LASK-Fans: „Der Berisha-Transfer wirft einige Fragen auf“

Der LASK überraschte gestern mit der Verpflichtung des ehemaligen Red-Bull-Salzburg Mittelfeldspielers Valon Berisha, der zwischen 2012 und 2018 beim österreichischen Serienmeister unter Vertrag stand und anschließend zu Lazio Rom gewechselt ist. Nach einer Leihstation bei Fortuna Düsseldorf und einem Engagement bei Stade Reims agierte er zuletzt leihweise beim Melbourne City FC. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Personalie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Berisha ist definitiv eine Überraschung. Und im ersten Moment dachte ich mir auch: warum? Faktum ist allerdings, dass wir uns zu Recht oft über die starke Abhängigkeit von Horvath im Mittelfeld beklagt haben. Das wird den Verantwortlichen natürlich auch aufgefallen sein. Und Berisha kann – wenn er fit ist (!) – dahingehend natürlich eine Entlastung beziehungsweise Verstärkung sein kann. Als „aggressive Leader“ war er ein wichtiger Baustein im Salzburger Pressing-System. Seine Rolle hat später Junuzovic eingenommen… Weiters wird auch noch spannend sein zu sehen, wie Sageder letztendlich mit Berisha plant. Wenn Berisha neben Horvath spielen soll ist auch eine Systemumstellung denkbar. Die Testspiele und die weiteren Kaderveränderungen werden das zeigen. Mit Michorl und Balic wird offenbar im Frühjahr nicht mehr geplant…“

tomy_vercety: „Berisha ist definitiv ein Ersatz für Horvath und Zulj – offensiver zentraler Mittelfeldspieler, kreativ veranlagt. In den wenigen Spielen wo Zulj fehlte hat Mustapha auf seiner Position gespielt – dieser ist bekanntlich verletzt und dürfte vermutlich in der zukünftigen Kaderplanung keine große Rolle mehr spielen – auch davon betroffen ist Michorl, auf ähnlicher Position angesiedelt. Ich hoffe Berisha kann an seine Salzburg Zeiten anknüpfen, dann wird er uns definitiv verstärken – ich bin mal vorsichtig optimistisch.“

LASK1965: „Ich werde mit der Transferpolitik nicht ganz warm. Einen 30-Jährigen zu holen, der mit Sicherheit nicht schlecht verdient, für eine Position wo genügend Routine vorhanden ist. Mir wäre lieber man baut in der zweiten Reihe junge Spieler auf, die sich an einem Zulj etc. aufrichten können.“

Bohemian Flexer: „Hab mir jetzt alte Videos von Berisha angeschaut, besonders aus der Salzburg Zeit. Auffällig wie oft er den Ball erobert hat auf ähnlicher Position wie Horvath, nur anstatt rechts eben links. Fast in allen Szenen war er auf links zu finden. Die „Holding 6“ würde halt dann wohl schon stark fehlen, wenn Berisha und Horvath gemeinsam starten würden. Eine schöne Vorstellung bleibt es – vielleicht geht es ja auf.“

_Simon_: „Ich denke, dass Berisha vor allem für Darboe als Vorbild gelten kann. Und auch für die ganzen anderen jungen Spieler. Er ist halt auch für unsere Verhältnisse ein Top-Spieler… Natürlich hat Zulj mehr Erfahrung, aber nicht auf so einen Top-Niveau. Ich denke er wird die ersten drei bis vier Spiele auf der Bank sein und für Horvath und Ljubic kommen. Um zu schauen auf welcher Position er stark spielt. Horvath ist aber die Unangefochtene Nummer 1.“

LASK08: „Unsere Transferpolitik ist nicht zu durchschauen und subjektiv in den letzten 18 Monaten plump gesagt ein Geld verschwendender Schmarrn.“

lasso: „Grundsätzlich habe ich kein Problem, wenn gute Licker den LASK verstärken. Berisha ist/war auf alle Fälle ein solcher. Was mich stutzig macht ist, dass Berisha, wenn ich seine Spielweise noch richtig im Kopf habe, im aktuellen System am besten auf Horvaths Position zur Geltung kommt. Nach dem Tor wohl die Position, die am wenigsten Verstärkung braucht. Horvath ist aber aus meiner Sicht absolut unantastbar. Welcher Gedanke steckt also dahinter? Systemänderung? Ein zentrales Mittelfeldduo Berisha- Horvath? Berisha nur erfahrener Backup für Horvath? Der Transfer wirft schon einige Fragen auf.“

Strafraumkobra: „Berisha hat sicher noch zwei bis drei gute Jahre im Tank, ist international erfahren und war zu Salzburger Zeiten wohl der beste Spieler der Liga. Klar war er vereinslos und auf seiner Position hat man am heutigen Tag wohl nicht den größten Handlungsbedarf, aber man darf sich sicher mehr erwarten als von vergangenen Wintertransfers wie Sako oder Twardzik. Bin mal vorsichtig optimistisch.“

DomEng: „Für mich ein sinnloser Transfer und mit der Aussage „Wir wollen wieder eine LASK DNA entwickeln“ ist dieser Transfer noch sinnloser. 17 Legionäre gegenüber 15 Österreicher… Es entwickelt sich weiterhin alles in die falsche Richtung.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK-Fans zum Berisha-Transfer.