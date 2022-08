Red Bull Salzburg holt nächstes Talent aus Mali

Moussa Kounfolo Yeo wechselt von Guidars FC (Mali) zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis...

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Moussa Kounfolo Yeo wechselt von Guidars FC (Mali) zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Der 18-jährige talentierte Mittelfeldmann, der in Mail schon in verschiedenen Nachwuchsnationalmannschaften aktiv war, wird in Salzburg als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen.