Faktencheck zur 14. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 14. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen. Am Samstag kommt es dabei unter anderem zu einer...

Die 14. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen. Am Samstag kommt es dabei unter anderem zu einer spannenden Begegnung, wenn der TSV Hartberg den SK Rapid empfängt. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Spitzenspiel der Runde der FK Austria Wien den Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt.

TSV Hartberg – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Beim TSV Hartberg hält die tolle Form nach wie vor an und man konnte sich mittlerweile in der Meistergruppe festsetzen. Die gute Verfassung war so auch im letzten Heimspiel zu sehen, wo man gegen Aufsteiger BW Linz zwischenzeitlich mit 0:2 in Rückstand lag, das Spiel letztlich dennoch mit 3:2 für sich entscheiden konnte und dabei eine tolle Moral bewies. Damit setzen die Steirer ihren Höhenflug fort und empfangen nun den großen SK Rapid, den man im Hinspiel bereits mit 1:0 besiegen konnte und wo man sich berechtigte Hoffnungen auf einen Punktegewinn macht.

Auf der anderen Seite feierte auch der SK Rapid Wien einen enorm wichtigen Sieg und kehrte nach zwei sieglosen Spielen in der Liga auf die Erfolgsstraße zurück. Im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach war es zwar lange Zeit ein harter Kampf, ehe Kapitän und Torjäger Burgstaller seine Klasse unter Beweis stellte und mit einem Traumtor seiner Mannschaft die Richtung wies und den Weg zum 2:0-Erfolg ebnete. Damit sprangen die Hütteldorfer wieder zurück in die Meistergruppe und haben nun die Chance im Duell gegen einen direkten Konkurrenten mit einem Sieg wichtige Punkte einzufahren. Hier findet ihr eine ausführliche Vorschau mit interessanten taktischen Facetten zu diesem Spiel

Fakten:

– Der TSV Hartberg gewann das Hinspiel in dieser Saison der Bundesliga gegen den SK Rapid mit 1:0. Mehr als einen Saisonsieg holten die Oststeirer gegen Rapid nur in der Premierensaison 2018/19 (2S 1U 1N) – vergangene Saison wurden beide Duelle verloren (1:5 A und 1:2 H).

– Der TSV Hartberg holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 13 Spielen 22 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (Bestwert zuvor waren 21 Punkte 2019/20). Weiters verlor Hartberg nur drei der ersten 13 BL-Spiele – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Die Oststeirer gewannen sechs der ersten 13 BL-Spiele (wie 2018/19 und 2019/20) – nie mehr zum Vergleichszeitpunkt.

– Der SK Rapid holte in dieser Saison der Bundesliga 11 Punkte aus den ersten sechs Auswärtsspielen und damit mehr als aus den sieben Heimspielen (7 Punkte). Rapid blieb zuletzt erstmals in diesem Kalenderjahr in drei BL-Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen (2S 1U) – das gelang den Hütteldorfern zuletzt im Sept./Okt. 2022 (2S 1U).

– Der SK Rapid erzielte mit 27 Toren die zweitmeisten (Salzburg 29) und erspielte sich einen Chancenwert von 30,5 xG – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der TSV Hartberg erzielte mit 23 Toren die drittmeisten und traf nur 2019/20 in den ersten 13 BL-Spielen häufiger (25-mal).

– Der SK Rapid kassierte in dieser Saison der Bundesliga nur drei Gegentore in den ersten sechs Auswärtsspielen – wie zuvor nur 2012/13 und nie weniger. Rapid blieb in den letzten drei BL-Auswärtsspielen ohne Gegentor, erstmals seit Herbst 2019 – damals endete diese Serie mit einem 2:2 in Hartberg.

Letztes Duell:

Rapid 0:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (5 Siege Hartberg, 4 Remis, 6 Siege Rapid)

Verletzt: Ehmann / Cvetkovic, Kongolo, Hofmann

Gesperrt: Heil / Niemand

Gefährdet: Diakite / Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Hartberg / Rapid-BW Linz

WSG Tirol – SCR Altach

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Die Niederlagenserie des WSG Tirol setzte sich wenig überraschend auch am vergangenen Wochenende weiter fort, wobei man unnötigerweise erneut als Verlierer vom Platz ging. Im Heimspiel gegen Meister Salzburg hielt man lange Zeit gut mit und hatte die Chancen auf den Ausgleich, zeigte sich aber wieder einmal nicht kaltschnäuzig genug vor dem gegnerischen Tor. Damit setzte es die sechste Niederlage in Folge und man kommt aus dem Teufelskreis nicht mehr hinaus. Daher ist die Hoffnung nun, dass man gegen Altach den Bock umstoßen kann, um den Weg aus der Krise zu finden.

Auch beim SCR Altach läuft es die letzten Wochen alles andere als rund und nachdem es so schien, als hätte man die Prinzipien von Trainer Standfest verinnerlicht, gerät man nun wieder aus der Bahn. Seit fünf Spielen wartet man bereits auf einen Sieg und setzte es gleich drei Niederlagen in dieser Periode. Zuletzt musste man sich dem SK Rapid geschlagen geben, wobei man hier keine schlechte Leistung zeigte, jedoch die Chancen nicht verwertete. Nun ist man quasi zum Siegen verdammt, sonst droht man den Anschluss auf die Meistergruppe zu verlieren und würde diese in weite Ferne rücken.

Fakten:

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (4S 3U) – erstmals. Die Vorarlberger blieben in der Bundesliga sonst nur gegen die Landsleute der WSG auch so lange ungeschlagen (7 Spiele gegen den FC Wacker Innsbruck von 2006 bis 2008).

– In den letzten fünf Duellen in der Bundesliga erzielte keines der beiden Teams mehr als ein Tor pro Spiel. Zwei Spiele endeten 0:0, eines mit 1:1 und der SCR Altach gewann zwei Heimspiele jeweils mit 1:0.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen und verlor nur eines der sieben Auswärtsspiele bei den Tirolern (3S 3U) – die Altacher verloren bei so vielen Duellen bei keinem anderen Team so selten.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit fünf Spielen torlos – zuletzt von November 2022 bis März 2023 so lange (ebenfalls 5) und nie länger in der Bundesliga. Zuletzt traf Mike-Steven Bähre in der 8. Runde gegen den FK Austria Wien in der 15. Minute, damit ist Altach seit 525 Minuten torlos – Klub-Negativrekord sind 548 Minuten von 2021/22.

– In diesem Spiel kommt es zum Brüder-Duell zwischen Lukas (Altach) und David Gugganig (WSG). In der Bundesliga duellierten sich die beiden 248 Minuten, für den FC Liefering standen die beiden in der Saison 2014/15 in der 2. Liga 455 Minuten gemeinsam auf dem Platz.

Letztes Duell:

Altach 1:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (3 Siege WSG, 5 Remis, 7 Siege Salzburg)

Verletzt: Oswald, Blume, Müller / Bukta

Gesperrt: Sulzbacher / Niemand

Gefährdet: Üstündag, Ertlthaler, Taferner / Niemand

Nächstes Spiel: LASK-WSG / Altach-Klagenfurt

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Dr. Safak Barmaksiz

Auf brutale Art und Weise musste sich der SC Austria Lustenau am vergangenen Wochenende geschlagen geben und erneut einen Tiefschlag verkraften. Im schweren Gastspiel bei der Wiener Austria lieferte man eine kämpferisch tolle Leistung ab und ließ nahezu keine Torchancen des Gegners zu, ehe man in der 89. Minute nach einem Eckball das 0:1 zur Niederlage kassierte. Damit wartet man nach wie vor auf den ersten Sieg in der Liga und findet man einfach nicht in die Spur. Nun hofft man vor der Länderspielpause im Heimspiel gegen den WAC den Umschwung einleiten zu können, um auch den Stuhl von Trainer Mader zu retten.

Einen anbahnenden Abwärtstrend konnte der Wolfsberger AC am vergangenen Wochenende auf beeindruckende Art und Weise abwenden. Im Derby gegen Austria Klagenfurt schickte man den Lokalrivalen mit einer 4:0-Packung wieder auf die Heimreise und zeigte dabei ein nahezu perfektes Spiel. Damit wahrte man auch den Anschluss an die Meistergruppe und ist im Rennen nach wie vor dabei. Nun gilt es für die Wolfsberger jedoch nachzulegen und gegen den Nachzügler Lustenau drei Punkte einzufahren, um an den Konkurrenten dranzubleiben.

Fakten:

– Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga erstmals seit drei Duellen gegen den WAC ungeschlagen (1S 2U). Der WAC und Austria Lustenau treffen zum siebenten Mal in einem Bundesliga-Spiel aufeinander – das Heimteam gewann nie (4 Auswärtssiege, 2 Remis).

– Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga aus den ersten sechs Spielen gegen den WAC acht Punkte – mehr als gegen jedes andere Team. Lustenau traf in jedem der sechs BL-Spiele gegen den WAC (8 Tore) – gegen keinen anderen Klub trafen die Vorarlberger in jedem der ersten sechs BL-Duelle.

– Der WAC gewann in der Bundesliga beide Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau – nur gegen den FC Wacker Innsbruck gewannen die Kärntner auch die ersten zwei BL-Auswärtsspiele. Der WAC ist auswärts nur gegen die Vorarlberger ohne Punkteverlust.

– Der SC Austria Lustenau erzielte jedes seiner fünf Tore in dieser Saison der Bundesliga in der zweiten Hälfte – als einziges Team. Die Vorarlberger erzielten vier ihrer fünf BL-Tore (80%) in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte – der höchste Anteil.

– Der WAC holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 13 Spielen 17 Punkte und damit drei Punkte mehr als nach 13 Spielen der Vorsaison (14). Der WAC verlor vier der ersten 13 BL-Spiele in dieser Saison, weniger waren es für die Kärntner zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2019/20 (damals 2).

Letztes Duell:

WAC 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (1 Sieg Lustenau, 2 Remis, 2 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Maak, Fridrikas, Devisate / Niemand

Gesperrt: Niemand / Altunashvili

Gefährdet: Niemand / Veratschnig

Nächstes Spiel: Sturm-Lustenau / WAC-Austria

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Einen kleinen Dämpfer musste zuletzt der so erfolgreiche SK Austria Klagenfurt hinnehmen, nachdem man lange Zeit unbezwingbar wirkte. Nun folgten jedoch innerhalb weniger Tage gleich zwei bittere Niederlagen, einmal im Cup gegen die Wiener Austria und dann auch noch in der Liga gegen den WAC. Im Kärntner Derby ging man dabei sogar sang- und klanglos unter und mussten sich die Violetten mit einem 0:4 geschlagen geben. Immer mehr kommt die dünne Personaldecke zum Vorschein und wird dies zum Problem. Immerhin meldet sich nun Schlüsselspieler Irving wieder fit und könnte gegen Sturm seine Rückkehr feiern.

Auf der anderen Seite ist auch der Motor des SK Sturm Graz in den letzten Tagen ins Stottern gekommen und kassierte man einige Niederlagen. In der Liga sind es nun zwei Pleiten in Folge, nachdem man sich zuletzt im Gastspiel beim LASK mit 1:3 geschlagen geben musste. Den Negativtrend konnte man auch in der Europa League nicht stoppen und im schwierigen Auswärtsspiel gegen Atalanta Bergamo zog man durch ein 0:1 den Kürzeren, wobei man ziemlich erschöpft wirkte. Daher darf man gespannt sein, wie die Grazer in diesem Spiel agieren werden und ob man sich schnell genug regenerieren kann.

Fakten:

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur eines seiner neun Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (7S 1U) – von den aktuellen BL-Teams haben die Grazer bei mind. zwei Duellen nur gegen den SC Austria Lustenau und die WSG Tirol (je 0%) eine geringere Niederlagenquote als gegen die Kärntner (11%).

– Der SK Sturm Graz ist als Tabellenzweiter in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen (6S 2U) – zuletzt blieb der amtierende ÖFB-Cupsieger von Oktober 1995 bis März 1996 in mehr BL-Spielen in Folge als Tabellenzweiter ungeschlagen (12 – 8S 4U).

– Der SK Austria Klagenfurt traf in der Bundesliga saisonübergreifend in neun Heimspielen in Folge (insg. 12 Tore) – erstmals so lange in der Bundesliga-Klubhistorie.

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga saisonübergreifend in 16 Auswärtsspielen in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Sturm traf in jedem der vier BL-Auswärtsspiele beim SK Austria Klagenfurt mindestens doppelt (insg. 9 Tore) und blieb in drei dieser vier Spiele sogar ohne Gegentor.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte vier Tore nach Hohen Ballgewinnen (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga, obwohl fünf Teams mehr Schüsse nach Hohen Ballgewinnen abgaben als die Klagenfurter. Das Team von Peter Pacult kassierte auch noch kein Gegentor nach Ballverlusten 40 oder weniger Meter vor dem eigenen Tor – wie sonst nur der FC Red Salzburg und FC Blau Weiß Linz.

Letztes Duell:

Sturm 0:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Remis, 7 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Cvetko, Binder, Knaller, May, Soto, Gezos / Jatta, Kiteishvili

Gesperrt: Niemand / Prass

Gefährdet: Gemicibasi / Hierländer, Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: Sturm-WSG / Altach-Klagenfurt



FC Blau-Weiß Linz – LASK

Sonntag 14:30, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Harald Lechner

Eine enorm bittere Niederlage musste zuletzt der FC Blau-Weiß Linz hinnehmen, welche sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Im Auswärtsspiel beim TSV Hartberg legte man eine starke erste Halbzeit hin und ging verdient mit 2:0 in Führung, schien da auch alles unter Kontrolle zu haben. Doch nach und nach entglitt dem Aufsteiger zunehmend das Spiel und verlor man letztendlich sogar noch mit 3:2. Daher wird man nach Wiedergutmachung trachten und kommt das nächste Spiel ideal, geht es doch im Stadtderby gegen Erzrivalen LASK. Hier möchte man die eigene Heimstärke wahren, verlor man doch nur eines der sechs Heimspiele in dieser Saison.

Der LASK auf der anderen Seite kommt mit einer starken Formkurve angereist und möchte den Lauf prologieren. Zuletzt gab es in zwei Spitzenspielen gleich zwei überzeugende Siege und man behielt sowohl gegen Sturm, als auch gegen Union St. Gilloise die Oberhand. Vor allem im Heimspiel gegen die Belgier legte man eine Sahneleistung hin und schickte man den Gegner mit einem 3:0 wieder heim, womit man nun Chancen hat europäisch zu überwintern. Nun kommt das nächste Highlight auf die Stahlstädter zu und es geht gegen den Lokalrivalen Blau-Weiß, wo man die Fans mit einem weiteren Prestigesieg beschenken könnte. Verzichten muss man dabei allerdings auf Kapitän Zulj, der aufgrund einer Gelbsperre ausfällt und das ist sicher ein herber Verlust.

Fakten:

– Der LASK gewann in der Hinrunde das erste Linzer Derby in der Bundesliga (2:0 H) seit dem 31. Mai 1997. Die Linzer Athletiker feierten zuletzt in der Saison 1994/95 zwei BL-Derbysiege in Folge – damals gegen den FC Linz (3:1 H, 4:0 A).

– Der LASK ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (6S 5U) – das gelang den Linzer Athletikern nie zuvor. In jedem dieser 11 Spiele trafen die Linzer Athletiker. Die letzte Niederlage gegen einen Aufsteiger setzte es für den LASK im Oktober 2018 gegen den FC Wacker Innsbruck (0:1).

– Der LASK holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 13 Spielen 25 Punkte – in diesem Jahrtausend nur 2019/20 auch so viele (sogar 32). Die Linzer Athletiker verloren nur zwei der ersten 13 BL-Spiele – in der BL-Historie zum Vergleichszeitpunkt nur 2019/20 weniger (1).

– Der FC Blau Weiß Linz punktete in dieser Saison der Bundesliga in fünf der ersten sechs Heimspiele (1S 4U), das gelang seit der Ligareform als Aufsteiger zuvor nur dem SK Austria Klagenfurt 2021/22 (2S 4U). Blau Weiß ist seit drei BL-Heimspielen ohne Gegentor – so lange wie aktuell nur der FK Austria Wien (3).

– Der FC Blau Weiß Linz (9) und der LASK (10) gaben die wenigsten Schüsse nach Hohen Ballgewinnen in dieser Saison der Bundesliga ab. Allerdings erzielte Blau Weiß drei Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der TSV Egger Glas Hartberg (6) in dieser BL-Saison mehr.

Letztes Duell:

LASK 2:0 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Tursch / Darboe, Wiesinger, Taoui

Gesperrt: Niemand / Zulj

Gefährdet: Pirkl / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-BW Linz / LASK-WSG

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der Erfolgslauf des FK Austria Wien geht auch im November weiter und man steht nach dem schwachen Saisonstart nun bei fünf Siegen in Folge. Zuletzt gab es ein hart erkämpftes 1:0 gegen den Tabellenletzten Lustenau, wo man lange Zeit offensiv nichts zustande brachte und sich die Zähne am Gegner ausbiss, ehe man doch noch den Lucky Punch setzte und knapp gewann. Damit ist man nun seit 705 Minuten ohne Gegentor geblieben und möchte diese Serie klarerweise prologieren. Das wird allerdings alles andere als einfach, kommt doch mit Salzburg die torgefährlichste Mannschaft der Liga angereist und ist dies noch dazu der absolute Angstgegner der Violetten. Doch jede Serie endet irgendwann, vielleicht auch diese an diesem Wochenende?

Der FC Red Bull Salzburg konnte dank der letzten beiden Siege in der Liga die Tabellenführung wieder zurückerobern und profitierte dabei von den Ausrutschern des SK Sturm. Dabei waren die Leistungen zwar nicht immer überzeugend, wie zuletzt gegen die WSG, wo man viele Chancen zuließ, allerdings gewann man letztlich dennoch diese Spiele. Zuletzt wehrte man sich auch in der Champions League gegen den italienischen Tabellenführer Inter Mailand tapfer, musste sich jedoch aufgrund eines späten Elfmetertreffers geschlagen geben. Nun darf man gespannt sein, wie es um die körperliche Frische der Bullen bestellt ist, wird dies doch nicht nur aufgrund dieses Aspekt eine sehr schwere Aufgabe werden in Wien gegen die Austria.

Fakten:

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 17 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (14S 3U) – als erstes Team in der BL-Historie – und verlor nur eines der letzten 32 BL-Duelle (23S 8U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in den vergangenen 17 Duellen gegen den FK Austria Wien immer – erstmals. Mehr BL-Spiele in Folge mit Gegentor gegen ein Team absolvierte die Wiener Austria nur gegen den SK Sturm Graz (18 von Oktober 2010 bis März 2015).

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen ungeschlagen (2S 3U) – innerhalb einer BL-Saison zuletzt von August bis Oktober 2021 so lange (6 – 1S 5U). Die Wiener Austria holte neun Punkte aus den ersten sechs Heimspielen dieser BL-Saison – seit der Ligareform nur 2018/19 auch so viele (sogar 10).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 22 Auswärtsspielen ungeschlagen (18S 4U). Mehr ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gelangen zuvor nur dem FC Wacker Innsbruck (23 von Oktober 1988 bis Februar 1990 unter Trainer-Legende Ernst Happel).

– Der FK Austria Wien kassierte in der Bundesliga in keinem seiner letzten fünf Spiele ein Gegentor, so viele Spiele ohne Gegentor in Folge gab es für den FK Austria Wien in der Bundesliga zuletzt im Sommer 2012 unter Peter Stöger. Der FC Red Bull Salzburg traf in 28 BL-Auswärtsspielen in Folge und baute damit den diesbezüglichen Bundesliga-Rekord weiter aus.

Letztes Duell:

Salzburg 2:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 197 (74 Siege Austria, 48 Remis, 75 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Plavotic, Raguz, El Sheiwi, Wustinger / Koita, Wallner, Okoh, Omoregie, Terzic, Piatkowski, Kameri, Solet, Kjaergaard

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Konate

Nächstes Spiel: WAC-Austria / Salzburg-Hartberg