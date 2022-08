Rapid-Fans: „Bis zur Fehlentscheidung die beste Saisonleistung“

Der SK Rapid kam gestern gegen Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Grün-Weißen gingen durch ein Tor von Burgstaller in Führung, agierten...

Der SK Rapid kam gestern gegen Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Grün-Weißen gingen durch ein Tor von Burgstaller in Führung, agierten jedoch ab der 58. Minute in Unterzahl, nachdem Ante Bajic zu Unrecht eine gelb-rote Karte bekam. Was sagen die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem, Fußball-Diskussionsforum.

flanders: „Da kannst niemanden etwas vorwerfen. Der Gegner schießt genau einmal aufs Tor in 90 Minuten. Die gelb-rote natürlich ein Witz und so kippt ein Spiel dann. Einzig ärgerlich, dass wir davor nicht schon höher geführt haben. Chancen waren da. Die VAR-Regeln einfach zum Vergessen. Solche Fehlentscheidungen können natürlich nicht angeschaut werden. Das System ist einfach nur schlecht.“

Ernesto: Das Ergebnis ist ärgerlich, aber prinzipiell war es unsere beste Spielleistung bisher. Ich habe da ein gutes Gefühl, denn heute waren viele gute Kombinationen dabei, das spiel nach vorne war teilweise sehr gut und auch unser Pressing war sehr okay. Weniger gut gefallen hat mir der doppeltausch nach der gelb roten Karte – über die ich gar nicht reden will. Macht keinen Sinn. Sowas geschieht und damit muss man leben. Es war aus meiner Sicht nicht notwendig danach so defensiv zu wechseln. Danach kam prompt der Ausgleich und danach wollte man wieder offensiver werden, aber so funktioniert das nicht. Aus der Defensive wieder in die Offensive zu kommen, ist extrem schwierig. Insgesamt ein Selbstfaller, aber ich bin guter Dinge, weil die Leistung heute deutlich besser war.“

Fox Mulder: „Beste Leistung in der Liga bisher, die leider mit dem schlechtesten Ergebnis einhergeht. Die Duos Querfeld/Hofmann sowie Pejic/Greil haben ihre Sache über weite Strecken sehr gut gemacht. Manko war heute ganz klar die Chancenauswertung. Die Gelb-Rote für Bajic war mMn nicht gerechtfertigt und der Schiri insgesamt ein Witz. Schade, ohne den Ausschluss hätten wir wohl gewonnen.“

schleicha: „Ich fand unseren Auftritt eigentlich großteils sehr gut. Leider war Grüll viel zu eigensinnig und Bajic finde ich derzeit eigentlich alles andere als gut. Weniger wegen der Gelb-Roten heute, aber ganz grundsätzlich fehlt es da schon noch ein ordentliches Stück zum Stammspieler. Kühn eine Wohltat. Das wären so in etwa die Impulse die man sich von Demir erwarten würde – wenn er dann irgendwann vielleicht wieder mal im Kader steht. Insgesamt tut so ein Punkteverlust einfach weh. Nicht weil es der Aufsteiger war, sondern weil man so eine Partie einfach gewinnen muss. Was mich mehr stört als alles andere mittlerweile – unsere unfassbar harmlosen Standards. Das ist ja fast schon lächerlich wie wenig Gefahr wir da ausstrahlen. Keine Ahnung was wir trainieren – aber funktionieren tut es nicht ansatzweise.“

JohnSnow: „Heute war’s spielerisch wieder einen Hauch besser als in den Runden eins und zwei. Chancen auf eine höhere Führung war definitiv da. Was mir abgeht ist das letzte Teamplay. Gefühlt will jeder das Tor schießen und keiner den Ball nochmals abspielen. Siehe Grüll, der aufs leere Tore aus dem Winkel schießt, als einfach auf Burgi in die Mitte zu legen. Das ist schade und rächt sich halt dann auch mal.“

RapidWien07: „Da spielen wir echt auf Zeit nach dem Gegentor…ich kann es immer noch nicht fassen. Das Spiel muss schon lange entschieden sein vor der Gelb-Roten. Wir haben einfach keine abschlussstarken Spieler bis auf Burgstaller.“

Doena: „Ja blöd, schade dass man nach der depperten und falschen Roten so den Faden verloren haben, leider auch durch fragwürdige Wechsel. Am meisten nervt mich allerdings, dass man sich mit dem 1:1 zufrieden gezeigt hat, selbst mit einem Mann weniger und komischen Wechseln sollte da mit mehr Einsatz nach vorne mehr gehen.“

Tribal: „Naja, für die gezeigten Leistungen sind 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen eh sehr viel. Gegen Ried und Klagenfurt viel Glück, heute halt Pech. Aufstieg gegen Baku und wir wollen über die heutige Peinlichkeit hinwegsehen…“

dingo: „Man of the match für mich Querfeld. Hat gefühlt jedes Kopfballduell souverän gewonnen und hat eine körperliche Präsenz wie die meisten zehn Jahre älteren nicht.“

tirnweth: „Spiel war sehr unterhaltsam, wir hatten genug Möglichkeiten mehr Tore zu schießen, gelingt uns das 2:0 gewinnen wir das auch zu zehnt. So hat man sich halt ein Tor eingefangen das halt bei jedem Spielverlauf passieren kann. Weil die letzten Spiele die Kritik kam das man speziell wegen hektischer Schlussphasen eher glücklich gewonnen hat, so sieht man heute das man aber unterm Strich die 6 Punkte holte. Heute klar überlegen, genug Chancen das Spiel zu entscheiden, und die kommen einmal gut vors Tor und schieben ihn rein und so holt man mit der besten Saisonleistung nur einen Punkt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und Austria Lustenau.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!