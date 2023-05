LASK-Fans: „Alexander Schlager würdig verabschieden…“

Der LASK sicherte sich bereits den dritten Tabellenplatz und kann ohne große Nervosität in die vorletzte Runde der Saison gehen. Ist das ein Vorteil...

Der LASK sicherte sich bereits den dritten Tabellenplatz und kann ohne große Nervosität in die vorletzte Runde der Saison gehen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Diese Frage beschäftigt auch die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Eldoret: „Ach herrje, wie wird das schön ohne durch Nervosität herbeigerufene Magenschmerzen ins Stadion zu gehen. Einfach seinen Platz einnehmen und genießen. Mit einem Sieg gegen die Austria hätten wir, außer Salzburg, gegen alle OPO-Mannschaften eine positive Saisonbilanz. Wäre schon eine tolle Sache. Freuen würde ich mich auf eine standesgemäße Verabschiedung von Schlager. Ideal wäre, wenn er in den letzten Minuten eingewechselt wird.“

LASK08: „Wäre mir auch ein großes Bedürfnis, dass mir die Mannschaft am Sonntag mit dem Sieg gegen die Austria ein kleines Geburtstagsgeschenk macht. Ich denke man kann ausschließen, dass sich die Mannschaft hängen lässt, nachdem der 3. Platz fix ist. Volle Kraft voraus ist die Devise.“

Much1: „Was wird das für ein feiner Pfingstsonntag! Wetterbericht vielversprechend, Montag frei, 17:00 Partie, Freibier (hoffentlich), der Abschied eines ganz großen LASKlers – auch wenn´s für uns um nichts mehr geht wird sich die Mannschaft diesen Tag nicht versauen lassen und auf Sieg spielen. Alles angerichtet für ein schwarz-weißes Fußballfest, geile Stimmung und eine rauschende Saisonabschlussparty im Fandorf. Bin jetzt schon geil drauf!“

Traunseelaskler: „Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit schon einmal so eine Art „Saisonausklangs“-Heimspiel gegen die Austria, als wir in der letzten Glasner-Saison Zweiter wurden. Auch damals ging es für uns um nichts mehr, während die Austria noch um Europa kämpfen musste. Zudem stand auch jenes Spiel im Zeichen des Abschieds, nicht nur von Glasner, sondern etwa auch von Joao Victor. Insofern gibt es da die ein oder andere Parallele. Sollte das Spiel sportlich auch ähnlich verlaufen, hätte ich nichts dagegen – war eine geile Partie.“

gspiatnix: „Würde mir fast wünschen, dass Schlager die Mannschaft ein letztes Mal vor Heimpublikum als Kapitän aufs Feld führt und dann nach 19:08 Minuten ausgewechselt wird um sich seine Standing-Ovations bei einer Ehrenrunde abzuholen.“

LASK1965: „Egal wie unsere Nummer 1 am Ende zu Spielminuten kommt, es wird schon ein Moment werden, der einen traurig stimmt. Irgendwann wird der Moment da sein, an dem kein Spieler mehr aus der glorreichen Europa-League-Mannschaft im Kader sein wird. Darum heißt es umso dankbarer zu sein, dafür, dass Spieler wie Gassi, Petzi und Co. unserem Verein so treugeblieben sind. Auf jeden Fall hoffe ich, dass man ihn von Vereinsseite würdig verabschiedet. Eine Aufnahme in den Legenden-Club wäre durchaus angebracht.“

lasso: „Zum Großteil ist bei der Konkurrenz zu lesen, dass es für die Austria vom Vorteil ist, dass es beim LASK um nicht mehr geht. Ich denke diese Stimmen liegen dramatisch falsch. Kann für eine Mannschaft nichts Geileres geben als ohne Druck vor einem gut gefüllten Haus das letzte Heimspiel der Saison zu bestreiten. Hätte wesentlich mehr Sorge wenn es bei diesen direkten Duell mit zittrigen Knien noch um etwas ginge. Bin grundsätzlich immer etwas vorsichtig bzw. pessimistisch, aber ich denke wir werden so Kolossal drüberfahren, dass den Wienern hören und sehen vergeht. Die Austria hat sich in meiner persönlichen Hitliste, gegen welchen Verein ein Sieg am meisten befriedigt, in den letzten Jahren ganz weit nach oben gearbeitet. Auf zum letzten Heim-Spektakel.“

Bohemian Flexer: „Kühbauer hat es schon ganz gut beschrieben, man kann nochmal Geld verdienen, aber abgesehen davon hat die Mannschaft eine Verpflichtung beim letzten Heimspiel in den Schmuckkästen den treuen Fans eine ansprechende Leistung zu zeigen. So wird er die Mannschaft auch einstellen und da wird sicher keiner ein Prozent weniger geben!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und der Wiener Austria.