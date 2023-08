Expected-Goal-Werte zum 3. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt 0:0 (xG=1.19:0.65)

Der SK Sturm agierte in der Partie gegen die WSG Tirol nach einer roten Karte von David Schnegg fast eine Stunde lang in Unterzahl gegen Austria Klagenfurt und musste zum ersten Mal in der neuen Saison in der Liga Punkte lassen, da man gegen die Kärntner nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam. Bis zur roten Karte hatten die Hausherren klar das Übergewicht in der Partie, danach machte sich der eine Mann weniger am Platz schnell bemerkbar. In der Schlussphase drückten wieder die Hausherren, doch die Latte verhinderte einen Sieg. Am Ende sprachen beide Trainer von einer gerechten Punkteteilung. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.19:0.65 knapp für die Hausherren aus.

Anhand der Grafif des Wetttools Overlyzer sieht man perfekt, dass die rote Karte das Spielgeschehen völlig auf den Kopf stellte.

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau 1:1 (xG=3.02:1.36)

Der WAC dominierte die ersten 45 Minuten und war die klar bessere Mannschaft. Es wollte allerdings kein Treffer fallen und kurz nach Abpfiff der zweiten Halbzeit lief man einem Rückstand hinterher. Am Ende mussten die Hausherren sogar noch froh sein, dass sie in der 95. Minute durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich kamen. Zuvor vergaben die Gäste einen Strafstoß und somit auch den Matchball. Die Expected-Goal-Werte von 3.02:1.36 sprechen klar für die Heimmannschaft. Lustenau-Trainer Mader sprach nach dem Schlusspfiff von fehlender Qualität in der Mannschaft und machte damit seinem Sportdirektor Druck noch den einen oder anderen Spieler zu verpflcihten.

LASK – Blau-Weiß Linz 2:0 (xG=1.59:0.61)

Der LASK feierte im Linzer Derby den ersten Liga-Saisonsieg und gewann verdient mit 2:0. Die Hausherren waren spielerisch die klar bessere Mannschaft und zeigten im Vergleich zu den ersten beiden Saisonpartien eine Leistungssteigerung, wobei man sicher noch etwas zielgerichteter agieren kann. Ziereis und Zulj sorgten für die beiden Treffer und somit den ersten LASK-Derbysieg seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Die Expected Goal Werte fallen mit 1.59:0.61 für die Hausherren aus.

RB Salzburg – FK Austria Wien 2:0 (xG=1.75:0.04)

Über den chancenlosen Auftritt der Wiener Austria bei RB Salzburg verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Wir wollen euch noch die Expected-Goal-Werte nachschießen, die mit 1.75:0.04 das Ergebnis bestätigen. Die Austria brachte keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor.

SK Rapid Wien – TSV Hartberg 0:1 (xG=0.99:1.47)

Nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Debrecen hofften die Rapid-Fans, ihre Mannschaft würde an die Leistung aus dem Meisterschaftsspiel gegen Altach anschließen. Es kam aber gänzlich anders, denn eine lethargisch wirkende Heimmannschaft verlor gegen die mutige Hartberg-Mannschaft mit 0:1. Auch die Expected-Goal-Werte von 0.99:1.47 zeugten von einem nicht unverdienten Sieg der Gäste. Im Rückspiel gegen Debrecen zeigte sich die Mannschaft allerdings von einer gänzlich anderen Seite und stieg nach einem klaren 5:0-Auswärtssieg in ECL-Playoff auf.

Auch der Overlyzer-Graph zeigt ausgeglichene Druckverhältnisse an.

SCR Altach – WSG Tirol 1:0 (xG=3.23:0.06)

Die Altacher feierten im Westderby einen 1:0-Erfolg und somit den ersten Bundesliga-Sieg in der neuen Saison. Die Vorarlberger hätten schon in den ersten 45 Minuten in Führung gehen müssen, scheiterten aber bei den zahlreichen Abschlüssen. Insgesamt gaben die Hausherren 18 Schussversuche ab, von denen acht auf das gegnerische Tor gingen. Die Tiroler brachten im Gegenzug keinen der sechs Versuche auf das Tor von Goalie Stojanovic. Die Entscheidung sollte aber erst in der Nachspielzeit fallen, als Fadinger knapp vor dem Schlusspfiff das entscheidende Tor erzielte und seiner Mannschaft den verdienten Sieg schenkte. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 3.23:0.06 jedenfalls ganz klar zugunsten der Hausherren aus.