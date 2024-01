Schottischer Tabellenführer an Rapids Nicolas Kühn interessiert

Laut schottischen Medienberichten könnte der SK Rapid einen wichtigen Spieler in der Offensive verlieren. Tabellenführer Celtic will sich nämlich in der Offensive verstärken und...

Laut schottischen Medienberichten könnte der SK Rapid einen wichtigen Spieler in der Offensive verlieren. Tabellenführer Celtic will sich nämlich in der Offensive verstärken und einer der Kandidaten scheint Nicolas Kühn zu sein. Verlieren die Hütteldorfer ihren Offensivspieler bereits im Winter?



Nicolas Kühn steuerte in dieser Saison in 16 Bundesliga-Partien sieben Scorerpunkte bei. In 1229 Spielminuten erzielte er zwei Tore und fünf Assists – und dennoch stand er teilweise in Kritik von Fans und auch Sky-Kommentatoren, die bemängelten, dass der Deutsche viel mehr Treffer erzielen hätte müssen.

Mitte November verfassten wir einen Kommentar zu dem 24-Jährigen, mit dem wir verdeutlichen wollten, dass der Rechtsaußen in den kommenden Transferperioden zu den begehrtesten Spielern des SK Rapid zählen wird – egal wie viel Treffer er auf seinem Konto haben wird und wie viele Chancen er vergibt. Der Grund dafür ist, dass Kühn bei zahlreichen Leistungswerten und Statistiken nicht nur in der österreichischen Liga ganz vorne zu finden ist, sondern auch im internationalen Vergleich Werte aufweist, die man nicht so oft findet. In dem Kommentar gehen wir auch auf den CIES-Report ein, der die Top 100 Fußballspieler im Bezug auf das Kreieren von Torchancen errechnete. Dabei wurde auch die sportliche Stärke der Liga und der Gegner berücksichtigt, sodass Spieler von Premier-League-Mannschaften beispielsweise einen Bonus von 40% für ihre Werte bekamen. Nicolas Kühn war als einziger Spieler der österreichischen Bundesliga in dieser Liste vertreten und befand sich bei beiden relevanten Wertungen auf einem Platz in den Top 10.

SunSports erwähnt im Artikel, dass Kühn gegen eine Ablöse von rund 500.000 Euro nach Hütteldorf wechselte und dass die Wiener nun sicherlich mindestens das Vierfache, also zwei Millionen Euro verlangen würden. Für die Rapid-Fans bleibt zu hoffen, dass Markus Katzer das Potential des Spielers höher einschätzt als die von SunSports ins Rennen geworfene Ablösesumme.

Quelle: Wyscout S.p.a.

Kühn liegt klar vor seinem Teamkollegen Marco Grüll auf Platz 1 in der Expected-Assist-Wertung. Schon der sechste Spieler in dieser Liste kommt nicht einmal auf einen halb so hohen xA-Wert wie Kühn.

Kühn ist der Spieler mit den meisten „Deep completions“ in der Liga – dieser Wert beschreibt angekommene Pässe, die in der Zone innerhalb von 20 Metern vor dem gegnerischen Tor gespielt werden, wobei Flanken ausgenommen sind.

Der Wert Attack contribution ordnet den xG-Wert der Schüsse jedem Spieler zu, der an einer Aktion beteiligt war, die zu diesem Schuss führte. Hier liegt Kühn hinter Grüll und Konaté auf Platz 3 in der Liga.

Kühn ist zudem der Spieler mit den meisten Dribblings! Im Schnitt ging er 6.89 Mal in Eins-gegen-Eins-Duelle und kommt dabei auf einen starken Wert von 6.89.

Der Deutsche tätigte zudem die meisten progressiven Läufe in der Liga (3.80 pro 90 Minuten) und nur sechs andere Spieler hatten mehr Ballberührungen im gegnerischen Strafraum als Kühn.

Angesichts dieser Zahlen verwundert es nicht, wenn Kühn bei vielen Klubs auf der Wunschliste stehen wird. Immerhin erfolgt die Suche nach potentiellen Transferkandidaten zunächst einmal in den Datenbanken der jeweiligen Datenanbieter und Kühn weist ein Profil auf, das sehr oft hängenbleiben wird. Stark vereinfacht gesagt: Von 1000 potentiellen Kandidaten für eine Position, werden beispielsweise 970 automatisch ausgefiltert, bevor die übriggebliebenen Spieler genau analysiert werden. Und in diese Phase wird es Kühn bei sehr vielen Vereinen hineinschaffen, sodass wir wohl bald wieder das eine oder andere Gerücht zu lesen bekommen werden. Es sei denn Celtic meint es sehr ernst und macht schnell Nägel mit Köpfen.