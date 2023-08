Faktencheck zur 4. Bundesliga-Runde 2023/24

Die vierte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es für den SK...

Die vierte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es für den SK Sturm Graz nach der verpassten Qualifikation zur Champions League schon weiter und man ist beim SC Austria Lustenau zu Gast. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo etwa der Aufsteiger Blau-Weiß Linz den SK Rapid zum ersten Highlight im neueröffneten Stadion empfängt.

SC Austria Lustenau – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Aktuell hängen dunkle Wolken über Lustenau und beim letztjährigen Aufsteiger herrscht eine eigenartige Atmosphäre. Nach einem schwachen Auswärtsspiel beim WAC, wo man kurz vor einem Sieg stand, um dann nicht nur einen eigenen Elfmeter zu verschießen, sondern auch noch einen dummen zu verursachen, trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Im Anschluss brodelte es sichtlich beim ansonsten so besonnenen Lustenau-Trainer Mader und er forderte dringend Verstärkungen. Diese kam dann unter der Woche und ein neuer Innenverteidiger konnte von Wisla Krakau verpflichtet werden. In der Offensive wird man weiterhin auf Topstürmer Fridrikas verzichten müssen, der hofft im Vorarlberg-Derby gegen Altach zurückkehren zu können.

Der SK Sturm erlebte ebenfalls eine schwierige Woche und hatte einiges zu verarbeiten. Zunächst war man gegen den holländischen Vizemeister PSV Eindhoven in beiden Duellen relativ klar unterlegen und musste sich verdientermaßen geschlagen geben. Bitterer ist jedoch der Punkteverlust zuletzt gegen Klagenfurt, wo man aufgrund einer Unterzahl sich mit einem Unentschieden letztlich begnügen musste. Nun geht es zum Gastspiel nach Lustenau, wo man hofft auf die Erfolgsspur zurückkehren zu können.

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 13 der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gab nur beim ersten Duell 1997 Punkte ab. Sturm gewann die letzten 13 BL-Spiele gegen Lustenau – das gelang zuvor keinem Team gegen ein anderes in der Bundesliga-Historie.

● Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 14 Duelle und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 14 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 46 Tore – mehr Tore gelangen in den ersten 14 BL-Spielen gegen einen Gegner nur dem FC Red Bull Salzburg gegen den SKN St. Pölten (sogar 49).

● Der SK Sturm Graz blieb wie in der Vorsaison in den ersten drei Runden der neuen BL-Saison ungeschlagen, sieben Punkte nach den ersten drei Spielen ist die beste Zwischenbilanz der Grazer seit der Saison 2017/18 (damals 9) in der Bundesliga.

● Der SK Sturm Graz kassierte wie der FC Red Bull Salzburg in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga kein Gegentor – das gelang vor dieser Saison zuletzt dem LASK 2019/20. Sturm gelang das zuvor nur 1998/99. Saisonübergreifend spielte der SK Sturm Graz in jedem der letzten vier BL-Spiele zu null und kassierte auch gegen den SC Austria Lustenau in den letzten vier BL-Duellen kein Gegentor.

● Der SC Austria Lustenau ließ in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga Chancen für 8,2 Gegentore zu – Höchstwert. Die Vorarlberger kassierten aber 3,2 Gegentore weniger – Bestwert. Der SK Sturm Graz erzielte allerdings 1,1 Tore mehr als zu erwarten waren (5 Tore bei 3,9 xG) – nur der SK Austria Klagenfurt war bislang effizienter (+1,9).

Letztes Duell

Sturm 4:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 14 (1 Sieg Lustenau, 13 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand / Schnegg

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-BW Linz / Lustenau-Altach

WSG Tirol – LASK

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Den Saisonstart der WSG Tirol kann man bislang definitiv als verkorkst beschreiben, steht man doch als einziges Team der Liga noch punktelos da und damit auch am Tabellenende. Zuletzt gab es ein bitteres 0:1 beim SCR Altach, wo man nach einer schwachen Leistung zumindest einen Punktegewinn in Aussicht hatte, um letztlich in letzter Sekunde doch noch den Gegentreffer zu kassieren. Nun müssen die Wattener schleunigst danach trachten, in der Tabelle anzuschreiben, denn ansonsten könnte man in eine Negativspirale rutschen und damit den Saisonstart komplett vermasseln.

Kräftig durchatmen konnte der LASK am vergangenen Wochenende, gelang doch am dritten Spieltag endlich der erste volle Erfolg für das ambitionierte Team von Trainer Sageder. Dieser hatte dazu eine ganz große Bedeutung, bezwang man doch den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz mit einem souveränen 2:0 und feierte damit einen Prestigeerfolg. Nun möchten die Oberösterreicher klarerweise den nächsten Sieg folgen lassen, um vor dem Europacupduell gegen Mostar nochmal Selbstvertrauen zu tanken.

Die WSG Tirol erzielte in jedem der letzten vier Duelle in der Bundesliga gegen den LASK mehr als ein Tor (12 Tore) – eine längere derartige Serie gelang den Tirolern nur gegen die SV Ried (6 Spiele).

● Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur das erste und das bislang letzte der sieben Heimspiele gegen den LASK (3S 2U) und blieb nur im ersten Heimspiel gegen die Linzer Athletiker torlos (0:2). Drei der sieben Heimspiele wurden gewonnen – nur gegen den RZ Pellets WAC holte die WSG Tirol mehr BL-Heimsiege (4).

● Die WSG Tirol lag in der Bundesliga zuletzt nach dem 14. Spieltag 2021/22 auf dem letzten Tabellenrang, gewann dann in der 15. Runde mit 5:1 gegen den RZ Pellets WAC. In BL-Heimspielen als Tabellenletzter sind die Tiroler überhaupt ungeschlagen (3S 3U).

● Der LASK ging in den letzten 12 Spielen der Bundesliga nach 1:0-Führung nicht als Verlierer vom Platz (9S 3U). Die letzte Niederlage nach 1:0-Führung kassierten die Linzer Athletiker am 17. September 2022 beim 1:4 gegen die WSG Tirol.

● Die WSG Tirol kassierte beim 0:1 gegen den SCR Altach das Gegentor in der 97. Minute – erstmals so spät in einem Spiel der Bundesliga. Die Tiroler kassierten drei ihrer sieben Gegentore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte – so viele wie die anderen 11 Teams in dieser BL-Saison zusammen.

Letztes Duell:

WAC 2:2 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 18 (4 Siege WSG, 6 Remis, 8 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WSG / LASK-Austria

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach

Samstag 19:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Mit dem bisherigen Saisonstart kann der SK Austria Klagenfurt sicherlich hochzufrieden sein – speziell wenn man die Umstände berücksichtigt. Trotz eines dünnen Kaders ist man bislang ungeschlagen geblieben und holte dazu auch noch ein beachtliches 0:0 beim starken SK Sturm. Damit hat man auch eine kleine aber feine Serie gestartet und hofft diese klarerweise auch gegen den SCR Altach prologieren zu können, gegen den man bislang in der Bundesliga ohne Niederlage geblieben ist.

Kräftig Durchatmen konnte der SCR Altach am vergangenen Wochenende, nachdem man erstmalig in dieser Saison punktetechnisch anschreiben konnte. Gegen die WSG Tirol legte man einen guten Auftritt hin und war das klar bessere Team, zeigte sich jedoch in der Chancenverwertung nachlässig, weshalb es bis zur 97. Minute dauerte, ehe man den Sieg fixierte und die drei Punkte holte. Nun hoffen die Mannen von Trainer Standfest diesen Flow auch ins nächste Spiel mitnehmen zu können, um auch hier zu punkten und nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga alle vier Duelle gegen den SCR Altach – sonst wurden nur gegen den TSV Hartberg die ersten vier BL-Spiele gewonnen.

● Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach 13 Tore – gegen kein anderes Team so viele und nur gegen Altach kassierten die Klagenfurter erst ein Gegentor. Die Klagenfurter erzielten in jedem der vier Duelle mehr als ein Tor.

● Der SK Austria Klagenfurt holte in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga fünf Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (zuvor nie mehr als 4). Zudem sind die Klagenfurter nach den ersten drei Spielen einer BL-Saison erstmals ungeschlagen.

● Der SCR Altach hatte in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga 33 Hohe Ballgewinne – Bestwert. Der SK Austria Klagenfurt liegt mit 30 Hohen Ballgewinnen auf Rang 2. Klagenfurt hatte dafür mit 63 Pressingsequenzen die meisten, Altach mit 48 die drittmeisten (Salzburg 60).

● SCR-Altach-Trainer Joachim Standfest spielte bei Peter Pacults letztem BL-Spiel als Trainers des SK Rapid Wien: Der SK Sturm Graz gewann am 9. April 2011 mit Standfest 2:0 und Peter Pacult musste über 10 Jahre auf seinen nächsten Einsatz als Trainer in der Bundesliga warten (25. Juli 2021 mit dem SK Austria Klagenfurt gegen den WAC, 1-1 H).

Letztes Duell:

Klagenfurt 3:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 4 (4 Siege Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Klagenfurt / Lustenau-Altach

TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Als eine der bisherigen Überraschungsmannschaften der Saison kann sicherlich der TSV Hartberg gezählt werden, sind die Steirer doch bislang ungeschlagen geblieben. Wäre man in der Lage gewesen, zwei Tore-Vorsprünge über die Zeit zu bringen, könnte man sogar noch mehr Punkte auf dem Konto haben. Zuletzt gelang es jedoch erstmals einen Vorsprung über die Zeit zu bringen und so bezwang man den SK Rapid in der Bundeshauptstadt verdientermaßen mit 1:0. Damit sollten die Steirer über eine breite Brust verfügen, um sich nun der Aufgabe Red Bull Salzburg zu stellen, was eine interessante Angelegenheit werden könnte.

Auf der anderen Seite läuft beim FC Red Bull Salzburg auch unter Neo-Trainer Struber alles wie gehabt und man konnte bislang das Punktemaximum einfahren. Zuletzt bezwang man die Wiener Austria hochverdient mit 2:0 und bewies dabei, dass man auch mit Schwierigkeiten umgehen kann. Der Verletzungsteufel meint es nämlich aktuell nicht sonderlich gut mit den Bullen und aktuell fallen 13 (!) Akteure aus. Daher wird es spannend zu sehen sein, ob und wann sich diese dünne Personaldecke bemerkbar machen wird.

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (11S 1U), so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierten die Salzburger sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und SV Grödig (12).

● Der TSV Hartberg blieb erstmals in der Klubhistorie nach den ersten drei Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 2U). Nur 2019/20 waren es mehr Punkte aus den ersten drei BL-Spielen (damals 6).

● Der FC Red Bull Salzburg ist seit der 2. Runde der vergangenen Saison (1:2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (25S 8U). So lange blieb zuvor nur ein Team ungeschlagen – Salzburg selbst von Dezember 2012 bis November 2013 (ebenfalls 33 Spiele – BL-Rekord).

● Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Auswärtsspielen ungeschlagen – wie zuvor nur von Dezember 2011 bis Oktober 2012 und nie länger. Die letzte BL-Auswärtsniederlage kassierte Salzburg in der Steiermark (1:2 im Juli 2022 beim SK Sturm Graz). Der BL-Rekord an ungeschlagenen BL-Auswärtsspielen in Folge liegt bei 23 und wurde vom FC Wacker Innsbruck aufgestellt (Oktober 1988 bis Februar 1990 unter Trainer-Legende Ernst Happel).

● Hartbergs Tobias Kainz absolviert bei einem Einsatz gegen den FC Red Bull Salzburg sein 150. Spiel in der Bundesliga für den TSV Hartberg – als erster Spieler in der Klubhistorie der Oststeirer. Der 30-jährige lief insgesamt 236-mal in der Bundesliga auf (33-mal für den SK Sturm Graz, 26-mal für den SC Wiener Neustadt, 28-mal für den SV Grödig und 149-mal für Hartberg).

Letztes Duell:

Salzburg 1:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (1 Remis, 11 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Klagenfurt / WAC-Salzburg

FK Austria Wien – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Generali-Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Wunden lecken ist auf Seiten des FK Austria Wien die letzten Tage wohl angestanden, nachdem man ein hochdramatisches Europacupspiel gegen Legia Warschau verkraften musste, welches eine Achterbahnfahrt der Gefühle war. Zweimal kämpfte man sich nach Rückstand zurück und erzwang eine mögliche Verlängerung, um quasi mit dem Schlusspfiff das entscheidende Gegentor zu kassieren und mit 3:5 zu verlieren. Nun gilt der volle Fokus auf die Meisterschaft und es bleibt wenig Zeit, um sich von dieser intensiven Partie zu erholen, kommt doch mit dem WAC nicht nur ein guter Gegner angereist, sondern auch Ex-Trainer Schmid, dessen Rückkehr an den Verteilerkreis bevorsteht und sicherlich intensiv verfolgt werden wird.

Der Wolfsberger AC kann bislang auf einen recht ordentlichen Saisonstart zurückblicken, ist man doch nach drei Runden noch ungeschlagen geblieben und liegt auf dem vierten Tabellenrang. Auch wenn die Leistungen zum Teil schwankend waren und die Konstanz fehlt, konnte man speziell im letzten Heimspiel gegen Lustenau eine gute Vorstellung abliefern und musste der schlechten Chancenverwertung Tribut zollen, weshalb man sich mit einem 1:1 begnügen musste. Nun darf man gespannt sein, wie die Kärntner das erste Duell gegen einen „Großen“ anlegen werden und ob man die eigene Serie verteidigen wird können.

Beim Duell FK Austria Wien gegen den WAC gewann in der vergangenen Saison jeweils die Auswärtsmannschaft – die Austria mit 2-1 beim WAC und der WAC mit 1-0 bei der Wiener Austria. Drei Auswärtssiege in Folge gab es in diesem Duell in der Bundesliga nur 2012-2013 (zweimal die Austria, einmal der WAC).

● Der WAC blieb in den ersten drei BL-Spielen ungeschlagen (1S 2U) – wie zuvor nur 2014/15 zu Beginn einer Saison der Bundesliga (damals 3S). Saisonübergreifend verlor der WAC nur eins seiner letzten 12 BL-Spiele (6S 5U), diese Niederlage setzte es für die Lavanttaler im Playoff-Halbfinale der Vorsaison gegen den SC Austria Lustenau (1:2).

● Der FK Austria Wien verlor das erste Heimspiel dieser Saison der Bundesliga (0:3 gg den SK Sturm). Mit zwei Heimniederlagen startete die Wiener Austria noch nie in eine BL-Saison. Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden BL-Heimspielen startete der FK Austria Wien bisher erst dreimal: 1980, 2001 und 2019.

● Der WAC ist saisonübergreifend in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (4S 1U) – wie zuletzt im Herbst 2019 (ebenfalls 5) und nie länger in der BL-Klubhistorie der Lavanttaler.

● WAC-Trainer Manfred Schmid war als Spieler von 1989 bis 2002 für den FK Austria Wien aktiv (224 Bundesliga-Spiele, 3 Meistertitel und 3 ÖFB-Cupsiege) und war von Jänner 2012 bis Juni 2013 Co-Trainer (Meistertitel 2012/13) sowie von Juli 2021 bis Dezember 2022 Cheftrainer (48 BL-Spiele) des FK Austria Wien.

Letztes Spiel:

Austria 0:1 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 38 (16 Siege Austria, 8 Remis, 14 Siege WAC)

Gesperrt: Martins / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Austria / WAC-Salzburg



Blau-Weiß Linz – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Walter Altmann

Mit nur einem Zähler aus drei Spielen steht Aufsteiger Blau-Weiß Linz mit einer ausbaufähigen Bilanz da und versucht noch Anschluss an die höchste Spielklasse zu finden. Das spürten die Oberösterreicher auch zuletzt im Linzer Derby gegen den LASK, wo ein Klassenunterschied sichtbar wurde und man letztlich dem Erzrivalen zu wenig entgegenzusetzen hatte. Daher darf man gespannt sein, wie lange der Lerneffekt bei Blau-Weiß noch andauern wird und ob man den großen SK Rapid ärgern wird können.

Beim SK Rapid herrschte in den letzten Tagen eine ziemliche Achterbahn der Gefühle – mit ständigen Auf und Abs. Nachdem man in der Liga vor heimischer Kulisse gegen Hartberg verdient mit 0:1 verlor, war der Ärger und der Frust im Lager der Hütteldorfer groß. Wenige Tage später reiste man zum Rückspiel zu Debrecen und fertigte den ungarischen Vertreter dank eines tollen Auftritts mit 5:0 ab, womit man sich problemlos für das Playoff der Conference-League qualifizieren konnte. Nun darf man gespannt sein, welches Gesicht die Grün-Weißen gegen den Aufsteiger zeigen werden und wie groß diesmal die Rotation ausfallen wird, wartet doch am kommenden Donnerstag bereits die Fiorentina.

Der FC Blau Weiß Linz und SK Rapid Wien duellierten sich bisher erst zweimal in Pflichtspielen, beide Male im ÖFB-Cup und beide Male gewann der SK Rapid Wien auswärts bei Blau Weiß – im März 2010 mit 2:1 und Oktober 2016 mit 4:0.

● Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen Aufstieger seit sieben Duellen ungeschlagen (3S 4U) und traf in den letzten 16 BL-Duellen gegen Aufsteiger immer (insg. 34 Tore). Die letzte Niederlage in einem solchen Spiel datiert im November 2020 auswärts bei der SV Ried (3:4), zuletzt torlos gegen einen Aufsteiger blieben die Hütteldorfer im Oktober 2018 in Hartberg (0:3).

● Der FC Blau Weiß Linz erzielte drei seiner vier Tore in dieser Saison der Bundesliga in der Schlussviertelstunde (75%). Der SK Rapid Wien kassierte den 1:1-Ausgleich im ersten Auswärtsspiel dieser BL-Saison beim LASK in der fünften Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte.

● Die Pressinglinie des FC Blau Weiß Linz startete 44,5 Meter vor dem eigenen Tor – nur jene des FC Red Bull Salzburg (45.0) startete nach den ersten drei Spieltagen dieser Saison der Bundesliga weiter vorne. Der SK Rapid Wien wiederum hatte sieben Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der FC Red Bull Salzburg (10) mehr.

● Rapids Guido Burgstaller traf vergangene Saison in der Bundesliga in beiden Spielen gegen den Aufsteiger SC Austria Lustenau. Bei seinem letzten BL-Einsatz gegen einen Aufsteiger traf er sogar doppelt – beim 3:3 auswärts beim SC Austria Lustenau im Oktober 2022.

Letztes Spiel:

BW Linz 0:4 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 2 (2 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-BW Linz / Rapid-WSG