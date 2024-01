La-Liga-Klub will Salzburg-Innenverteidiger ausleihen

AS Roma

Salzburgs Innenverteidiger scheinen weiterhin stark begehrt zu sein. Vorgestern berichteten wir, dass Strahinja Pavlovic bei einigen Top-Klubs hoch im Kurs steht und auch dass Oumar Solet ein gefragter Mann ist. Heute geht es aber um einen anderen Abwehrspieler, der in der Rangordnung hinter den beiden soeben genannten Abwehrspielern steht.

Die Rede ist vom Polen Kamil Piatkowski, der heute auf sieben Pflichtspieleinsätze für die Salzburger kam. Dies lag in erster Linie daran, dass die Salzburger insbesondere in der Abwehr große Verletzungssorgen hatten. Wenn alle Innenverteidiger fit sind, wird es Piatkowski nicht einfach haben einen Stammplatz zu ergattern, weshalb er mit seiner Situation nicht vollends zufrieden sein kann.

Piatkowski, der in der Vergangenheit auch von einer Verletzung zurückgeworfen wurde, wurde bereits einmal verliehen. Im Jänner 2023 wechselte er zur KAA Gent, wo er auf 21 Pflichtspieleinsätze kam. Nun könnte sich dieses Spiel wiederholen, denn laut Krone soll der Abwehrspieler leihweise zum spanischen Erstligisten FC Granada wechseln.

Der spanische Klub benötigt auch dringend Verstärkungen, denn aktuell liegt der Verein mit nur 11 Punkten aus 19 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz und kassierte in dieser Saison bereits 40 Tore. In den ersten 19 Runden wurden nur zwei Siege eingefahren.

Mit Bruno Méndez wechselte vor einigen Tagen bereits ein Innenverteidiger ablösefrei zu den Spaniern, die aber die Abwehr weiter verstärken wollen. Piatkowski ist es durchaus zuzutrauen, dass er neben dem Neuzugang Stammspieler in der Granada-Viererkette wird, zumal seine Leistungen heuer bei RB Salzburg durchaus solide waren.

Es gibt noch ein weiteres Gerücht über Piatkowski, das allerdings weniger realistisch wirkt. Laut der Webseite laroma24.it könnte der Innenverteidiger leihweise zur AS Roma wechseln könnte. Der Serie A Klub soll, so wie der OSC Lille an einer Verpflichtung von Solet interessiert sein, aber angeblich auch über Piatkowski nachdenken. Wir schätzen eine Leihe zum FC Granada allerdings als wesentlich realistischer ein.