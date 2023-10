LASK-Fans: „Der zweite Last-Minute-Nackenschlag hintereinander“

Der SK Rapid und der LASK trennten sich am Sonntag nach einem turbulenten Spiel mit einem 3:3-Unentschieden. Nachdem wir uns bereits die Kommentare der...

Der SK Rapid und der LASK trennten sich am Sonntag nach einem turbulenten Spiel mit einem 3:3-Unentschieden. Nachdem wir uns bereits die Kommentare der Rapid-Anhänger ansahen, wollen wir nun schauen, was die LASK-Fans zu dieser kuriosen Partie sagen. Hier könnt ihr euch übrigens die Highlights des Spiels ansehen.

Bohemian Flexer: „Am Anfang hätte ich den Punkt genommen, aber das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an! Defensiv in letzter Zeit einfach zu anfällig! Rapid ist der Hauptkonkurrent um Platz 3, gut sie auf Distanz zu halten! Man darf nicht vergessen welch schwere Wochen die englischen sind.“

Tschörsi: „Also gleichmal vorweg – seit der Länderspielpause macht es wieder Spaß zuzusehen. Strittige Schiri-Entscheidungen hat es schon immer gegeben und wird es immer wieder geben. Darüber kann man sich aufregen, bringt aber nichts. Wesentlich interessanter ist der Zustand auf der rechten Seite. Meines Erachtens fällt diese leistungsmäßig immer noch zu stark ab. Stojkovic dürfte gestern wieder die Fehlpasswertung gewonnen haben. Man sollte hinterfragen, wie es geschehen kann, einen Outeinwurf zum Gegner zu werfen, wo weit und breit kein Schwarz-Weißer ist. Flecker seit der 60. Minute gegen Liverpool leider nicht mehr gut. Dass er seinen Gegenspieler nicht in den Strafraum folgt, geschah gestern nicht das Erste Mal. Hierbei dürften wir generell ein Stellungsproblem haben. Das späte Tor in Belgien war baugleich. Dort kam Goigi nicht mehr ran. So müsste es sich ergeben, dass Renner oder Bello die linke und der Andere die rechte Außenbahn zur Spielwiese bekommt.“

Strafraumkobra: „Innerhalb von wenigen Tagen hat man sich ganz zum Schluss die Butter vom Brot nehmen lassen. Da muss ein Lerneffekt her.“

Nicolas_Linz: „Unbegreiflich, wie man ein solches Spiel nicht gewinnen kann. Und jeder Rapidler der das Spiel konstruktiv analysiert, wird sich ebenfalls fragen, wie man so ein X holen kann. Den VAR kannst nach dem Spiel eigentlich endgültig abschaffen, immerhin ist er gerade am besten Weg, sich selbst obsolet zu machen.“

ASK_Fan: „Wie kann man in dieser Partie gegen 10 nur mit einem X rausgehen? Das gibts doch gar nicht!“

Koenig: „Unglaublich, wie viele Nerven mich dieser Verein kostet. Brüssel war schon bitter, aber das heute kannst ja keinem erzählen. Bei den Führungstreffern zwei Mal völlig eskaliert und dann bekommst zum Schluss noch so eine Gnackwatschn. Mir ist unser Spiel nach der roten Karte sehr wild vorgekommen, da haben wir viel zu viel zugelassen – da gibt’s hoffentlich einen Lerneffekt.“

cheesy1987: „Für mich ist der Elfer eine absolute Sauerei. Aber auf 90 Minuten gesehen, würde ich sagen trotzdem ein gerechtes X. Für Ljubicic freuts mich.“

JochenGierlinger: „Im Grunde hat man nach der roten Karte das Ganze etwas zu locker genommen. Wenn man die Zweikämpfe davor ordentlich geführt hätte wäre es nie zu der Elfer Situation gekommen. Allgemein hat man heute defensiv zu viel zugelassen…Dennoch war das Spiel phasenweise schon richtig gut von uns. Nach dem 1:0 bis etwa zur roten Karte hatte man Rapid eigentlich gut im Griff. Ljubicic hat sich hoffentlich nicht ernsthaft verletzt und seinen Torinstinkt wieder gefunden. Im Grunde kann man mit einem Punkt in Hütteldorf schon zufrieden sein, auch wenn heute definitiv ein Sieg möglich gewesen wäre.“

laskler89: „Der Elfer war ein Witz. Aber wie uns die Geschichte gelehrt hat, ist Altmann nicht nur ein durchwachsener Schiedsrichter was seine Leistungen angeht, sondern halt einfach patschert. Soll sich Andrade den Arm abhacken?“

Chrisu6: „Na sorry, aber zwei Mal in der Woche in der letzten Szene, zudem heute mit einem Mann mehr und noch Sekunden vorher das 3:2. Das ist einfach schlecht für mein Herz. Vor dem Spiel wäre ein Punkt okay gewesen. So aber gefühlt eine Niederlage. Und dazu noch der Skandalelfer.“

aaaeskaaa: „Phuu, was für eine geile Partie. Wie eigentlich alle seit der letzten Länderspielpause. Klar darf Rapid in Unterzahl nicht unbedrängt flanken, Lawal könnte rauskommen, oder Flecker seinen Mann decken. Verglichen mit dem Mist der ersten Runden war das wieder ein Schritt nach vorn.“

Traunseelaskler: „Bei 2:2 hätte man sich darauf ausreden können, betrogen worden zu sein – wie Altmann nach Anschauen der Bilder bei seiner Entscheidung bleiben kann, ist mir noch immer ein Rätsel. Aber nach dem 3:3 muss man einfach festhalten: wenn man in Führung und in Überzahl so deppad verteidigt, dann ist man selbst schuld – schon nach dem 2:1 hat man zehn Rapidlern viel zu viel Platz überlassen, man darf dann gerne schon auch einmal etwas besser absichern. Vor dem Spiel hätte ich den Punkt genommen, da Rapid den Sieg mehr gebraucht hätte und aufgrund der intensiven Partie am Donnerstag. Jetzt nach dem Spiel bleibt nur noch Frust über die eigene Dummheit! Eines möchte ich trotzdem noch losgelöst von dem Emotionen erwähnen – ich finde Ljubic macht seine Sache seit der letzten Länderspielpause wirklich gut. War er zu Saisonbeginn bei seinen Einsätzen meist noch wenig überzeugend, so scheint auch er jetzt angekommen zu sein.“

lasso: „Der zweite Last-Minute-Nackenschlag innerhalb von drei Tagen ist einfach zu viel für mein System. Daher nur so viel – was diese Mannschaft heute trotz aller Fehler drei Tage nach Brüssel investiert hat, ringt mir größten Respekt ab. Das ist der richtige Weg. Heute umso mehr für immer schwarz weiß.“

Urfahraner: „Heute zwei wirklich schlechte Defensivreihen und dann kommt so ein Dramatik-Match heraus. Vor dem Match hätte ich den Punkt mit Handkuss genommen. Jetzt halt wieder bitter, aber großer Kampf der Mannschaft.“

LASK08: „Der VAR ist so sinnlos. Dennoch insgesamt wohl gerechtes Remis – Wahnsinn was Lawal rausgeholt hat. So marschiert er weiter in Richtung Nationalmannschaft. Aber es nervt einfach, wieso belohnt sich die Mannschaft nicht?“

