Kamil Piatkowski wechselt leihweise nach Spanien

Kamil Piatkowski wechselt nach Spanien, wo er beim Erstligisten Granada CF einen Leihvertrag bis zum Sommer unterschreibt.

Der 22-jährige polnische Innenverteidiger ist seit Beginn der Saison 2021/22 Spieler des FC Red Bull Salzburg und kam in dieser Zeit auf 30 Pflichtspieleinsätze (1 Tor, 2 Assists) für die Roten Bullen. In der Meisterschaft 2022/23 war Piatkowski für sechs Monate nach Belgien an KAA Gent verliehen.

Pressemeldung RB Salzburg

—-

