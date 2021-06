FK Austria Wien: Grünwald und Teigl verlängern, Martins und Fischer kommen!

Unsere Mannschaft für die Saison 2021/22 nimmt Formen an. Zum Trainingsauftakt am Montag wirkten gleich zwei Neuzugänge mit: Marvin Martins und Manfred Fischer. Darüber...

Unsere Mannschaft für die Saison 2021/22 nimmt Formen an. Zum Trainingsauftakt am Montag wirkten gleich zwei Neuzugänge mit: Marvin Martins und Manfred Fischer. Darüber hinaus wurden die Verträge von Alex Grünwald und Georg Teigl verlängert.

Vier wichtige Personalentscheidungen konnten am Montag unter Dach und Fach gebracht werden. Alex Grünwald und Georg Teigl setzten ihre Unterschriften unter die von Sportdirektor Manuel Ortlechner vorgelegten Verträge. Darüber hinaus gibt es auch zwei neue Gesichter.

Manfred Fischer (25), Mittelfeldspieler, kommt aus Altach zur Austria. Marvin Martins (26), auf der Position des Rechtsverteidigers beheimatet, schlägt ebenfalls seine Zelte in Wien-Favoriten auf.

Sportdirektor Manuel Ortlechner…

… über Alex Grünwald: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Alex Grünwald einen verdienstvollen Spieler an den Klub binden konnten. Man hat schon oft gesehen, wie wichtig ein Spieler wie er in entscheidenden Situationen sein kann. Der Plan des Klubs ist es darüber hinaus, mit Spielern seines Kalibers auch über die aktive Karriere hinaus weiterzuarbeiten. Auch dafür sieht es gut aus.“

… über Georg Teigl: „Wir haben mit ihm einen Spieler mit sehr viel Speed, darüber hinaus ist Georg Teigl ein verlässlicher und verdienstvoller Spieler, bei dem wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist auch ganz wichtig innerhalb der Mannschaft, ein Führungsspieler.“

… über Manfred Fischer: „Er bringt unfassbar viel Mentalität mit, war Spieler des Jahres in Altach, hat sich einen Namen in der Liga gemacht. Nicht umsonst waren auch internationale Vereine an ihm dran. Ich bin sehr froh, dass wir ihn mit unserem Gesamtpackage nach Favoriten lotsen konnten. Er ist ein belebendes Element für die Mannschaft, auf wie auch abseits des Feldes.“

… über Marvin Martins: „Wir bekommen mit ihm einen luxemburgischen Nationalspieler, der ganz viel Physis und Präsenz auf dem Platz mitbringt. Auch er ist mit viel Mentalität gesegnet. Wir erwarten uns viel Dampf auf der rechten Seite durch ihn und ich glaube, dass er uns noch Freude machen wird.“

Das sagen die Spieler

Alex Grünwald: „Jeder weiß, was mir der Klub und die neue Aufgabe unter dieser sportlichen Führung bedeutet. Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken und jetzt meinen Beitrag leisten. Auch, dass mir der Klub eine Perspektive für die Zukunft bietet, ist wichtig für mich.“

Georg Teigl: „Ich freue mich, den Weg mit der Austria weitergehen zu dürfen. Der Klub hat viel vor und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dabei zu helfen.“

Manfred Fischer: „Ich freue mich sehr, jetzt hier bei der Austria zu sein. Ich bin richtig motiviert für den Neustart, freue mich auf die kommende Saison und kann es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht.“

Marvin Martins: „Ich bin froh, hier zu sein und die Chance zu bekommen. Es ist eine große Ehre, diesen Klub repräsentieren zu dürfen. Wir werden jetzt hart arbeiten und schauen, dass wir die Austria gemeinsam dorthin führen, wo sie schon einmal war.“

Quelle: Pressemeldung Austria Wien