drei Turniersiege en suite gelang noch keinem Team im historischen Hallenklassiker. Außerdem gehören zu den teilnehmenden Mannschaften 2024 neben dem SK Rapid auch der Gastgeber VfB Stuttgart sowie SC Freiburg, FC Heidenheim, FC Union Berlin, Brøndby IF, Royale Union Saint-Gilloise und Manchester United.

Der Spielmodus

Wie auch schon in den letzten Jahren setzt sich auch heuer das Turnier aus zwei Gruppen mit jeweils vier Teams zusammen. Am ersten Turniertag bestreitet jedes Team drei Gruppenspiele. Am zweiten Tag folgen pro Mannschaft zwei Zwischenrundenspiele, bei denen es um die Qualifikation für die Platzierungs- und Finalspiele geht. Anhand der Tabelle nach der Zwischenrunde werden die Partien der Platzierungs- und Finalspiele ermittelt. Ein Spiel besteht aus zwei Halbzeiten zu jeweils neun Minuten und einer zweiminütigen Halbzeitpause. Zwischen den Spielen gibt es jeweils eine zweiminütige Unterbrechung. Die Finalspiele sind für Sonntag ab 15:10 Uhr anberaumt.

Vorrundenspiele, Samstag, 06. Jänner 2024

12:52 Uhr Brøndby IF : SK Rapid

14:20 Uhr SK Rapid : VfB Stuttgart

15:48 Uhr 1. FC Heidenheim : SK Rapid

Live zu sehen gibt es das Turnier auf RapidTV und im linearen TV auf Sport1. Zum Spielpan hier!

Der Bewerb

Der Mercedes-Benz JuniorCup wurde erstmals im Jahr 1991 ausgetragen und hat sich über die Jahre zum renommiertesten und prestigeträchtigsten Nachwuchs-Hallenturnier weltweit etabliert, bei dem unter anderem Stars wie Kylian Mbappe, Manuel Neuer, Marcus Rashford, Leroy Sane oder Joshua Kimmich das Publikum verzauberten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt den hohen Stellenwert des Turniers und so folgen Jahr für Jahr namhafte nationale als auch internationale Vereine der Einladung von Mercedes-Benz. Der SK Rapid ist nach der Titelverteidigung im Vorjahr auch heuer wieder der Gejagte. Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit vor der Covid-bedingten Pause kann sich aus grün-weißer Sicht sehen lassen. Dem Turniersieg bei der Premiere 2016 folgte der starke dritte Platz 2017. Im Jänner 2019 spielten die jungen Hütteldorfer einmal mehr groß auf und mussten sich erst im Finale trotz eines beherzten Auftritts den Altersgenossen der FC Liverpool geschlagen geben. Im Folgejahr führte aber kein Weg mehr an Grün-Weiß vorbei. Mit einem beeindruckenden 4:0 Sieg über RB Leipzig im Finale, sicherten sich der SK Rapid damals den Titel. Genauso fulminant und hochverdient jubelten die Jung-Rapidler im Vorjahr. Nach dem ungeschlagenen Sturmlauf bis ins Finale, siegte der SK Rapid eindrucksvoll mit 4:0 über Galatasaray Istanbul und startet dementsprechend auch heuer als Titelverteidiger in die 32. Auflage.

Pressemeldung SK Rapid