Hat die Austria den Tabakovic-Nachfolger schon gefunden?

Die Wiener Austria ist nach dem Abgang von Haris Tabakovic auf der Suche nach einem großgewachsenen Mittelstürmer. Gerüchten zufolge könnte es sich um einen...

Die Wiener Austria ist nach dem Abgang von Haris Tabakovic auf der Suche nach einem großgewachsenen Mittelstürmer. Gerüchten zufolge könnte es sich um einen alten Bekannten aus der Bundesliga handeln, der aktuell sein Geld in Portugal verdient.

Laut Sky-Informationen hat die Austria Interesse an Alexander Schmidt. Der 25-jährige Mittelstürmer kickte als Nachwuchsspieler in der Akademie von Red Bull Salzburg und erzielte anschließend für den FC Liefering acht Tore und fünf Assists in 36 Partien. Für Red Bull Salzburg sollte es nicht reichen und nach Gastspielen beim WAC, LASK und St. Pölten wechselte er vergangenen Sommer in die höchste portugiesische Spielklasse zum FC Vizela, der die vergangene Saison auf Platz 11 abschloss.

Seine beste Saisonleistung zeigte er 2020/21, als er als Leihspieler beim SKN St. Pölten in der österreichischen Bundesliga in 27 Partien 13 Tore schoss und drei Treffer vorbereitete. Beim Wolfsberger AC steuerte er in 25 Partien vier Assists bei, traf aber kein einziges Mal. Beim LASK kam er in 34 Spielen auf fünf Tore und drei Assist.

Alexander #Schmidt steht bei @SCRAltach hoch im Kurs. Vielleicht schnappt aber auch @FKAustriaWien beim 193cm großen Stürmer zu!

Schmidt ist in 🇵🇹 nicht glücklich und sucht eine neue Herausforderung. Unter #Werner war er beim #LASK und auf Leihe @SKNStPoelten #faklive #inundaut — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) August 4, 2023

Beim portugiesischen Klub kam er aber nie richtig an und spielte in der Liga insgesamt nur 316 Minuten, die sich auf zehn Einsätze aufteilten. Dabei konnte er weder einen Treffer noch einen Assist beisteuern. Der Stürmer soll mit seiner Situation unzufrieden sein und liebäugelt mit einem Wechsel nach Österreich. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die SV Ried und der SCR Altach Interesse an dem Angreifer hätten, wobei die Vorarlberger aufgrund der höheren Ligenzugehörigkeit sicherlich die besseren Karten in der Hand halten.

Nun dürfte sich auch die Wiener Austria um den Angreifer bemühen. Jürgen Werner kennt Alexander Schmidt natürlich von früher ganz genau und kann das Potential des jungen Stürmers gut einschätzen.

Wirft man einen Blick in den Austria-Channel des Austrian Soccer Boards, dann sieht man Fans, die sich ein anderes Kaliber als Tabakovic-Nachfolger gewünscht hätten.

fis: „Ein Stürmer, der in einigen Jahren Profikarriere in genau einer Saison ein paar Mal getroffen hat. Genau mein Humor. Ich hoffe wir sind dann mit den Ex-LASK Spielern mal durch.“

fak-ler: „Wenn man Monate Zeit hat sich auf einen Abgang von Haris vorzubereiten und dabei ein Alexander Schmidt rauskommt, weiß man wie wir beinander sind.“

fak-ler: „Seine Vita ist halt bislang sehr überschaubar, scheinbar reicht schon die Größe um in die engere Auswahl zu kommen.“