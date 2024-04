Kein Sieg in 21 Spielen: Rapids Durststecke gegen RB Salzburg mathematisch betrachtet

Der SK Rapid trifft am Sonntag auf Red Bull Salzburg und wenn man sich die Statistiken ansieht, dann kann es nur einen klaren Favoriten...

Der SK Rapid trifft am Sonntag auf Red Bull Salzburg und wenn man sich die Statistiken ansieht, dann kann es nur einen klaren Favoriten in dieser Begegnung geben. Die Hütteldorfer warten seit 21 Spielen auf einen Sieg gegen den österreichischen Serienmeister, eine Bilanz, die aus Grün-Weißer Sicht erschreckend ist.

Der Autor dieses Artikels wollte wissen, wie unwahrscheinlich eine derartige Serie bei den aktuellen und vergangenen Kräfteverhältnissen zwischen den beiden Mannschaften ist und versuchte dies grob mathematisch zu berechnen. Das Ergebnis wurde in diesem Beitrag im Austrian Soccer Board veröffentlicht, da die Resonanz auf den Artikel gut ausfiel, folgt nun auf hier ebenfalls eine Veröffentlichung und Erklärung der Vorgehensweise.

Quoten und Wahrscheinlichkeiten

Wenn man sich anschauen will, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Mannschaft ein bestimmtes Spiel gewinnt, dann sollte man sich an die Zahlen derjenigen halten, die ihren Lebensunterhalt mit der Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten verdienen – den Buchmachern.

Die aktuellen Wettquoten auf das Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid schätzt win2day so ein:

Sieg Salzburg: 1.60

Unentschieden: 4.00

Sieg Rapid: 5.70

Wir nehmen für unsere Rechnung diese Quoten, wobei uns bewusst ist, dass wir zwei Kompromisse machen müssen. Einerseits verzichten wir darauf die genaue Gewinnmarge des Wettanbieters aus unseren Formeln herauszurechnen, andererseits nehmen wir an, dass es für die letzten 21 Partien ähnliche Quoten gab, da wir rückwirkend auf die letzten fünf Jahre nicht jede einzelne Quote zusammensuchen können.

Der SK Rapid befindet sich unter Trainer Klauß etwas im Aufschwung, was dazu führt, dass die Quote etwas höher als sonst ist. Andererseits spielt der SK Rapid aber auswärts, was sich deutlich in der Quotenlegung niederschlägt. Man kann also getrost davon ausgehen, dass die durchschnittliche Quote seit dem letzten Sieg der Hütteldorfer im Februar 2019 im Schnitt doch wesentlich höher war. Das bedeutet, dass die tatsächliche Wahrscheinlichkeit einer so langen Serie ohne Sieg noch unwahrscheinlicher ist, als das Ergebnis, das wir gleich herausbekommen werden.

Die Rechnung



Wie hoch schätzt win2day die Chance ein, dass der SK Rapid am Sonntag einen Auswärtssieg feiert? Wenn wir wie oben erwähnt die Marge des Buchmachers vernachlässigen, dann erhalten wir folgende Rechnung:

Wahrscheinlichkeit eines Rapid Siegs: = 1/5.70 ≈ 0.1754

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit 17.54% beträgt.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Chance bei 82.46% liegt, dass der SK Rapid das Spiel nicht gewinnen wird.

Wahrscheinlichkeit (21 Mal Nicht Gewinnen) = (0.8246)^21 ≈0.0174

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Kräfteverhältnis 21 Mal hintereinander kein Sieg herausschaut liegt bei ca. 1.74 Prozent. Das heißt, dass dies statistisch gesehen ca. 1 Mal in 57 Fällen stattfindet.

Anders veranschaulicht – das ist etwa so wahrscheinlich, wie sechs Mal hintereinander einen Münzwurf zu verlieren.

Mögliche Ursachen

In 21 Partien bei diesen Kräfteverhältnissen kein Spiel zu gewinnen ist demnach kein unmögliches Ereignis, aber ein sehr unwahrscheinliches. Diese Zahlen legen nahe, dass es wahrscheinlich nicht nur am Klasseunterschied lag. Neben dem Qualitätsunterschied der beiden Teams sind die Ursachen wohl auch auf einer anderen Ebene zu suchen – Stichworte: mangelndes Selbstvertrauen, ständiges Schwarzmalen, Ausreden, und die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, die durch den fehlenden Glauben an Erfolge gegen RB Salzburg verstärkt wurden.

Man hatte bei den Vorgängern von Robert Klauß nicht immer das Gefühl, dass sie mit viel Mut zu den Bundesliga-Spielen nach Salzburg anreisten und dies könnte sich auch auf die Spieler übertragen haben. Selbst die Fans im Rapid-Channel des Austrian Soccer Boards verglichen früher immer wieder die Auswärtsbesuche bei den Salzburgern mit lästigen Zahnarztbesuchen.

Unter dem neuen Trainerteam scheint ein anderer Wind zu wehen und auch wenn der SK Rapid in diesem einen Spiel der klare Außenseiter ist, wäre eine sieglose Serie von 21 Spielen unter einem Trainer wie Klauß eher unvorstellbar – oder sagen wir weit weniger wahrscheinlich.