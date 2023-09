Ilzer vor Rapid-Spiel: „Der eine oder andere hat kleinere Blessuren“

Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 8. Runde der Admiral Bundesliga auf den SK Rapid. Spielbeginn am Sonntag, dem 24. September im...

Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 8. Runde der Admiral Bundesliga auf den SK Rapid. Spielbeginn am Sonntag, dem 24. September im Allianz Stadion ist um 17 Uhr.

Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Das Spiel in der UEFA Europa League hat Substanz gekostet, leider hilft uns das Ergebnis nicht dabei, die Strapazen leichter wegzustecken. Wir haben zwei Tage Zeit, uns bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten und werden am Sonntag in Wien physisch und mental wieder absolut bereit am Platz stehen. Wir werden unseren Ärger vom Donnerstag gut kanalisieren und am Sonntag alles unternehmen, um daraus etwas Positives zu kreieren.“

Ilzer weiter: „Rapid gegen Sturm ist immer ein sehr emotionales Aufeinandertreffen, ein großes Spiel in der Saison, sowohl für uns als auch für die Fans. Rapid spielt einen sehr anschaulichen Fußball – ihre Leistungen waren klar besser, als es die Tabelle widerspiegelt. Ich erwarte ein schweres, intensives Spiel – deshalb arbeiten wir auf Hochtouren daran, bis Sonntag wieder in unseren Topzustand zu kommen.“

Ilzer zur Personalsituation: „Der eine oder andere hat kleinere Blessuren aus dem Spiel gegen Sporting davongetragen, hier werden wir erst nach dem Abschlusstraining genaue Entscheidungen über ihre Einsatzfähigkeit treffen können. Seedy Jatta ist wieder im Mannschaftstraining, er hat Teile des Trainings mitgemacht und war dabei weitestgehend schmerzfrei.“

Regisseur Otar Kiteishvili sagt: „Es ist immer gut, gegen Rapid zu spielen – ein großes Match in Österreich. Rapid spielt zuhause und wir haben das intensive Spiel von Donnerstag in den Beinen – dementsprechend erwarte ich mir eine richtig schwere Aufgabe für uns in Wien. Aber ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag voll bereit für dieses Spiel sein werden und alles dafür tun, Zählbares mit zurück nach Graz zu nehmen.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )