LASK-Fans: „Bitte gleich die Kaufoption ziehen“

Der LASK setzte sich beim Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 5:1 durch, wobei Neuzugang und Leihspieler Marin Ljubicic gleich vier Tore erzielte. Was sagen die Fans zu den Ljubicic-Festspielen in Kärnten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballdiskussionsforum.

Urfahraner: „Sehr souveräner Auftritt heute, erste Halbzeit Top-Umschaltspiel. Von der ersten Minute voll da und dem Gegner sofort die Schneid abgekauft. Und endlich einer der immer richtig steht.“

blwhask: „Top-Leistung! Dass abermals in Halbzeit 2 ein bis zwei Gänge zurückgeschaltet wurde, ist völlig verständlich. Beim Klagenfurt-Heimspiel machte man das 3:0 nach 49 Minuten, heute führten wir 4:0 zur Hälfte.“

111ASK: „Unglaubliche erste Halbzeit. Wenn ich jammern darf, dann nur auf hohem Niveau. Vor dem Match habe ich irgendwo geschrieben, in der 60. schalten wir wieder zurück und genau so war es. Es ist eine Tatsache die mir nicht gefällt. Bitte ändern.“

ZeugenAntons: „Von Jenseitsvorstellungen irgendwelcher Weltreligionen halt ich nur bedingt was, aber ich hoffe einfach trotzdem, dass Helmut Oberndorfer das irgendwie mitbekommt, was da heute passiert ist. Schwarz-Weiß hoffentlich über den Tod hinaus!“

Lask-Jussi: „Unser Goalgetter trifft nicht nur wie verrückt, er ist auch im offensiven Aufbau sehr wichtig. Es gab zwar in Klagenfurt die rote Karte und deshalb war es schwer für unseren Griechen und gestern war das Spiel entschieden – dennoch hätte ich mir zweimal frischen Schwung erwartet, den brachte aber weder Koulouris noch Zjul. Das wäre noch die Krönung, wenn nach den Wechseln nochmal Power kommen wird.“

Bohemian Flexer: „Zulj und Koulouris sind gerade im Aufbau, haben seit Wochen keine Spiele mehr in den Füßen. Sie können sich hinter Lubjicic & Horvath in Ruhe wieder zu alter Stärke zurück kömpfen und werden dann im Herbst sicher eine richtige Verstärkung sein. Denen muss man jetzt einfach die nötige Zeit geben, was auch Kühbauer immer wieder erwähnt.“

LASK1965: „Ich find schon, dass Koulouris durchaus seine Momente hatte bei seinen Kurz-Auftritten. Gestern darf man dann sowieso nicht werten meiner Meinung nach. Bei diesem Zwischenstand stellt sich einfach auch unterbewusst wohl eine gewisse „Zufriedenheit“ ein, die sich dann darin niederschlägt, dass man vermutlich nicht mehr an die absolute Leistungsgrenze geht. Alles in allem ein Saisonstart, zu dem man dem gesamten Team nur gratulieren kann. Aber die Crunchtime kommt erst.“

King-Lask: „Möchte aber auch unsere Defensivabteilung loben, die spielen das hinten wirklich trocken runter. Ziereis hat den Laden zurzeit sehr gut im Griff. Zu Ljubicic ist alles gesagt, Kaufoption ziehen, Geld überweisen und genießen. Lässige Auswärtsfahrt mit zeitweise wirklich guter Stimmung. Gerne mehr davon!“

blwhask: „Wer nochmal ist Raguz?“

MEISTER1965: „Spätestens jetzt kennt ihn die ganze Liga. Das heißt, Ljubicic muss auf seine Knochen gut aufpassen, damit er nicht der nächste Langzeitverletzte ist. Einmal bekam er es gestern schon zu spüren.“

laskler89: „Wenn es sich irgendwie ausgeht, dann würde ich die Kaufoption besser heute als morgen ziehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans nach dem 5:1-Auswärtssieg gegen den WAC.

