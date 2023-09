Ex-Linzer Frieser vor LASK-Duell: „Einige haben schon Respekt vor uns!“

In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft unser TSV Egger Glas Hartberg auswärts auf den LASK. Spielbeginn in der Raiffeisen Arena ist am...

In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft unser TSV Egger Glas Hartberg auswärts auf den LASK. Spielbeginn in der Raiffeisen Arena ist am Sonntag, 24.09. um 14:30 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Salzburger Christopher Jäger.

Die Schopp-Truppe möchte die gute Form der letzten Wochen konservieren. Zuletzt gab es zwei Siege (WAC, Austria). Doch auch der sonntägige Gegner ist gut in Schuss, gewann die letzten drei Ligaspiele und musste sich am Donnerstag im Europacup gegen Liverpool nach Pausenführung am Ende 1:3 geschlagen geben.

Der TSV ist in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen, das große Ziel ist es, diese Serie fortzusetzen. Außerdem besteht die Chance auf „Alle Neune“ – denn auch die letzten acht Spiele gegen den LASK blieb Hartberg ungeschlagen (3 Siege, 5 Unentschieden). Ein schwieriges aber spannendes Spiel steht bevor. Fix nicht mit dabei ist Ousmane Diakite, der nach Gelb-Rot gegen die Austria gesperrt ist.

Stimmen aus der Kabine

Cheftrainer Markus Schopp:

„Wir freuen uns sehr auf die Begegnung am Sonntag in Linz gegen eine Mannschaft, die sich grandios entwickelt, nicht nur über die Resultate, sondern auch in der Art und Weise des Spiels wie sie sich am Platz präsentieren. Der LASK ist genau der richtige Gegner, um uns auf unserem Weg weiter entwickeln zu können, vor allem in der Arbeit gegen den Ball aber auch im Ballbesitz. Daher ist der LASK ein interessanter und guter Gegner auf den wir uns sehr freuen.“

Offensivspieler Dominik Frieser:

„Am Sonntag erwartet uns eine brutal intensive Partie. Der LASK spielt wieder so wie sie zu meiner Zeit gespielt haben, mit viel Pressing und dergleichen. Es wird interessant zu sehen, ob wir den nächsten Step machen und oben anschließen können. Wir müssen uns vor keinem verstecken, haben in den ersten sieben Runden sehr gute Leistungen gebracht. Ich glaube, dass andere Mannschaften mittlerweile ein wenig Respekt vor uns haben. Wir haben eine tolle Serie gegen den LASK, die wir versuchen auszubauen. Ich persönlich freue mich natürlich riesig auf das Spiel, da ich dort noch viele Leute kenne und Fans habe.“

( Pressemeldung TSV Hartberg )