Expected-Goal-Werte zum 2. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – SC Austria Lustenau 1:0 (xG=0.5:1.14)

Beide Trainer meinten nach dem knappen 1:0-Sieg der Rieder gegen Austria Lustenau, dass eine Punkteteilung wohl gerechter gewesen wäre. Speziell in der zweiten Hälfte übernahmen die Gäste das Kommando und wiesen am Schluss auch die etwas bessere xG-Wertung auf. Die Expected-Goal-Werte lauten aus Sicht der Hausherren 0.5:1.14. Die Oberösterreicher hatten zudem etwas Glück, das bei einer Elfmetersituation im Rieder Strafraum der VAR eine knappe Abseitsstellung sah.

SCR Altach – Wolfsberger AC 2:2 (xG=0.97:2.30)

Altach-Trainer Miroslav Klose hätte bei seiner Heim-Premiere beinahe einen Dreier eingefahren, doch WAC-Stürmer Tai Baribo gelang wenige Minuten vor Schluss der Ausgleich zum 2:2. Insgesamt ein mehr als verdienter Punkt für die Gäste, die in der zweiten Hälfte spielerisch überlegen waren und auch die besseren xG-Werte aufweisen. Die Altacher können sich angesichts der xG-Wertung von 0.97:2.30 nicht über die verlorenen Punkte beschweren.

SK Sturm Graz – RB Salzburg 2:1 (xG=0.87:0.90)

Der SK Sturm sorgte für die größte Überraschung des Spieltags, denn die Blackies setzten sich gegen Serienmeister RB Salzburg zuhause mit 2:1 durch, wobei Goalgetter Rasmus Højlund einen Doppelpack erzielte. Die Hausherren hielten sehr gut gegen die Salzburger und in den ersten 60 Minuten weit besser im Spiel als Gäste. Die xG-Werte fallen mit 0.87:0.90 ausgeglichen aus, wobei die Salzburger erst in den letzten 30 Minuten zu nennenswerten Möglichkeiten kamen.

WSG Tirol – TSV Hartberg 2:1 (xG=4.65:1.59)

Nachdem die WSG Tirol trotz klar besserer Chancen in der 1. Runde gegen Austria Lustenau verlor, setzte man sich nun 2:1 gegen Hartberg durch. Die Tiroler ließen aber wieder jede Menge Chancen ungenützt, was man an den xG-Werten von 4.65:1.59 ablesen kann. Insgesamt gaben die Hausherren starke 25 Schüsse ab! Die Mannschaft von Silberberger versteht es bis jetzt perfekt sich Möglichkeiten herauszuspielen, muss aber effektiver werden. Prica ist jedenfalls noch nicht der neue Vrioni.

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien 0:1 (xG=0.66:1.70)

Der SK Rapid setzte sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt durch, wobei der einzige Treffer nach einem Elfmeter von Guido Burgstaller fiel. Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer setzte wieder auf Rotation und veränderte seine Mannschaft gleich auf sieben Positionen. In der ersten Halbzeit agierten die Grün-Weißen recht gut, zeigten sich aber beim Abschluss schlampig. Eine der besten Chancen der Partie hatte Markus Pink, der den Rapid-Tormann bereits überspielte, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte, da Sollbauer in höchste Not klären konnte. Insgesamt ein recht mühsamer Arbeitssieg, der angesichts der xG-Werte von 0.66:1.70 jedoch sicher nicht unverdient war.

FK Austria Wien – LASK 1:1 (xG=1.57:0.79)

Der ehemalige LASK-Spieler Andreas Gruber retteten den Veilchen einen Punkt, als er in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Ein absolut verdienter Ausgleich, da die Austria auch bei den xG-Werten von 1.57:0.79 recht deutlich die Nase vorne hatte. Die Fans sahen ein interessantes Spiel auf einem recht hohen Niveau, das der LASK aber auch für sich entscheiden hätte können, wenn Neuzugang Efthymios Koulouris den Ball aus wenigen Metern im gegnerischen Tor untergebracht hätte.