Faktencheck zur 8. Bundesliga-Runde 2023/24

Die achte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag finden die Spiele wieder zeitgleich...

Die achte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag finden die Spiele wieder zeitgleich statt, wo u.a. Meister Salzburg den Aufsteiger BW Linz empfangen wird. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Topspiel der Runde der SK Rapid den SK Sturm zu Gast haben wird.

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Den ersten Dämpfer in dieser Saison musste am vergangenen Wochenende der SK Austria Klagenfurt verkraften, was auch ein Ende einer imposanten Serie bedeutete. Im Heimspiel gegen den „Angstgegner“ LASK zog man zum wiederholten Male in der jüngeren Vergangenheit den Kürzeren und musste sich mit 1:3 geschlagen geben. Dabei war auch die Leistung unterdurchschnittlich und man letztlich chancenlos. Nun darf man gespannt sein, wie die Kärntner auf den ersten Rückschlag reagieren werden und wie die Reaktion darauf aussehen wird. Mit den Lustenauern bekommt man nun auch einen deutlich angenehmeren Gegner, als es die Linzer waren.

Auf der anderen Seite muss man konstatieren, dass der SC Austria Lustenau sich an die Rückschläge mittlerweile gewöhnt haben muss. Als einziges Team der Liga ist man nach wie vor ohne einen Sieg geblieben und hat dementsprechend auch die Rote Laterne inne. Zuletzt gab es einen intensiven Schlagabtausch gegen die WSG, wo man zwar einen zwischenzeitlichen 0:2 Rückstand egalisieren konnte, um letztlich dann doch noch zu verlieren. Die Vorarlberger müssen daher schleunigst danach trachten, endlich anzuschreiben, sonst könnte man bald den Anschluss nach oben verlieren.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt verlor nach zuvor sieben ungeschlagenen Pflichtspiel-Duellen gegen den SC Austria Lustenau in Folge das bislang letzte Duell, mit 2:4 in Lustenau vergangene Saison der Bundesliga. In Heimspielen ist Klagenfurt seit vier Duellen gegen Lustenau ungeschlagen und verlor nur eines der sechs Heimspiele gegen die Vorarlberger.

– Der SK Austria Klagenfurt übertraf den eigenen Expected-Goals-Wert um 5,6 Tore (12 Tore bei 6,4 xG) – mit dem SK Sturm Graz geteilter Bestwert aller 12 Teams in dieser Saison der Bundesliga.

– Klagenfurts Sinan Karweina war an acht der 12 Tore des SK Austria Klagenfurt in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (5 Tore, 3 Assists) – Bestwert. Als erster Klagenfurter hatte er in sieben aufeinanderfolgenden BL-Einsätzen eine Torbeteiligung (Bestwert zuvor war Markus Pink mit 4 Einsätzen).

– SC Austria Lustenaus Anthony Schmid erzielte beim 2:3 gegen die WSG Tirol seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga. Vier seiner sechs BL-Tore erzielte er gegen die WSG Tirol, gegen den SC Austria Klagenfurt traf er einmal – beim 1:2 im Oktober 2022.

– Klagenfurt-Trainer Peter Pacult verlor in der Bundesliga nur eines seiner 10 Heimspiele gegen Vorarlberger Klubs (0:2 mit Rapid gegen Altach 2007) und gewann acht davon. In neun dieser 10 Heimspiele traf sein Team, nur bei der einzigen Niederlage (0:2 gegen den SCR Altach) nicht.

Letztes Duell: Lustenau 4:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Sieg Lustenau)

Verletzt: May, Robatsch, Binder, Soto, Kujrakovic / Fridrikas, Maak

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-Klagenfurt / Lustenau-Salzburg

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

In Hochstimmung wird der amtierende Meister Red Bull Salzburg in diese Begegnung gehen können, was mit der tollen Leistung in der Champions League zusammenhängt. Im Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon legte man einen starken Auftritt hin und behielt mit einem 2:0 Erfolg die Oberhand. Damit bleibt man in dieser Saison nach wie vor ungeschlagen und hat die beiden Spiele gegen Sturm und die Portugiesen schadlos überstanden. Das möchte man nun auch im Heimspiel gegen den Aufsteiger BW Linz prologieren, wobei hier interessant sein wird, ob die Bullen – nach der intensiven Partie unter der Woche – die Rotationsmaschine anwerfen werden.

Langsam aber doch scheint der FC Blau-Weiß Linz in der höchsten Spielklasse angekommen sein, was man nicht nur anhand der Punkteausbeute sieht, sondern auch an den Leistungen. Im Heimspiel gegen den SCR Altach folgte nach dem ersten Saisonsieg bei der WSG der nächste Punktegewinn und man ist drauf und dran eine kleine Serie zu starten. Ob die noch lange anhalten wird, bleibt fraglich, geht es doch nun gegen die beste Mannschaft des Landes und werden die Trauben für die Oberösterreicher dementsprechend hoch hängen.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg und der FC Blau Weiß Linz standen sich einmal in einem Pflichtspiel gegenüber: in der 2. Runde des ÖFB-Cups 2010/11 bezwang Blau Weiß in 90 Minuten die Salzburger unter Huub Stevens mit 3:1. Seither verlor Salzburg von 70 ÖFB-Cup-Spielen nur noch eines in der regulären Spielzeit (1:2 gegen Pasching im Halbfinale 2012/13).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 13 Heimspielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (9S 4U). Die letzte BL-Heimniederlage gegen einen Aufsteiger kassierte Salzburg am 7. März 2015 gegen den SCR Altach (0:1).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 37 Spielen ungeschlagen und baute den BL-Rekord damit weiter aus (28S 9U) – die letzte Niederlage setzte es für Salzburg in der zweiten Runde der vergangenen Saison gegen den SK Sturm Graz (1:2).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 45 Heimspielen ungeschlagen (36S 9U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga-Historie zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019). Salzburg gewann in jeder der sechs Saisonen seit der Ligareform die ersten drei BL-Heimspiele – sechs BL-Saisonen in Folge immer die ersten drei Heimspiele zu gewinnen gelang zuvor noch keinem Team.

– Der FC Red Bull Salzburg gab in dieser Saison der Bundesliga nach Hohen Ballgewinnen (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) die meisten Schüsse ab (15), der FC Blau Weiß Linz die wenigsten (3). Die Gegner der Linzer spielten mit 2.615 Pässen die meisten, die Salzburger die wenigsten (1.806).

Letztes Duell: BW Linz 3:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 1(1 Sieg BW Linz)

Verletzt: Omoregie, Yeo, Wallner,Diambou, Capaldo, Fernando, Okoh, Guindo / Tursch

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Salzburg / BW Linz-Klagenfurt

WSG Tirol – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen tollen Auswärtssieg konnte die WSG Tirol am vergangenen Wochenende feiern, der gleich in zweierlei Hinsicht enorm wichtig war. Einerseits konnte man mit dem 3:2 Auswärtssieg bei Lustenau wichtiges Selbstvertrauen tanken, andererseits aber auch einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten und den Vorsprung auf den letzten Platz ausbauen. Nun geht es darum, dieses Ergebnis zu bestätigen und den nächsten Punktegewinn einzufahren. Mit dem WAC kommt jemand angereist, bei dem man in der Vergangenheit durchaus positive Erinnerungen sammeln konnte.

Ein hochdramatisches Spiel erlebte auch der Wolfsberger AC, was wohl noch länger in Erinnerung bleiben dürfte. Gegen den SK Rapid lag man eigentlich schon aussichtslos mit 0:2 hinten, ehe man sich in die Partie zurückkämpfte und ein 0:2 auf ein 2:2 drehte. Nachdem man dann noch leichtfertig das 2:3 kassierte, war es Sabitzer, der in allerletzter Sekunde den Ausgleich erzielte. Nun hat man mit dem Gastspiel bei der WSG eine deutlich angenehmere Aufgabe und könnte hier mit einem Sieg zum Sprung in die Meistergruppe ansetzen.

Fakten

– Der WAC gewann das letzte Spiel in der Bundesliga gegen die WSG Tirol, dennoch aber nur drei der 12 BL-Duelle gegen die Tiroler (3U 6N). Nur gegen den FC Red Bull Salzburg (12%) hat der WAC eine niedrigere Siegquote als gegen die WSG Tirol (25%).

– Die WSG Tirol erzielte gegen den WAC in der ADMIRAL Bundesliga 29 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Beim 2:0-Sieg in der 31. Runde der vergangenen Saison blieb der WAC erst zum zweiten Mal gegen die WSG ohne Gegentor.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga vier der sechs Heimspiele gegen den WAC (1U 1N) – mehr als gegen jedes andere Team. Auch die 18 erzielten Heimtore sind WSG-Höchstwert gegen ein BL-Team.

– Der WAC ist in der Bundesliga saisonübergreifend seit sieben Auswärtsspielen ungeschlagen (4S 3U) – erstmals so lange in der BL-Klubhistorie der Lavanttaler. Die drei Auswärtsspiele in dieser BL-Saison endeten jeweils remis – damit blieben die Kärntner erstmals seit 2017/18 in den ersten drei Auswärtsspielen sieglos, aber auch ungeschlagen – das gab es zuvor nur 2014/15.

– WAC-Spieler Thomas Sabitzer traf beim 3:3 gegen den SK Rapid Wien nach 96 Minuten und 46 Sekunden – das war das späteste Tor des WAC in der Bundesliga. Die WSG Tirol kassierte in dieser BL-Saison drei Gegentore in der Nachspielzeit – Höchstwert. Zwei dieser drei Gegentore fielen sogar noch später als das des WAC gegen Rapid (96:54 gegen Klagenfurt und 97:01 gegen Altach).

Letztes Duell: WAC 2:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (6 Siege WSG, 3 Remis, 3 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Tomic, Blume,Kronberger, Müller / Novak

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Veratschnig

Nächstes Spiel: Sturm-WSG / WAC-LASK

LASK – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Zumindest eine Halbzeit lang durfte LASK zuletzt von der Sensation träumen, ehe man im zweiten Durchgang auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Beim Auftakt zur Europa League empfing man ja bekanntlich den großen FC Liverpool und legte einen tollen Start hin, wo man sich auch prompt mit einem Treffer belohnen konnte. Im zweiten Abschnitt wurden die Engländer dann letztlich zu dominant und musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Nun müssen sich die Oberösterreicher allerdings schnell wiederaufrichten und fokussieren, wartet doch mit dem TSV Hartberg ein unangenehmer Gegner, der nicht nur sehr gut in Form ist, sondern auch als „Angstgegner“ bezeichnet werden kann, wartet man doch schon seit Juni 2020 (!) auf einen Sieg gegen die Steirer.

Hochstimmung herrschte beim TSV Hartberg aktuell, nachdem man zuletzt zwei Siege in Serie feiern durfte. Ein überraschender gelang den Steirern gegen die Wiener Austria, wo man trotz langer Unterzahl es vollbrachte, mit einem leidenschaftlichen Kampf die Austria vom Kasten wegzuhalten und den 2:1 Vorsprung über die Zeit zu bringen. Nun möchten die Hartberger dem nächsten Topverein der Liga ein Bein stellen und die tolle Bilanz gegen die Linzer weiter ausbauen. Abzuwarten bleibt, ob Torjäger Entrup wieder fit wird, fehlte er doch zuletzt mit Rückenproblemen.

Fakten

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den LASK seit acht Spielen ungeschlagen (3S 5U) – erstmals und hatte in der Bundesliga nur gegen den FC Admira eine längere Serie (9 Spiele). Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer noch vier (1S 1U).

– Der LASK gewann erstmals in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga drei Spiele in Folge, zuletzt war so etwas den Linzer Athletikern im August 2022 unter Dietmar Kühbauer gelungen (damals 4 Siege in Serie). Der TSV Hartberg gewann zwei BL-Spiele in Folge, das gelang den Oststeirern in diesem Kalenderjahr zuvor nur im Mai. Hartberg gewann zuletzt im Frühjahr 2021 drei BL-Spiele in Folge, einer dieser drei Siege gelang damals auswärts beim LASK (2:1).

– Der LASK ist in der Bundesliga seit drei Heimspielen ohne Gegentor – erstmals seit Dezember 2020 (damals 4) und kassierte in den ersten vier Heimspielen nur ein Gegentor – zum dritten Mal seit der Ligareform (2018, 2020 und 2023) und damit genauso oft wie in den ersten 27 BL-Saisonen des LASK zusammen (1982, 1995 und 2017). Der TSV Hartberg ist seit zwei BL-Auswärtsspielen ohne Gegentor – in drei in Folge noch nie.

– Der TSV Hartberg erzielte fünf Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) und damit mehr als die restlichen 11 Teams in dieser Saison der Bundesliga zusammen (4).

– Felix Luckeneder vom LASK absolviert bei einem Einsatz am achten Spieltag sein 150. Spiel in der Bundesliga. Der 29-jährige absolvierte 68 seiner 149 BL-Spiele für den TSV Hartberg (65 für den LASK und 16 für den SCR Altach).

Letztes Duell: Hartberg 2:2 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (4 Siege LASK, 6 Remis, 4 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Wiesinger, Taoui, Anselm, Pintor / Ehmann, Entrup

Gesperrt: Niemand / Diakite

Gefährdet: Horvath / Diaktie

Nächstes Spiel: WAC-LASK / Hartberg-Altach

SCR Altach – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SCR Altach konnte sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile konsolidieren, verlor man doch nur eine der letzten fünf Begegnungen in der Bundesliga. Zuletzt holte man beim Aufsteiger BW Linz ein 1:1 Unentschieden, wobei man aufgrund einiger Entscheidungen mit dem Schiedsrichter haderte. Nun geht es für die Vorarlberger im Heimspiel gegen eine angeschlagene Austria, gegen die man sich aufgrund der starken Heimbilanz sicherlich etwas ausrechnet und unbedingt Punkten möchte.

Katerstimmung herrscht dagegen aktuell beim FK Austria Wien, da man in der Liga schon seit fünf Spielen auf einen vollen Erfolg wartet. Zuletzt setzte es beim 1:2 in Hartberg eine weitere Niederlage, die unheimlich bitter war, lag man doch nicht nur in Führung, sondern konnte im zweiten Durchgang auch eine Überzahl nicht ausspielen, wo man kaum Torchancen kreieren konnte. Daher wird der Unmut im Umfeld immer größer und nähert sich der Geduldsfaden der Fans dem Ende entgegen, weshalb ein Sieg für die Violetten quasi Pflicht ist. Gelingt das nicht, könnte es auch für Trainer Michael Wimmer langsam ungemütlich werden.

Fakten

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 15 Spiele gegen den FK Austria Wien, davon 11 Heimspiele – jeweiliger Klubrekord. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 50 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga sechs der letzten 10 Spiele gegen den SCR Altach (2U 2N) – so viele wie von den vorangegangenen 18 BL-Duellen zusammen.

– Der SCR Altach gewann das Heimspiel gegen den FK Austria Wien in der vergangenen Saison der Bundesliga mit 3:2 nach 0:2-Rückstand. Altach erzielte in BL-Heimspielen gegen den FK Austria Wien 30 Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

– Der SCR Altach hält nach den ersten sieben Spielen dieser Saison der Bundesliga bei acht Punkten und damit bei doppelt so vielen wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (4). Seit der Ligareform holte Altach nie mehr Punkte aus den ersten sieben BL-Spielen (2021/22 auch 8).

– Altachs Atdhe Nuhiu erzielte in der Bundesliga acht seiner letzten 10 Tore per Kopf. Beim 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen den FK Austria Wien am 7. August 2022 traf Nuhiu per Doppelpack – beide Treffer erzielte er damals per Kopf.

Letztes Duell: Austria 2:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 42 (15 Siege Altach, 7 Remis, 20 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Butka / Wustinger, Raguz, El Sheiwi, Plavotic, Potzmann

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Altach / Austria-Rapid

SK Rapid – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Einen bitteren Nachmittag erlebte der SK Rapid am vergangenen Wochenende, der sicherlich noch Tage danach in den Knochen steckte. Gegen den WAC schien man eigentlich auf Kurs in Richtung Heimerfolg zu sein und erzielte sogar in Unterzahl die Führung, um dann letztlich doch noch quasi mit dem Abpfiff das 3:3 zu kassieren. Damit hat sich sicherlich einiges an Frust aufgestaut, den man nun hofft gegen Sturm Graz abbauen zu können. Das wird man allerdings weiterhin ohne Kapitän Burgstaller tun müssen, der erst langsam auf den Trainingsplatz zurückkehrt und für den dieses Spiel wohl zu früh kommt.

Auch der SK Sturm musste ein bitteres Spiel verarbeiten, welches sicherlich noch im Magen liegen wird. Beim Auftakt in der Europa League gegen Sporting Lissabon schien dabei alles auf Kurs Richtung Punktegewinn zu sein und führte man zwischenzeitlich mit 1:0, um dann doch noch zurückzufallen und aufgrund zweier vermeidbarer Gegentreffer letztlich mit 1:2 zu verlieren. Nun wollen sich die Steirer sicherlich über die Liga wieder rehabilitieren und mit einem Sieg im Prestigeduell gegen Rapid die Stimmung wieder aufbessern.

Fakten

– Der SK Rapid Wien gewann das letzte Duell in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz mit 3:2 nach 0:2-Rückstand. Die Hütteldorfer feierten ihre letzten beiden Siege nach 2-Tore-Rückstand beide gegen den SK Sturm Graz – am 28. Mai 2023 in Wien sowie am 28. Juni 2020 in Graz.

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga neun Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – wie zuvor nur von März 2008 bis Mai 2010 (ebenso in 9). In 10 BL-Spielen in Folge traf der SK Sturm noch nie gegen den SK Rapid.

– Der SK Sturm Graz holte aus den ersten sieben Spielen in dieser Saison der Bundesliga 17 Punkte – mehr waren es für die Steirer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison nur 2017/18 (18).

– Der SK Sturm Graz blieb zum insgesamt vierten Mal und erstmals seit 1997/98 in den ersten sieben Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (5S 2U). Saisonübergreifend sind die Steirer sogar seit acht BL-Spielen ungeschlagen, die letzte Niederlage setzte es in der 31. Runde der Vorsaison gegen den SK Rapid Wien (2:3).

– SK Rapid Wien-Trainer Zoran Barisic ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen (5S 2U) – bei mind. sechs BL-Heimspielen gelang Barisic dies sonst nur noch gegen die SV Ried (7 Siege).

Letztes Duell: Rapid 3:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 218 (105 Siege Rapid, 56 Remis, 57 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Burgstaller, Cvetkovic / Jatta

Gesperrt: Kongolo / Niemand

Gefährdet: Niemand / Kiteishvili

Nächstes Spiel: Austria-Rapid / Sturm-WSG