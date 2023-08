Jakob Jantscher vor Wechsel nach Hong Kong

Bereits am Vormittag verfassten wir einen Artikel über die Verletzung des Sturm-Neuzugangs Seedy Jatta und die daraus resultierenden Folgen für den SK Sturm. Nun...

Bereits am Vormittag verfassten wir einen Artikel über die Verletzung des Sturm-Neuzugangs Seedy Jatta und die daraus resultierenden Folgen für den SK Sturm. Nun könnte dem österreichischen Vizemeister ein weiterer Angreifer abhandenkommen, denn laut mehreren Medienberichten soll Jantscher vor einem Sprung nach Asien stehen.

Die KRONE berichtete als erste Zeitung über einen möglichen Transfer. Der ehemalige Schlüsselspieler der Grazer, der noch vor kurzem zu den absoluten Leistungsträgern zählte, ist mit seiner geringen Einsatzzeit unzufrieden und sucht an Ende seiner beachtlichen Karriere noch einmal ein großes Abenteuer.

Laut KURIER wird es ihn wahrscheinlich nach Hong Kong verschlagen, womit er nicht wie zahlreiche andere Alt- und mittlerweile ich Jungstars in die saudi-arabische Liga wechseln wird. Wahrscheinlich ist es, dass er beim Kitchee SC unterschreiben wird, einem Klub, der in der Hongkong Premier League spielt und in der 2014 eingeführten Liga mit fünf Titeln der Rekordmeister und auch aktuelle Champion ist. Im Kader des Meisters befinden sich einige Legionäre, unter anderem auch aus Brasilien und England. Dennoch ist die Qualität der Mannschaft überschaubar und Jantscher wäre ad hoc ein absoluter Schlüsselspieler, der viele Scorerpunkte beisteuern wird.

Im Falle eines Wechsels werden viele Sturm-Fans Jantscher nachtrauern, da er in der schnelllebigen Fußballzeit doch eine Konstante bei den Blackies darstellte. In 250 Pflichtspielen für den SK Sturm steuerte er 58 Tore und 69 Assists bei. In seiner langen Karriere stand er ansonsten auch bei RB Salzburg, Dinamo Moskau, Caykur Rizespor, dem FC Luzern und bei NEC Nijmegen unter Vertrag.