Faktencheck zur 4. Bundesliga-Runde 2022/23

Der vierte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es unter anderem los...

Der vierte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es unter anderem los mit einem interessanten Spiel zwischen dem SK Sturm und Altach, wo sich die Vorarlberger gerade in einer Hochstimmung befinden. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo etwa der LASK den SK Rapid zum Spitzenspiel in Pasching empfängt.

SK Austria Klagenfurt – SV Ried

Samstag 17:00, Wörtherseestadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Moral bewies der SK Austria Klagenfurt am vergangenen Spieltag, in welchem man eigentlich schon aussichtslos zurücklag. Nach einem schnellen Doppelschlag der WSG Tirol in der Anfangsphase, dauerte es bis zur Nachspielzeit des Spiels, ehe die Kärntner den späten Ausgleich auf dramatische Art und Weise besorgten. Das sollte den Klagenfurter sicherlich Selbstvertrauen geben, war dies der erste Punktegewinn in dieser Saison. Nun möchte man im Heimspiel gegen Ried natürlich den nächsten gleich folgen lassen.

Die SV Ried konnte genauso einen moralischen Sieg feiern und einen wichtigen Punkt einfahren. Im Heimspiel gegen den SK Sturm kämpfte man sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in das Spiel hinein und es gelang letztlich, trotz Unterzahl, noch den Ausgleich gegen den Vizemeister zu erzielen. Damit belohnte man sich für den leidenschaftlichen Kampf und ist mit vier Zählern aus den beiden letzten Spielen voll im Soll. Mit einem Punktegewinn in Klagenfurt, könnte man diese Serie weiter ausbauen.

– Der SK Austria Klagenfurt ist in Ligaspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (1S 5U), vier Duelle gab es in der 2. Liga 2018/19 und 2019/20 sowie die zwei 1:1-Remis in der Vorsaison in der Bundesliga. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar gewann Ried erstmals gegen Klagenfurt (2:0).

– Die SV Ried erzielte mit zwei Toren die wenigsten in dieser Saison der Bundesliga. Dafür kassierten die Innviertler auch erst zwei Gegentore – nur der SK Rapid Wien (1) weniger. So wenige Gegentore kassierte Ried beim Saisonstart zuletzt 2012, weniger waren es nur 2005 (damals 0).

– Der SK Austria Klagenfurt ist als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga vor der Halbzeitpause torlos, das letzte Tor in der ersten Hälfte eines BL-Spiels erzielte Markus Pink in der 28. Runde der Vorsaison.

– Der SK Austria Klagenfurt hat einen durchschnittlichen Ballbesitzanteil von 56% – nur der FC Red Bull Salzburg (61%) mehr. In der 3. Runde hatten die Kärntner 70% Ballbesitz – Höchstwert für sie in einem Spiel der Bundesliga. Damit übertrafen sie ihren bisherigen Rekordwert von 60%, aufgestellt gegen Ried im Oktober 2021.

– Christoph Monschein traf in jeder seiner acht Saisonen in der Bundesliga und für jeden seiner fünf Klubs. Gegen den SK Austria Klagenfurt ist er in der BL torlos – wie sonst nur gegen den SV Grödig und SC Austria Lustenau (gegen keines dieser drei Teams absolvierte er allerdings mehr als zwei Spiele).

Letztes Duell:

Klagenfurt 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 2 (2 Remis)

Gesperrt: Niemand / Mikic

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Klagenfurt / Ried-WSG

FK Austria Wien – WSG Tirol

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Wunden lecken hieß es für die Wiener Austria in den vergangenen Tagen, nachdem man hochdramatisches Spiel in Altach nach 2:0 Führung noch aus der Hand gab. Dabei schien mal trotz durchschnittlicher Leistung alles im Griff zu haben und vergab die Chance auf das 3:0, ehe man völlig die Kontrolle verlor und ins Unheil und die Niederlage schlitterte. Nun wächst der Druck in Wien-Favoriten natürlich gehörig, steht man noch immer mit Minuspunkten da und starten nächste Woche die englischen Wochen. Ein Sieg gegen die WSG Tirol ist daher fast Pflicht, möchte man doch auch Selbstvertrauen für die Duelle gegen Fenerbahce tanken.

Nicht nur die Austria weiß wie es sich anfühlt, eine 2:0-Führung aus der Hand zu geben, die WSG kann ebenfalls ein Lied davon singen. Zwar war man gegen Klagenfurt die unterlegene Mannschaft und in der Schlussphase in Unterzahl, dennoch tut der Punkteverlust aufgrund der späten Gegentreffer besonders weh. Nun darf man gespannt sein, welches Gesicht die Tiroler diesmal präsentieren werden und ob man dieses Negativerlebnis abschütteln kann.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (3S 3U), nachdem die ersten beiden Begegnungen verloren wurden. Die letzten drei Duelle endeten remis.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in allen acht Spielen gegen die WSG Tirol – insgesamt 12-mal. In den ersten acht BL-Duellen zu treffen gelang dem FK Austria Wien zuletzt gegen Schwarz-Weiss Bregenz.

– Der FK Austria Wien erzielte in der Bundesliga jeden der 12 Treffer gegen die WSG Tirol aus dem laufenden Spiel heraus und von innerhalb des Strafraums.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga im Kalenderjahr 2022 in allen acht Heimspielen. Insgesamt trafen die Wiener in jedem der letzten 10 BL-Heimspiele – erstmals seit 2016/17 (damals 15 Heimspiele).

– Die WSG Tirol gab 56 Schüsse ab und erspielte sich einen xG-Wert von 9,4 – jeweils Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Allerdings erzielten die Tiroler um 4,4 Tore weniger als zu erwarten waren – die größte Differenz.

Letztes Duell:

WSG 1:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 14 (7 Siege Austria, 3 Remis, 3 Siege WSG)

Gesperrt: Niemand / Bacher

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Austria / Ried-WSG

SK Sturm Graz – SCR Altach

Samstag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Die letzten Tage waren aus Sicht des SK Sturm Graz sicherlich nicht einfach zu verkraften. Zunächst ließ man auf leichtfertige Weise beim 1:1 in Ried wichtige Punkte liegen, was äußerst unnötig war. Dann folgte das Rückspiel gegen Kiew, wo man das 0:1 aus dem Hinspiel egalisieren konnte, in der Verlängerung allerdings die Kräfte fehlten, um das Spiel völlig zu drehen. Nun müssen die Grazer sich schleunigst aufrappeln und trotz der Belastung alles gegen Altach geben, um einen Sieg einzufahren. Bangen muss man allerdings um Schlüsselspieler Höjlund, der zuletzt angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Der SCR Altach schwebt dagegen aktuell auf Wolke 7, was mit dem nervenaufreibenden Spiel am vergangenen Wochenende vordergründig zusammenhängt. Nach einer wirklich guten Leistung ließ man sich trotz eines 0:2-Rückstands nicht beirren und kämpfte sich ins Spiel zurück, weshalb man in der Nachspielzeit letztlich das umjubelte 3:2 gegen die Austria erzielen konnte. Vor allem Sturmtank Nuhiu erlebt gerade einen Aufschwung und hält bereits bei vier Treffern, womit er seinen Wert des gesamten letzten Jahres bereits fast egalisiert hat (5). Nun möchte man auch gegen die Grazer den „Favoritenschreck“ spielen und einen Punktegewinn einfahren.

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur eines der 18 Heimspiele gegen den SCR Altach (14S 3U), am 8. Dezember 2019 mit 1:2. Sturm traf in 17 der 18 Heimspiele und erzielte dabei 51 Tore. 2,8 Tore pro Heimspiel ist Sturms höchster Schnitt gegen ein Team bei mindestens 10 BL-Heimspielen.

– Der SCR Altach holte aus den ersten drei Spielen vier Punkte – mehr waren es zu Beginn einer Saison der Bundesliga nur 2016/17, als die Vorarlberger die ersten drei Spiele allesamt gewannen (insgesamt vier Siege zum BL-Saisonstart damals).

– Der SK Sturm Graz gewann das erste Heimspiel dieser Saison der Bundesliga mit 2:1 gegen den FC Red Bull Salzburg und könnte erstmals seit 2017 die ersten zwei Heimspiele einer Saison gewinnen. Saisonübergreifend gewannen die Steirer sechs der letzten sieben BL-Heimspiele (dazu ein 1:4 gegen den WAC).

– Atdhe Nuhiu war in dieser Saison der Bundesliga an fünf der sechs Tore des SCR Altach direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist) – mehr Scorerpunkte hat nach drei Spielen nur Marin Ljubicic (6) vom LASK.

– Miroslav Klose feierte in der dritten Runde seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer des SCR Altach und holte damit aus seinen ersten drei BL-Spielen vier Punkte – mehr waren es bei Altach nur bei Alex Pastoor und Werner Grabherr (je 7). Pastoor (8) ist der einzige Altach-Trainer der mehr als sieben Punkte aus den ersten vier BL-Spielen holte.

Letztes Duell:

Altach 0:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 36 (22 Siege Sturm,8 Remis, 6 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-LASK / Altach-Lustenau

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Das erste Highlight der Saison bestritt der Aufsteiger SC Austria Lustenau am vergangenen Wochenende, durfte man doch vor über 15.000 Zusehern in Hütteldorf bei Rapid ran. Und man kehrte auch mit einem Erfolgserlebnis nach Vorarlberg zurück, denn man holte ein Unentschieden beim großen Favoriten, auch wenn man von einem Platzverweis des Gegners profitierte. Dennoch können die Lustenauer Stolz auf dieses Ergebnis sein und Selbstvertrauen daraus ziehen. Nun hat man mit dem TSV Hartberg eine recht machbare Aufgabe und könnte hier den zweiten Heimsieg in Serie folgen lassen.

Der TSV Hartberg dagegen musste die zu erwartende Niederlage hinnehmen, empfing man doch vor heimischer Kulisse den Meister Red Bull Salzburg. Zwar wehrte man sich im ersten Durchgang tapfer und hielt zur Halbzeit das 0:0 Unentschieden, musste sich aber im zweiten Durchgang zwei Treffer einfangen und verlor letztlich mit 0:2. Nun geht es für die Steirer in einer langen Auswärtsfahrt nach Lustenau, wo man wieder zurück auf die Erfolgsstraße kommen möchte. Nach wie vor wartet man in Hartberg auf den Avidjaj-Ersatz, der noch nicht präsentiert wurde und was zu einer dünnen offensiven Personaldecke aktuell führt.

– Der TSV Hartberg blieb in der Aufstiegssaison 2017/18 gegen den SC Austria Lustenau in der 2. Liga ungeschlagen (3S 1U) – auswärts wurden beide Duelle gewonnen.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur eines der 12 Spiele gegen Aufsteiger – am 20. Oktober 2019 mit 1:0 gegen die WSG Tirol. Die Steirer blieben nur bei diesem Sieg ohne Gegentor und kassierten gegen Aufsteiger im Schnitt 1,9 Gegentore pro Spiel.

– Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga das Heimspiel gegen die WSG Tirol am ersten Spieltag (2:1). Die ersten zwei Heimspiele einer BL-Saison gewannen die Vorarlberger noch nie, zwei BL-Heimsiege in Folge feierte Lustenau zuvor nur im Herbst 1999 und August 1997 – mehr nie.

– Der SC Austria Lustenau gewann 54% der Zweikämpfe – nur der SK Austria Klagenfurt (57%) mehr in dieser Saison der Bundesliga. Lustenau bestritt 331 Zweikämpfe – so viele wie kein anderes Team 2022/23.

– Hartberg-Keeper Rene Swete hatte sechs klärenden Aktion vor dem eigenen Strafraum (Keeper Sweepings) und damit so viele wie kein anderer Torhüter in dieser Saison der Bundesliga. Seine 161 Ballaktionen stellen ebenfalls den Höchstwert eines Torhüters in der Saison 2022/23 dar.

Letztes Spiel:

Hartberg 2:0 Lustenau

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 33 (17 Siege Lustenau, 5 Remis, 11 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Lustenau / Rapid-Hartberg

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter:

Entspannte Wochen genießt der Meister Red Bull Salzburg aktuell, hat man doch den Luxus, anders als die anderen Europacup-Teilnehmer, keine Qualifikationsrunden bestreiten zu müssen. Dadurch kann man sich gezielt auf jeden Gegner vorbereiten und genießt diese Ruhe sicherlich. Das zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, wo man voller Elan sich für die Niederlage in Graz revanchierte und mit 2:0 in Hartberg gewann. Nun möchte man gegen den WAC den nächsten Sieg folgen lassen, um den Sprung auf die Tabellenspitze zu schaffen.

Der Wolfsberger AC kann auf der anderen Seite kräftig durchatmen, blieb den Kärntnern doch eine Blamage im Europacup erspart. Gegen den klaren Underdog Gzira United setzte man sich im Rückspiel doch letztlich klar mit 4:0 durch, auch wenn das Spiel in Wirklichkeit enger war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Damit hat man zumindest teilweise Wiedergutmachung für das 1:5 gegen den LASK leisten können und hat damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Nun wartet allerdings der harte Gang nach Salzburg, wo frische Beine brauchen wird, um diesen Härtetest zu bestehen.

– Der FC Red Bull Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 29 Spiele gegen den WAC (18S 9U), zuletzt im Grunddurchgang 2020/21 mit 2:3. Salzburg gewann 23 BL-Spiele gegen den WAC und erzielte dabei 88 Tore jeweiliger Höchstwert eines BL-Teams gegen den WAC.

– Der WAC fügte dem FC Red Bull Salzburg die bis dato letzte Heimniederlage in der Bundesliga zu. Die 2:3-Heimniederlage am 20. Dezember 2020 ist auch das bislang letzte BL-Heimspiel der Salzburger mit drei oder mehr Gegentoren.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der 20 Heimspiele gegen den WAC (54 Tore), das gelang Salzburg gegen keinen anderen Gegner. In den ersten 20 BL-Heimspielen zu treffen gelang zuvor nur dem FK Austria Wien gegen Innsbruck (23) und den GAK (20) sowie dem SK Rapid Wien gegen den SK Sturm Graz (29 Heimspiele).

– Der FC Red Bull Salzburg hatte in dieser Saison der Bundesliga 22 Spielsequenzen mit 10 oder mehr Pässen – so viele wie kein anderes Team. Der WAC kam auf weniger als ein Drittel solcher Spielsequenzen (7).

– WAC-Kapitän Mario Leitgeb absolvierte bisher 199 Spiele in der Bundesliga (28 für den SV Grödig, 26 für den FK Austria Wien und 145 für den WAC). 24 seiner 199 BL-Spiele absolvierte Leitgeb gegen den FC Red Bull Salzburg – so viele wie gegen kein anderes Team.

Letztes Spiel:

Salzburg 4:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 40 (23 Siege Salzburg, 12 Remis, 5 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Klagenfurt / WAC-Austria

LASK – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

In Hochstimmung verweilt aktuell der LASK, der nach der tristen letzten Saison von der Tabellenspitze der Bundesliga lacht. Ausschlaggebend dafür war der 5:1 Erfolg am vergangenen Wochenende beim WAC, wo man die Kärntner bereits in der ersten Halbzeit abschoss und die drei Punkte mehr oder weniger klarmachte. In Höchstform zeigt sich dabei Neuzugang Marin Ljubicic, der mit seinen vier Treffern in Wolfsberg der Matchwinner war. Nun empfängt man in einem heißen Duell den ebenfalls in der Liga noch ungeschlagenen SK Rapid, den man klarerweise abhängen möchte. Der LASK scheint übrigens sein Transferprogramm noch nicht abgeschlossen zu haben, denn Kühbauer will einen Ex-Rapidler zum Klub holen und ein weiterer prominenter Name ist auch im Gespräch.

Der SK Rapid wird sicherlich mit einem guten Gefühl die Reise nach Oberösterreich antreten, hat man doch im Donnerstag eine wichtige Hürde im Europacup nehmen können. In einem spannenden Spiel gegen Neftchi Baku setzten sich die Wiener schlussendlich mit 2:0 nach Verlängerung durch und zogen damit in das Playoff der Conference League ein, wo nun mit dem FC Vaduz ein unerwarteter Gegner auf die Hütteldorfer wartet. Dabei war es sicherlich ein hartes Stück Arbeit, weshalb man abwarten muss, wie sich der Kräfteverschleiß für dieses Spitzenspiel auswirken wird, wobei einige verletzte Spieler wieder einsatzfähig sind. Hier wird Rapid-Trainer Feldhofer die richtige Mischung finden müssen, um gegen den LASK eine fitte und schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken.

– Der SK Rapid Wien ist gegen den LASK in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (7S 2U) – wie zuvor nur von 2007 bis 2009, nie länger.

– Der SK Rapid Wien traf gegen den LASK in der Bundesliga 10 Spiele in Folge (22-mal insgesamt) – wie zuletzt von 2007 bis 2010 (damals ebenfalls 10 Spiele).

– Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten drei Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern erstmals in der BL-Historie. Der SK Rapid Wien holte aus den ersten drei BL-Spielen sieben Punkte – mehr zuletzt in der Saison 2015/16 (damals 9).

– Der LASK übernahm am dritten Spieltag die Tabellenführung vom SK Rapid Wien. Die Linzer Athletiker gehen damit erstmals seit Dezember 2020 als Tabellenführer in einen Spieltag. Der LASK tritt erstmals seit Gründung der Bundesliga an einem Spieltag als Tabellenführer gegen den SK Rapid Wien an.

– Dietmar Kühbauer absolvierte in der Bundesliga als Trainer 104 seiner 281 Spiele für den SK Rapid Wien (51 Siege). Gegen die Hütteldorfer liefen Teams von Dietmar Kühbauer 19-mal auf und gingen dabei 11-mal als Verlierer vom Platz – nur gegen den FC Red Bull Salzburg (17-mal) häufiger. Als Spieler gewann Kühbauer mit Rapid die Meisterschaft (1995/96), den ÖFB-Cup (1994/95) und stand im Cup-der-Cupsieger-Finale (1996) – als letzte österreichische Mannschaft in einem Europacup-Finale

Letztes Spiel:

Rapid 3:2 LASK

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 152 (34 Siege LASK, 30 Remis, 88 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand / Bajic

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-LASK / Rapid-Sturm