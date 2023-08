Rapid-­Fans: „Diesen Europacup-Abend kann uns keiner mehr nehmen“

Der SK Rapid gewann gestern überraschend das Hinspiel gegen die Fiorentina mit 1:0 und darf sich nach dem Heimsieg Hoffnungen auf den Einzug in...

Der SK Rapid gewann gestern überraschend das Hinspiel gegen die Fiorentina mit 1:0 und darf sich nach dem Heimsieg Hoffnungen auf den Einzug in die Conference League Gruppenphase machen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Europacup-Abend sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Cosa_Nostra: „Mit 11 Österreichern in der Startelf 1:0 gewonnen, extrem geil und super Werbung für uns und den österreichischen Fußball!“

Schabistyle: „Spielerisch eine super 1. Hälfte. Kämpferisch eine super 2. Hälfte. Wahnsinn. Super Hedl und Querfeld in der 2. Hälfte.“

Vaffanculo: „Ganz gute Ausgangslage fürs Rückspiel, aber das wird noch ganz viel Arbeit. Querfeld und Grüll für mich Men of the match.“

Doena: „Super Leistung, das war echt stark, auch über beide Hälften.“

Herzo: „Man muss nach dem heutigen Match auch mal selbstkritisch sein. Zumindest ich mach es. Zoki hat die Mannschaft viel weitergebracht, als man es nach der Vorbereitung erwartet hätte. Das Auftreten als Gesamtheit gegen einen solchen Gegner hat mich dann schon überrascht. Fiorentina braucht man nicht stark reden, aber man hat in der 2. Halbzeit schon gesehen, dass hier sehr viel Qualität am Platz steht. Dennoch hätte ich Rapid mehr als Einheit gesehen, die zwar in manchen Situationen auch etwas geschwommen ist, speziell wenn die Italiener das Tempo angezogen haben, aber dennoch als Mannschaft wieder so kompakt gestanden sind, dass es nicht so viel Unterschied gab. Sehr gut gemacht. Bei einer solch kompakten und guten Mannschaftsleistung jemanden hervorzuheben fällt schwer. Aber aus meiner Sicht ist Seidl seit Steffen Hofmann der zumindest technisch beste Mittelfeldspieler. Wie er heute auch defensiv so manche Situation abgebrüht geklärt hat, war schon sehr gut. Offensiv brauchen wir nicht lange diskutieren, überall am Platz, liest das Spiel, und bedient Mitspieler. Einfach eine pure Freude ihm zuzuschauen. Ich gebe es zu, ich war schon skeptisch, aber heute hat mich die Mannschaft und auch Zoki sehr überzeugt. Ich mein es sieht wirklich so aus, dass Hartberg nur ein grippebedingter Ausrutscher war…“

ContractChiller: „Das war Fußball in Halbzeit 1 und Kampf in Halbzeit 2. So gewinnt man dann auch international. Bravo Rapid.“

Air-Win: „Geil – einfach nur geil – Wahnsinns-Leistung heute! Super konzentriert bis zum Schluss. Seidl ist eine Bereicherung – irre wie gut er antizipiert und die Gegner anläuft. Aber auch Oswald muss man hervorheben. Der hat seine Position gefunden und zuletzt auf jeden Fall überzeugt. Insgesamt eine geschlossen gute Mannschaftsleistung!! Mega so ein Abend.“

Wuschi: „Wer heute im Stadion war, wo 11 Ösis mit Kampfgeist, einem guten Matchplan und einem unbändigen Willen den Vorjahresfinalisten niedergerungen haben und wo 23.000 Irre Hütteldorf zu einem absoluten Tollhaus gemacht haben, der weiß jetzt, was RAPID ist, der weiß auch, was Salzburg NIE sein wird können. Und wenn die Dosen irgendwann die CL gewinnen, sie werden das was heute in Hütteldorf passiert ist nie erleben dürfen. Diese Abende machen was mit uns, da gehts nicht nur um Sieg oder Niederlage oder um Geld – da gehts um Herz, Gefühl, Leidenschaft – um all das warum ich ins Stadion gehe. Ich sitz im Zug am Heimweg in die Steiermark und das Grinsen geht einfach nicht weg. Auch wenn wir nächste Woche ausscheiden sollten, den heutigen Abend kann mir / uns keiner mehr nehmen – der bleibt uns. Die Stimmung, das Mitfiebern, die Gänsehaut, das Schweißaustauschen mit Fremden und gleichzeitig Freunden…“

Dzekson: „Geht doch. Wir können daheim doch noch gegen Violett gewinnen.“

LiamG: „Das war eine Rapid wie ich sie mir wünsche. Von Beginn an top eingestellt. Druck gemacht, Mut gehabt. Am Ende ging leider nur noch wenig nach vorne, aber hinten wurde dennoch wenig zugelassen und Hedl hat die paar Chancen auch großartig gehalten. Das wird nächste Woche noch viel Arbeit, aber es ist alles drin mit dieser Einstellung.“

Zidane85: „Innenverteidigung sehr, sehr stark. Für Querfeld werden wir hoffentlich einmal sehr viel Kohle bekommen. Hofmann ist da, wenn man ihn braucht. Nach so langer Pause, so eine Leistung. Das ist Qualität, die man ihm immer absprechen möchte.“

teamplayer78: „Querfeld und Hedl waren einfach zu viel Wiener Jung-Zement für die Italianos. Du führst zur Pause gar nicht unglücklich 1:0 und hast den Gegner schon ordentlich zur Verzweiflung gebracht. In Hälfte zwei widerstehst du durch Disziplin und Teamgeist dem Ansturm und versteckst dich auch offensiv nicht. Am Ende zieht der Gegner aus der Serie A geschlagen von dannen.“

chris843: „Ti amo la mia bella ragazza. Oder einfach nur Ich liebe dich du geile Sau. Rapid. Und jetzt in Florenz die Nerven bewahren und das Heim bringen. Querfeld, Grüll und Hofmann meine Men of the Match. Aja und Hedl darf wie der Papa an einer Sensation schnuppern. Mach’s deinem alten Herrn gleich und beschere uns Donnerstag ein erleuchtetes Stadion. Danke. Grazie und gute Nacht.“

TheReaper: „Dass die ersten Violas, die wir im neuen Stadion schlagen, die aus Florenz sind, hätt dir im Jahre 2016 wohl auch keiner geglaubt. Hedl-Appreciation muss auch noch rein, der spielt so wahnsinnig staubig für sein Alter, unglaublich. Der kann sich zur Legende machen oder sehr viel Geld irgendwann bringen.“

buffalo66: „Leo steht jetzt in allen Serie-A-Notizbüchern der Scouts. Geniale Stimmung im Stadion. Danke Rapid!“

Barnstormer: „Einfach nur geil heute, das Spiel werde ich nie vergessen. Eines der Highlights bisher im Weststadion. Einen so überlegenen Gegner in Schach zu halten und sogar zu besiegen hätte ich nie für möglich gehalten. Wir haben endlich wieder eine gute Abwehr, das war was letzte Saison total gefehlt hat. Grüll mit dem perfekten Elfer, wäre der nur ein wenig weiter rechts gewesen hätte ihn der Torwart gehabt.“

