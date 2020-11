Fans nach 3:1 in Salzburg: „Ilzer-Konzept funktioniert, Sturm macht wieder Freude“

Sturm Graz hat es also als Erster geschafft: Salzburg ging gestern Abend erstmals in dieser Bundesligasaison als Verlierer vom Platz. Wir haben die Meinungen...

Sturm Graz hat es also als Erster geschafft: Salzburg ging gestern Abend erstmals in dieser Bundesligasaison als Verlierer vom Platz. Wir haben die Meinungen zum 3:1-Auswärtssieg bei den Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

GraveDigger: „Das kam jetzt doch eher unerwartet daher… Geiler Scheiß! Nemeth/Wüthrich und Stankovic bitte einfach für immer so im Trio auflaufen lassen. Kann mich nicht mehr erinnern, wann das im Zentrum zuletzt so stabil aussah.“

OoK_PS: „Sehr cool, das sind richtige Big Points, die nicht viele machen werden. Mit den bisherigen Leistungen wird das obere Playoff kein Problem. Gratulation an Ilzer und Schicker. Ilzer zeigt, dass er ein guter Trainer ist und bei der Austria jeder scheitert (Stöger ist gerade auf dem besten Wege). Und Schicker zeigt, dass man auch mit kleinem Geld richtig gute Transfers machen kann, wenn der Horizont über biedere naheliegende Optionen hinausgeht. Was für ein Unterschied zur letzten Saison, auch die Mentalität betreffend.“

FLuRLi: „5 Gegentore erst nach 7 Spielen und wir haben schon gegen Rapid, LASK und Salzburg gespielt.“

killver: „Was mich ja wirklich freut ist dass man kontinuierlich Fortschritte sieht. Wir haben ja gegen den LASK schon gut und richtig gespielt, aber da haben noch ein paar Sachen nicht gestimmt. Man hat anscheinend an den richtigen Schrauben gedreht, weiter so!“

Sohnemann: „Wird interessant, wenn Kiteishvili wieder zurückkommt. Wo stellen wir den auf?“

FloB: „Werd mir Bayern Salzburg nur anschauen, um zu hören wie der Kommentator die Ergebnisse vom Wochenende anspricht“

Doofenheinz: „Das Spiel wurde großteils über die Zweikämpfe gewonnen, 60:40 ist schon was Ordentliches.“

plieschn: „Tolles Spiel! Hat echt einmal gut getan. Überhaupt macht Sturm heuer wieder Spaß, gerne mehr davon.“

OoK_PS: „Die bisherige Saison ist eine schallende Ohrfeige für El Maestro und Kreissl, muss man so hart formulieren.“

Sohnemann: „Viel mehr als die aktuelle Platzierung freut mich übrigens die Entwicklung der Mannschaft, deren Vorrang vor der Platzierung ich schon vor der Saison herausgestrichen habe. Bitte diese Entwicklung mitnehmen und dranbleiben, dann kommen gute Platzierungen auf Dauer zwangsweise.“

flachzange1987: „Bis jetzt hat die Mannschaft Charakter gezeigt. Sie verkraftet Niederlagen und scheint einen Plan gegen den Ball zu haben, der wirklich gut ist. Und einen Plan mit dem Ball, der Salzburg drei Türln reindrückt. Sag ma so, ist das in 6 Monaten auch noch so, sind wir wieder vorne dabei. Wenn nicht? Gehen wir weiter den Weg.“

FloB: „Eigentlich unglaublich, dass wir mit Friesenbichler im Sturm auswärts 3:1 gegen Salzburg gewinnen. Man stelle sich vor wir hätten neben Jantscher noch einen Stürmer mit der Qualität eines Gorenc-Stankovic.“

phips1909: „Im Ilzer System braucht es aber keinen Bomber… Sondern einen der vorne gegen den Ball arbeitet. Das tut Friesenbichler, die Tore können auch andere machen. Mir geht das Friesenbichler Bashing schon ziemlich am Senkel.“

Vuibrett: „Friesenbichler ist mit Sicherheit ein limitierter Kicker, der aber auf alle Fälle giftig ist, Verteidiger und Goalie beschäftigt und somit viele Räume schafft. Generell waren wir so eingestellt wie du gegen so eine Mannschaft einfach spielen musst. Der Pass von Nemeth war da nur das Tüpfelchen auf dem i.“

phips1909: „Aber was für mich noch viel wichtiger als das sportliche ist, ist dass man als Verein wieder zusammenwächst, weil das zwischenmenschliche bei Ilzer und Hölzl doch sehr stark ist. Wäre schon sehr geil, wenn die Leute im Stadion das auch spüren könnten. Wär mir sicher, dass beim nächsten Heimspiel die Hölle los wäre.“

Johnnie Gunther: „Der SK Sturm ist wieder da. Und zwar so giftig, wie es sich gehört. Mit Spielern, die bis in die Schnauzerbarthaarspitzen motiviert sind, die Mannschaft ist hungrig und gut zum Anschauen. Stankovic ist die erhoffte Mega-Verpflichtung, der ist der Leuchtturm hinten im Zentrum, egal ob als IV oder am 6er. Das 3. Tor hat mich vom Spielzug an das 1:0 gegen die Rangers 2000 erinnert… Bitte genau so weitermachen und nicht von Rückschlägen beirren lassen.“

Pepi_Gonzales: „Ein paar Dinge:

1. Wir spielen mittlerweile echt ein starkes Pressing. Das war jetzt nach Rapid und LASK der Dritte Gegner, bei dem ich schon massiv Bauchweh hatte, dass des in einem Debakel endet. Ich habe mich getäuscht.

2. Wir haben die Power, dieses Pressing auch ein ganzes Spiel lang durchzuziehen.

3. Wir haben in 9 Spielen erst einmal verloren. Haben in der Liga einen Punkteschnitt von 1,71. Wenn man den Cup noch dazu nimmt sind wir sogar bei 2. Das sind schon sehr brauchbare Werte. Vor allem weil bis auf 2 Spiele die Leistung immer gut bis sehr gut war.

4. Ich möchte am Ende nochmal eine Lanze für den vielgescholtenen Jäger brechen. Der war gestern wie auch schon in den Spielen zuvor nach seiner Einwechslung sehr brav. So schwach wie er immer gemacht wird, spielt er bei weitem nicht.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.