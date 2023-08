LASK-Fans: „Einfach in sämtlichen Belangen zu wenig“

Der LASK gewann das Playoff-Hinspiel gegen den HSK Zrinjski Mostar mit 2:1, womit auf die Linzer im Rückspiel noch eine heiße Partie wartet. Wir...

Der LASK gewann das Playoff-Hinspiel gegen den HSK Zrinjski Mostar mit 2:1, womit auf die Linzer im Rückspiel noch eine heiße Partie wartet. Wir wollen uns ansehen ob die Fans zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft sind und haben uns deshalb im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Torgeir1908: „Du musst dir doch bei solch grottigen Spielen als Verantwortlicher des Vereins was denken. Vor allem wenn es nicht und nicht besser wird. In einer schweren Gruppe in der Euro League sind wir in dieser Verfassung maximal Kanonenfutter. Reicht doch in der Bundesliga schon hinten und vorne nicht mehr.“

Linza_ASK: „Unter Kühbauer hätten wir das in etwa mit 5:1 gewonnen, da leg ich mich fest. Das ist eine ganz, ganz schwache Leistung. Bodenlos.“

laskler1: „Vielleicht wäre die Conference League eh gescheiter.“

LASK1965: „De facto ist noch nichts Schlimmes passiert, dennoch habe ich das Gefühl, dass es an allen Ecken und Kanten brennt. Der Kader völlig übertrieben groß und Stand jetzt mit zu wenig Qualität bei den Neuzugängen. Die Beziehung zwischen Fans und Vereinsführung vergiftet. Das Trainerteam, das sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Bälde einen neuen Job wird suchen können. Und dann auch noch ein Sportdirektor der auf der Abgang Seite bisher sehr gute Transfererlöse erzielen konnte, aber auf dessen Mist dieser ganze Mist jetzt auch wächst.“

Iceman: „War das ernüchternd.“

Strafraumkobra: „Normalerweise muss man ein Team dieser Güteklasse mit 4:0 heimschicken. So bringt man halt ein 2:1 über Runden und sorgt selbst für einen heißen Tanz am Balkan. Sehr verzichtbar, aber bezeichnend für die aktuelle Lage.“

LASK08: „Es ist einfach in sämtlichen Belangen viel zu wenig.“

Urfahraner: „Mittlerweile zehn schlechte Halbzeiten im Gang. Die Hälfte davon fast desaströs. Heute zwei Schüsse, zwei schnelle Tore und absolut null Ruck durch die Mannschaft. Kein Feuer, wir quälen uns konzeptlos 75 Minuten durch das Spiel. Für mich steht einfach kein Team auf dem Platz.“

DomEng: „30 Minuten spielen haben gereicht und dann auf einmal aufgehört. Das war zu wenig, auswärts sehe ich schwarz.“

Captain_Spaulding: „Das Erschreckendste war noch vor der Leistung das Verhalten nach dem Schlusspfiff. Der Block unterstützt die Mannschaft, gibt alles und die Spieler stehen da und klatschen als hättens in einem Bundesliga Spiel 1:1 gespielt. Schaut nicht nach Teamgeist und Leidenschaft aus. Die ersten 10 Minuten in der neuen Formation, angeschlossen an die doch ganz guten letzten 20 Minuten in Tirol gaben mir, unabhängig von Ergebnis die Hoffnung, dass der Knoten vielleicht etwas aufgeht. Aber was folgte sind 80 Minuten die sich nahtlos in die Planlosigkeit und Ängstlichkeit der letzten Spiele einreihte. Ich sudere ungern wenn man gewonnen hat, aber das wie, in Anbetracht der letzten Leistungen lässt mich leider schon etwas ratlos zurück.“

Wunderwuzzi: „Weit haben wir es gebracht – da gewinnt man 2:1 und alle schreiben als wären wir sang und klanglos untergegangen. Persönlich hat mir die erste Hälfte sehr gut gefallen, 2 Tore geschossen und über 45 Minuten einen Schuss aufs Tor zugelassen… Was will man mehr? Zweite Halbzeit war dann kräftemäßig meiner Meinung nach etwas die Luft raus und die Wechsel haben keinen Einfluss aufs Spiel gehabt, womit man ab diesem Zeitpunkt wieder in dieselbe Spielweise wie gegen Tirol gefallen ist und praktisch nichts mehr hat funktioniert. Dass der Gegner um eine Klasse schwächer war wie wir ist augenscheinlich gewesen… Aber auf den ersten 50 Minuten kann man aufbauen. Der Rest war wieder eher mäßig und die Kicker haben sich eher nicht für die Startformation empfohlen“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg des LASK gegen Zrinjski Mostar.