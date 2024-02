LASK-Fans: „Der LASK will mehr, als er kann“

Der LASK verlor am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 0:1 und verlor damit weiter den Anschluss an die beiden Spitzenreiter RB...

Der LASK verlor am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 0:1 und verlor damit weiter den Anschluss an die beiden Spitzenreiter RB Salzburg und Sturm Graz. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

JochenGierlinger: „Für mich ist das größte Problem, dass man im vordersten Drittel absolut keinen Plan hat. Alles ist nur irgendwie darauf ausgerichtet, dass es Zulj schon richten wird. Man spielt sich oft links schön frei aber dann wissen ein Usor oder Bello nicht was sie machen sollen. Der Strafraum ist nicht besetzt und auch vom Mittelfeld rückt keiner nach – da fehlt es überall. Dass man aus Standards absolut nichts Brauchbares machen kann, ist halt auch ein großer Nachteil. Berisha hat bisher noch keinen Impact gehabt. Durch ihn haben wir eher noch etwas an defensiver Stabilität verloren. Denke mir trotzdem, dass ein Michorl mit seinen schnelle langen Pässen und seinem Linken viel für unser Spiel beitragen könnte.“

Urfahraner: „Sang- und klanglos, hochverdiente Niederlage. Mehr gibt es nicht zu sagen. Jetzt beginnt nochmal das Zittern, unfassbar.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Leider ist unsere Mannschaft zu einer Truppe an zusammengewürfelten Söldnern verkommen. Spieler mit Leidenschaft wurden systematisch alle aussortiert, ein kühler arroganter Trainer engagiert und jetzt hat man das Ergebnis: Eine Truppe ohne Zusammenhalt, ohne Kampfgeist und ohne Plan. Das Problem unserer Mannschaft ist die Mentalität, sei es bei einigen, die sich zu gut sind, um zu laufen, oder anderen, die leider zu unsicher und nervös auftreten. Das Gefüge ist komplett am Ende, es werden immer die gleichen fünf Laufwege stur wiederholt, mittlerweile hat sich jede Mannschaft auf uns einstellen können. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, bin ehrlich gesagt etwas sprachlos. Peter Michorl wäre heute moraltechnisch wohl Gold wert gewesen, den hat man aber abgesägt.“

Der Athletiker: „Gegen Red Bull war es noch super und jetzt ist es eine Söldnertruppe. Manchmal ist es schon einfach, wenn man es sich so leicht macht.“

Gaijoh: „Ich fand den Einsatz nicht schlecht. Da hat’s jeder probiert bis zum Schluss. Kann nicht erkennen, dass es da am Gefüge gescheitert wäre.“

ZE8RAHEAD: „Wahnsinn, gegen eine fußballerisch so limitierte Ringertruppe im eigenen Tempel ereignislos zu verlieren. Für die Schieris ist es auch akzeptierte Mode geworden uns als Heimteam mit Karten und laufenden kleineren Entscheidungen runterzupfeifen.“

GH78: „Sageder ist definitiv nicht zu beneiden. Einige Spieler wie zum Beispiel Ziereis zeigen nicht gerade Höchstform. Und es läuft definitiv gerade nicht. Interessant deshalb sicherlich seine Aussagen, dass er sich mit dem „Käse“ (Titelambitionen) nicht länger beschäftigen will. Ebenso hat er in der Pressekonferenz fallen lassen, man hätte ihn in der Winterpause „aus einer Ecke“ für eine fehlende spielerische Entwicklung im Herbst kritisiert. Berisha war die Konsequenz daraus. Ich kann mich täuschen, aber das klingt für mich nach einem Haussegen der schief hängt. Aber eines muss man ganz klar sagen: Mit diesem Kader wird man definitiv nicht Meister, Radovan Vujanovic! Cup-Sieger ist ein Stück weit Glücksache. Aber Ansprüche kann man da auch keine stellen. Der LASK will mehr als er kann. Ich bin gespannt wie es weitergeht.“

fußball123oö123: „Gut, jetzt muss man wohl schauen, dass man sich bis zur Länderspielpause irgendwie durchwurschtelt und dann versuchen für das obere Playoff, das man natürlich dennoch erreichen wird, nochmal neu durchzustarten. Es ist halt ärgerlich, weil ich vor allem seit St. Gilloise away doch das Gefühl hatte, dass kontinuierlich etwas weitergeht, auch das Auftreten nach der Winterpause war mit Red Bull und Klagenfurt sehr okay, aber jetzt muss man halt schon sagen, dass das insgesamt etwas mau ist. Jetzt muss man eh dann schauen wo man nach Runde 22 steht. Medial ist natürlich dauernd die Rede vom Kampf um den Strich, aber Fakt ist, dass, egal welche Teams dann auf Plätzen vier bis sechs liegt, dann höchstwahrscheinlich sehr knapp am Dritten dran sind und ja – dann beginnt die Meisterschaft erst so richtig. Somit drei Punkte in Altach und zumindest eine gute Leistung gegen Salzburg wird es brauchen, sonst wird der Lauf zu sehr zum Antilauf.“

Strafraumkobra: „Berisha hat scheinbar keinen Speed und selbst wenn er einen Sprint machen will, ist er zu langsam. Aktuell verzögert er das Spiel eher, als dass er es belebt. Aja, ein kaltschnäuziger Stürmer wäre ganz nett.“

Chrisu6: „Kann mir so nebenbei mal wer erklären, warum man einen Bello rausnimmt? Einen, der am Flügel noch Dampf machen kann und Speed mitnimmt? Und das in Unterzahl, beziehungsweise wenn das Mittelfeld mit lahmen Enten ausgestattet ist? Egal ob er den Fehler zum Elfer gemacht hat oder nicht, aber seine sonstige Leistung bis zur Rausnahme war sicherlich okay. Für mich ist das Projekt Sageder schon länger nicht wirklich tragbar. Spätestens nach einigen der letzten Leistungen sollte klar sein, dass er leider vor allem im taktischen Bereich wohl kein sonderlicher Experte ist. Und mit unserem Team bist halt nicht so überlegen gegenüber den anderen Vereinen, dass du das kompensieren kannst. Jedes Spiel über Zul,j oder die Linke Seite spielen – da braucht es keinen Taktikfuchs. Da checkt wirklich jeder.“

René: „Ich bin kein Sageder-Hater, aber für mich gab es einfach keine Weiterentwicklung und es nervt mich. Da kommt so viel „blah blah“ und „Grias eich“ und „Meine Mannschaft“ aber nichts Greifbares. Der hat ein Material und steht mit zwei Punkten aus drei Spielen da und einer Cup-Niederlage (unglücklich, ja). Und immer wieder bei kleinster Kritik irgendein Bullshit-Vergleich, wo er sich hinstellt wie der Jesus, der sein Brot verteilt. Wake Up! Bring endlich ein sichtbares System, das auch greift. Nur dominieren und fast gewinnen ist einfach zu wenig, oder rufen wir einfach das Ziel Top 6 aus! Auch gut, voll in Ordnung, dann aber aufhören immer so daherzureden, dass wir Salzburg ärgern wollen. Wir ärgern aktuell keinen.“

