Ismail Seydi unterzeichnet einen langfristigen Vertrag beim SK Rapid

Beim Auftaktspiel in die Meistergruppe gegen den Linzer ASK feierte Ismail Seydi sein Profidebüt, wenige Tage später verlängert der 22-Jährige seinen Vertrag beim SK Rapid. Das neue Arbeitspapier geht über vier Jahre bis Sommer 2028.

In der laufenden Saison kam der gebürtige Franzose im Herbst zu 15-Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost und steuerte dabei vier Saisontore bei. Im Winter wurde der dynamische Offensivspieler in den Profikader von Cheftrainer Robert Klauß hochgezogen. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs stand er erstmals im Spieltagskader für das Auswärtsspiel in Klagenfurt. Das Bundesligadebüt folgte nur wenige Tage später, als er im Allianz Stadion gegen den LASK in der 67. Minute eingewechselt wurde. In seinen ersten 23-Minuten im Profifußball hinterließ Ismail Seydi nicht nur bei den Fans einen sehr guten Eindruck.

Seine fußballerische Ausbildung genoss der junge Franzose in der renommierten Talenteschmiede des FC Toulouse. Im Sommer 2021 zog es den pfeilschnellen Flügelspieler mit Stärken im Eins-gegen-Eins, der sich sowohl auf rechts als auch auf links zu Hause fühlt, von AS Portet Carrefour Récébédou nach Österreich zum FC Mauerwerk. Nach einem Jahr bei den Simmeringern folgte dann der Wechsel zum SK Rapid.

Ismail Seydi zu seiner Verlängerung: „Die letzten Wochen waren sehr ereignisreich für mich und haben mir gezeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann und dass harte Arbeit am Ende immer belohnt wird. Mein bisheriger Karrierehöhepunkt war definitiv mein Bundesligadebüt vor heimischem Publikum gegen den LASK. Ich freue mich sehr, dass mein Vertrag nun langfristig verlängert wurde, das gibt mir zusätzlich sehr viel Selbstvertrauen. Für mich persönlich war klar, dass ich hier beim SK Rapid die besten Entwicklungschancen habe, umso glücklicher bin ich und ich werde alles daransetzen, dass noch viele weitere Profieinsätze für diesen Verein dazukommen werden.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Die langfristige Vertragsverlängerung von Ismail Seydi ist die logische Konsequenz, wenn man sich die Entwicklung von ihm in den vergangenen Monaten ansieht. Bei seiner Verpflichtung aus der Regionalliga Ost im vergangenen Sommer hatten wir bereits genaue Vorstellungen in welche Richtung es im Profifußball mit ihm gehen kann, dies hat er in seinen ersten Monaten beim SK Rapid bereits bestätigt. Wir freuen uns mit Ismail einen weiteren hochtalentierten Spieler langfristig an den Verein binden zu können und sind davon überzeugt, dass sein Entwicklungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Damit setzen wir zugleich auch ein Zeichen an unsere eigenen Talente, dass gute Leistungen und harte Arbeit nicht nur gesehen, sondern auch von uns belohnt werden.“