Expected-Goal-Werte zum 3. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – SK Sturm Graz 1:1 (xG=1.20:1.62)

Der SK Sturm zeigte in dieser Saison im Rückspiel gegen Dynamo Kiew und besonders im Liga-Spiel gegen RB Salzburg schon sehr starke Leistungen. Mit dem Start in die Meisterschaft wird die Mannschaft von Trainer Ilzer allerdings nicht unbedingt zufrieden sein, da der einzige Dreier gegen Serienmeister Salzburg eingefahren wurde. Nach einem 1:1-Unenetschieden gegen den Wolfsberger AC gab es nun gegen die SV Ried das gleiche Ergebnis, was wahrscheinlich auch ein wenig an der Rotation der Blackies lag, die sechs neue Spieler einsetzten. Die Grazer ließen zwar wenige Torchancen zu, schafften es aber zu selten, sich selbst in gute Abschlussmöglichkeiten zu bringen. Die Expected Goals fallen daher mit 1.20:1.62 relativ knapp aus. Ein Großteil der Rieder xG-Punkte stammt von dem Foulelfmeter, den Monschein in der 77. Minute zum 1:1 verwandeln konnte.

Wolfsberger AC – LASK 1:5 (xG=0.44:2.40)

Marin Ljubicic-Festspiele in Kärnten! Spätestens jetzt kennt die ganze Liga den neuen Stürmer der Oberösterreicher, der leihweise von Hajduk Split nach Linz wechselte und wie ein Blitz einschlug. Der 20-jährige Kroate erzielte gleich vier Tore gegen den WAC und steht nach drei Liga-Einsätzen nun bei sechs Treffern. Die LASK-Fans hoffen, dass ihr Klub sogleich die Kaufoption auf den jungen Angreifer zieht. Zur Pause stand es bereits 0:4 und die Partie war somit entschieden, WAC-Coach Dutt bemängelte das körperlose Spiel seiner Schützlinge. Ein verdienter Sieg, bei dem der LASK angesichts der xG-Werte von 0.44:2.40 allerdings auch effizient mit den Chancen umging.

TSV Hartberg – RB Salzburg 0:2 (xG=0.35:1.89)

Der TSV Hartberg stand gegen RB Salzburg sehr tief und machte dem Serienmeister das Leben mit einer Fünferkette und einer tiefstehenden Mittelfeldreihe schwer. Es dauerte deshalb einige Zeit, bis Red Bull Salzburg aus der spielerischen Überlegenheit etwas Zählbares produzierte. Erst in der zweiten Halbzeit sorgten Neuzugang Fernando und Capaldo für den 2:0-Auswärtssieg, der mühsam aber verdient war. Mamady Diambou wurde in der 75. Minute für den Torschützen Capaldo eingewechselt und schaffte es zweimal Gelb zu sehen. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 0.35:1.89 recht deutlich für die Gäste aus.

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 2:2 (xG=1.00:2.67)

Die WSG Tirol war ganz knapp an den drei Punkten dran, denn die Mannschaft von Trainer Silberberger führte bis zum Ende der regulären Spielzeit dank eines Doppelpacks des Schweden Tim Prica mit 2:0. Peter Pacults Mannschaft steckte aber nicht auf und glich durch einen Treffer von Arweiler und einen Elfmeter von Wimmer zum 2:2-Unentschieden aus. Die WSG steckte nach der frühen 2:0-Führung sichtlich zurück und spielte sich weit nicht mehr so viele Chancen heraus wie noch in den ersten beiden Liga-Partien, wo man unglaubliche xG-Werte von 4.28 bzw. 4.65 generierte. Diesmal lauten die Expected-Goal-Werte 1.00:2.67, weshalb das Unentschieden mehr als verdient ausfiel.

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau 1:1 (xG=1.60:0.82)

Bis zum unberechtigten Ausschluss von Ante Bajic zeigten die Hütteldorfer im Spiel gegen Lustenau ihre bisher beste Saisonleistung. Nach der gelb-roten Karte und der Herausnahme von Burgstaller und Greil, fiel das Team aber auseinander und brachte zumindest im Spiel nach vorne kaum noch etwas zustande. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.60:0.82 für die Hausherren aus, die in den ersten beiden Runden etwas Glück und nun etwas Pech hatten.

SCR Altach – FK Austria Wien 3:2 (xG=1.63:1.98)

Wir haben eine ausführliche und hochinteressante Analyse zum 3:2-Sieg der Altacher für euch verfasst, die sämtliche Aspekte der Partie beleuchtet und zeigt, dass Altach unter Trainer Miroslav Klose eine durchaus interessante Mannschaft mit guten Ideen geworden ist. Da zu diesem Spiel von unserer Seite aus bereits alles gesagt wurde, wollen wir euch nur noch die Expected Goals nachliefern, die mit 1.63:1.98 relativ ausgeglichen ausfielen.