Das sagen die Rapid-Fans vor dem Heimspiel gegen Lustenau

Rapid steht in der Liga vor dem Heimspiel gegen den SC Austria Lustenau und damit vor einem Pflichtsieg. Wir haben uns die Fanmeinungen der...

Rapid steht in der Liga vor dem Heimspiel gegen den SC Austria Lustenau und damit vor einem Pflichtsieg. Wir haben uns die Fanmeinungen der grün-weißen Anhänger vor dem Spiel gegen den Aufsteiger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum angesehen.

ImmerWiederRapidWien: „Hoffentlich kann man Selbstvertrauen tanken, gehe aber wieder von einer knappen Geschichte aus. Rotiert wird wohl recht viel werden. Bei den Innenverteidigern kann ich nicht einschätzen, wer eine Pause benötigt, links wäre es aber gut, wenn man Auer einmal schönen könnte, fraglich nur, wer dann spielen soll, vielleicht Fallmann? Zentrale könnte ich mir sogar Kerschbaum in der Startelf vorstellen, Demir auch. Wie fit Burgi im Sturm ist, ist halt die Frage und bei den Flügeln ebenso, also echt schwer, da eine Aufstellung zu tippen.“

buffalo66: „In der Innenverteidigung erwarte ich das Duo Querfeld-Hofmann. Kühn wird hoffentlich starten.“

Indurus: „Ich hoffe auf die ersten Punkte in dieser Saison die auch auf einer spielerisch guten Darbietung basieren. Die Schwierigkeit wird werden zu rotieren, ohne für den Europacup komplett aus dem Rhythmus zu kommen. Eine grün weiße Austria darf bei uns nichts zu jubeln haben.“

Wuifal: „Jeder Punkt, den wir jetzt zu Beginn holen, ist hinten raus Richtung Runde 22 Gold wert. Im letzten Jahr hatten wir nach 4 Spieltagen 4 Punkte am Konto und waren von Beginn weg unter Druck endlich ins gewinnen zu kommen. Xerl haben dann nicht mehr wirklich geholfen. Auch wenns viele hier herinnen nicht lesen wollen – mir ist es jetzt gerade wirklich wurscht, WIE wir die Partien gewinnen – wir kommen aus einem sportlichen Seuchenjahr und benötigen jeden Sieg, damit wir uns ein wenig Selbstvertrauen und Selbstverständnis aufbauen können. Das sollte die doch normal recht sensible Rapidler Fanseele spüren und die Mannschaft bedingungslos unterstützen. Und ja wir brauchen im Zentrum mindestens einen Klassespieler, ansonsten wird das bei dem Kick bleiben die restliche Saison. Leider.“

Chris94: „Diese Phase der Saison ist einfach zu wichtig, als dass man Kühn, Burgstaller etc. auf der Bank lassen könnte. Wäre sehr schade um den ergebnistechnisch guten Saisonstart und vielleicht macht man dann auch mal frühere Tore, wenn die Besten von Beginn an am Platz stehen, das wäre sehr hilfreich.“

buffalo66: „Würde mich nicht überraschen, wenn Kriwak wieder startet. Ich sehe seine bisherigen Auftritte nicht so schlecht wie andere hier. Vor allem finde ich, dass er sich viel bewegt und einen für mich überraschend großen Aktionsradius hat.“

Jonny Weissmüller: „Morgen muss ein Sieg her, ich rechne damit das Lustenau bei uns zuhause zwar versuchen wird etwas zu reißen, aber unsere breite und individuelle Stärke wird sich durchsetzen. Selbst wenn es wieder ein ernudelter 1:0 Sieg wird nehme ich ihn mit Handkuss. Diese 9 Punkte sind einfach Pflicht zu holen bei dieser Auslosung. Diese lassen uns dann weiter entspannt von dem Platz an der Sonne runtergucken bevor die ersten stärkeren Gegner kommen.“

LaDainian: „Wird ein souveräner Sieg, Knasmüllner wird liefern, wir haben drei Spiele, drei Tore, 9 Punkte.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.