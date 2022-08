Austria-Fans: „Dieses Spiel darf man einfach nicht verlieren“

Die Wiener Austria gab im gestrigen Bundesliga-Spiel gegen Altach eine 2:0-Führung aus der hand und musste mit einer 2:3-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten....

Die Wiener Austria gab im gestrigen Bundesliga-Spiel gegen Altach eine 2:0-Führung aus der hand und musste mit einer 2:3-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Finlay Mickel: „Verdiente Niederlage. Schwächstes Match im Jahr 2022.“

Alizee: „Ein 2:0 herzugeben ist schon peinlich genug. Aber dann noch zu verlieren, ist die Krönung. Die Saison hat kaum begonnen und man hat schon keinen Bock mehr.“

QPRangers: „Das wird uns für längere Zeit weit unten einzementieren. Das war so ein Knackpunktspiel, wo eine Niederlage katastrophale Auswirkungen hat.“

veilchen27: „Ich kann mich an keine Niederlage in den letzten zwei Jahren erinnern, die mich so sehr geärgert hat. Dieses Spiel darf man einfach nicht verlieren. Dass die Altacher dann nach dem 1:2 Aufwind haben, das Stadion mitgeht, sie alles in die Waagschale werfen, auf den Ausgleich und dann die Führung drücken, ist halt part of the game in so einer Partie. Da hat uns dann aber die Souveränität gefehlt. Dass mit Holland unser Leader raus musste, hat da sicherlich auch mehr geschadet als geholfen. Dennoch – trotz aller Wut: Glückwunsch an Altach. Nicht nur zum Sieg, sondern vor allem zur Art und Weise. Das war sehr ansehnlicher Fußball. Ich kann mich an kein spielerisch so starkes Altach jemals erinnern. Was Klose einen eher schwachen Fußballer wie Nuhiu einsetzt, ist beachtlich. Wie schlecht wir gegen ihn verteidigt haben, ist aber nicht weniger beachtlich.“

Owls: „Diese zweite Halbzeit war an Peinlichkeiten nicht zu überbieten. Oberes Playoff kannst so gepflegt vergessen, und das hat nicht mal mit die -3 was zu tun.“

culixo: „Die Defensive kommt mir nicht mehr so sortiert vor wie im Vorjahr. Da schließe ich irgendwie auch den Tormann ein, der mir manchmal etwas unentschlossen vorkommt. Wobei heute bei jedem Eckball Alarmstufe rot war – da ist es dann auch besonders günstig, wenn man möglichst viele unnötig zulässt. Aus dem Spiel heraus hatte ich nicht so den Eindruck, dass sie uns gefährlich werden.“

Groovee: „Das ist doch einfach nur lächerlich…man führt 2:0, kann 3:0 oder 4:0 führen und dann lässt man sich so verarschen. Mit zwei Ecken und immer den gleichen hohen Bällen. Das war heute einfach nur ein Witz. Noch dazu gegen die direkte Konkurrenz in der Tabelle.“

Hurricane: „Was soll man dazu sagen. Als bessere Mannschaft nach drei depperten Flanken unglücklich verloren. Echt sehr bitter der bisherige Verlauf der Saison bisher. Richtig schlecht kein einziges Mal gespielt und erst einen Punkt geholt. Die Auslosung ist ja sowieso ein Witz. Jetzt mal zu Hause den Sieg holen und dann weiter nachlegen.“

violet heat: „Das war leider ein Selbstfaller. Schwache Defensive, Pech beim Eigentor und vergebene Chancen aufs dritte Tor. Und wieder Verletzte. Nicht unser Tag.“

VeilchenUK: „Mit den minus 3 Punkte am Anfang der Saison und der bisherigen Leistung brauchen wir nicht wirklich vom oberen Playoff träumen. Die Spiele gegen Fenerbahce werden wahrscheinlich echt hart.“

maxglan: „Selbst ohne Minuspunkte wäre das eine peinliche Ausbeute und der vorletzte Platz. Katastrophal, von einer Kompaktheit war absolut nichts zu sehen.“

Rushfeldt_91: „Zweikampfschwach, konditionell unterlegen, spielerisch ohne Idee und Spielwitz, dazu noch eine unfassbare Trainerentscheidung auf 3er Kette umzustellen. Bis dato die Saison ein klarer Rückschritt in allen Belangen. Dem eigenen Hype aufgesessen. So wird’s ein Kampf um den Klassenerhalt. Gegen Tirol schon eine Art must win Partie.“

Quadrat im Kreis: „Schwächste Leistung diese Saison. Leider zu dumm um die Führung trocken zu verteidigen. Wieso setzt man nach dem Anschluss nicht auf Konter, sondern eine Dreier-Abwehr? Enttäuscht aber das nächste Spiel ist immer das nächste.“

